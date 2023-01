Baunatal: Spiegel von fahrendem Auto trifft Kind am Kopf; Polizei bittet um Hinweise auf flüchtigen Fahrer

Baunatal (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am heutigen Donnerstagmorgen in der Talrainstraße in Baunatal mit seinem Außenspiegel ein Kind getroffen und ist anschließend weitergefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

Der Unfall hatte sich heute Morgen, gegen 8 Uhr ereignet. Ein Siebenjähriger hatte in der Talrainstraße, in Höhe der Hausnummer 2-4, die Fahrbahn überquert und war dabei offenbar unachtsam auf die Fahrbahn getreten. Als er hinter einem geparkten Pkw auf die Straße lief, wurde er von dem Spiegel des vorbeifahrenden Autos im Gesicht getroffen und stürzte auf die Straße. Der Fahrer des verursachenden Autos, bei dem es sich um einen weißen Kombi gehandelt haben soll, war ohne anzuhalten weitergefahren.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unbekannter verursacht Unfall zwischen Uschlag und Niestetal und flüchtet: Hinweise auf dunklen Pkw mit GÖ-Kennzeichen erbeten

Niestetal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochmorgen verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Unfall auf der Landstraße zwischen Niestetal und Uschlag und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Es soll sich bei dem verursachenden Pkw um einen dunklen Wagen mit Göttinger Kennzeichen (GÖ) gehandelt haben, der im Begegnungsverkehr ein anderes Auto touchierte und somit Beschädigungen aufweisen müsste. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den Unfallverursacher.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß am Mittwoch, gegen 7 Uhr, unmittelbar hinter der niedersächsisch-hessischen Landesgrenze. Der aus Staufenberg stammende 20-jährige Fahrer eines Mitsubishi war auf der dortigen Landesstraße 3237 in Richtung Niestetal unterwegs, wo ihm in einer Rechtskurve der andere Pkw entgegenkam. Da der Fahrer des dunklen Autos die Kurve geschnitten haben soll, war es zu einer Berührung beider Fahrzeuge gekommen. Der Mitsubishi des 20-Jährigen geriet dadurch ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. An dem Pkw war dadurch ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Folgemeldung zum Brand in Erzbergerstraße: Ursache offenbar brennende Kerze

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 3:48 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5425704 veröffentlichte Pressemitteilung zum Brand.)

Kassel-Mitte: Nach dem Brand in der Erzbergerstraße in der vergangenen Nacht werden die weiteren Ermittlungen zur Brandursache von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Wie die Ermittler berichten, war der Brand in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar durch eine nicht beaufsichtigte, brennende Kerze verursacht worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Bei dem Brand, der gegen 2:15 Uhr ausbrach, waren zwei Hausbewohner verletzt und von Rettungskräften anschließend in Kasseler Krankenhäuser gebracht worden. Die Dachgeschosswohnung war komplett ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Sachbeschädigungen durch Schmierereien mit beleidigendem Inhalt in Lohfelden: Polizei sucht Zeugen

Lohfelden (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Poststraße in Lohfelden am gestrigen Mittwoch verschiedene Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt auf einen Gehweg gesprüht. Zudem besprühten die Täter die Glasfront eines dortigen Imbisses. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, sind die Schmierereien allesamt in orangener Farbe. Bei den auf dem Gehweg vor einer Kneipe festgestellten Wörtern handelt es sich um homophobe Beleidigungen. Die Tatzeit lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 1 Uhr in der Nacht und 14 Uhr eingrenzen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung und bittet um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den beleidigenden Schmierereien gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Kita-Mitarbeiterin ertappt Einbrecher: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel-Niederzwehren: Die Mitarbeiterin einer Kita in der Straße „Am Fronhof“ im Kasseler Stadtteil Niederzwehren hat am heutigen Donnerstagmorgen einen Einbrecher in dem Gebäude ertappt. Sie traf gegen 6:10 Uhr im Flur auf den Unbekannten, unmittelbar nachdem sie die Kita betreten hatte. Anscheinend ohne etwas gestohlen zu haben, ergriff der Täter daraufhin die Flucht. Wie sich herausstellte, war der Unbekannte offenbar über ein Kellerfenster in die Kita eingestiegen und anschließend auch wieder auf gleichem Weg geflüchtet. Es soll sich bei dem Täter um einen ca. 1,75 Meter großem Mann mit kurzen dunklen Haaren gehandelt haben, der dunkle Kleidung und eine Handwerkerhose trug. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Einbrecher verlief anschließend ohne Erfolg. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Täter. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Wohnungseinbruch in Straße „Am Gesänge“: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Harleshausen: Am gestrigen Mittwochabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Gesänge“, unweit der Ahnatalstraße, in Kassel ein. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Anhand von am Tatort festgestellter Spuren lässt sich sagen, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hatte. Die Kasseler Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch in der Abwesenheit der Bewohner zwischen 18:00 und 20:30 Uhr ereignet. Die Täter näherten sich dem Haus auf der Rückseite, wo sie zunächst versuchten, eine Terrassentür aufzubrechen. Als dies scheiterte, brachen sie gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie nach Wertsachen und erbeuteten schließlich Bargeld und Schmuck. Über das aufgebrochene Fenster flüchteten sie wieder aus dem Gebäude und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gestern Abend in der Straße „Am Gesänge“ oder angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Kassel, Brand in einem Mehrfamilienhaus

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 02:15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Erzberger Straße in Kassel. Das Feuer ist aus bislang noch unbekannter Ursache vermutlich in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen und griff dann auf den Dachstuhl über. Mehrere Hausbewohner mussten durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden. Durch Löschversuche erlitt ein Hausbewohner eine Rauchgasintoxikation, ein weiterer Hausbewohner verletzte sich dabei am Fuß. Beide wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Hausbewohner wurden während der Löscharbeiten in einer nahegelegenen Rettungswache versorgt. Laut Auskunft der Feuerwehr können die meisten Bewohner nach Abschluss der Arbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden wird aktuell auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Kassel übernommen.