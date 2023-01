Korbach: Die Polizei-News

Frankenau: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Am Donnerstagmorgen, 26. Januar, starb eine 58-jährige Frau in Frankenau. Die Staatsanwaltschaft Marburg und Kriminalpolizei Waldeck-Frankenberg ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Eine tatverdächtigte 18-jährige männliche Person hat sich nach der Tat bei der Polizei gestellt und ist vorläufig festgenommen worden.

Weitere Informationen zum tatsächlichen Ablauf oder zu den Hintergründen des Geschehens sind zu diesem frühen Zeitpunkt und aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht möglich.

Die Ermittler suchen dringend nach etwaigen Zeugen. Wer am Morgen des 26. Januar, zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr, im Bereich des Nußbaumweges in Frankenau und der näheren Umgebung etwas gesehen oder gehört hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei in Korbach (Tel.: 05631 9710) oder an jede andere Polizeidienststelle.