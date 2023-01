Trickbetrug Haustürgeschäft

Fulda. Am Mittwochmittag (10.01.), gegen 12 Uhr, klingelten zwei Unbekannte an der Haustür einer 89-jährigen Frau aus Fulda und stellten sich als Handwerker vor. Als die Fuldaerin einen der Männer in die Wohnung ließ, wurde ihr erklärt, dass es in ihrer Wohnung zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Die Dame glaubte den Angaben und führte den Mann durch die Wohnräume. Der andere Täter begab sich unbemerkt in die Wohnung und stahl Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Geschädigte bemerkte den Trickbetrug erst nachdem alle Personen ihre Wohnung verlassen hatten. Sie kann die Täter folgendermaßen beschreiben: Täter 1 war männlich, circa 170 cm groß, hatte ein rundliches Gesicht und dunkle kurze Haare. Er trug einen blauen Kittel sowie eine schwarze Basecap mit grauem Schild. Täter 2 hatte kurze braune Haare, trug eine schwarze Stoffjacke und eine graue Mütze.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Bei sogenannten Haustürgeschäften geben sich Betrüger als Handwerker aus. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Nicht selten fordern die Kriminellen bereits im Voraus hohe Geldbeträge für in Aussicht gestellte Arbeiten, die tatsächlich jedoch niemals durchgeführt werden oder sie erbringen mangelhafte oder schlechte Leistungen, die zudem noch eine völlig überteuerte Rechnung nach sich ziehen. In anderen Fällen lassen die Schwindler die Haustüren der späteren Geschädigten hinter sich geöffnet und ermöglichen es so weiteren Tätern unbemerkt in die Wohnräume zu gelangen, um Wertgegenstände zu stehlen.

Wichtig ist:

Firma (Gibt es die Firma überhaupt und liegen Rezensionen vor?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! Zahlen Sie nicht im Voraus für in Aussicht gestellte Leistungen

und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen! Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung, bevor Sie deren

tatsächliche Identität nicht klären konnten und versichern Sie

sich immer, dass Ihre Haustüre nach Betreten der Räumlichkeiten

geschlossen ist.

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (25.12.) in der Straße „In den Gründen“ in ein Firmengebäude ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um ins Gebäude zu gelangen. Im Anschluss durchsuchten sie verschiedene Büroräume, stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Baumarkt

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (25.01.) in einen Baumarkt in der Augustastraße ein. Die Täter durchsuchten die Geschäftsräume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baucontainer aufgebrochen

Fulda. Zwischen Dienstagnachmittag (24.01.) und Mittwochmorgen (25.01.) brachen Unbekannte im Gallasiniring in einen Baucontainer ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Burghaun. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stoppeler Straße im Ortsteil Steinbach stahlen Unbekannte zwischen dem 19. und dem 25. Januar ein silbergraues Pedelec der Marke Camax im Wert von circa 950 Euro. Es entstand etwa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Künzell. Eine Lagerhalle in der Straße „In den Gründen“ im Ortsteil Pilgerzell wurde in der Nacht zu Mittwoch zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten eine Metalltür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, stahlen Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro und hinterließen rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatoren gestohlen

Fulda. In der Arleser Straße im Ortsteil Horas stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (25.01.) die Katalysatoren von zwei VW Golf, die am Straßenrand abgestellt waren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

BMW gestohlen – mittlerweile wieder aufgefunden

Fulda. Einen weißen BMW 220d Cabrio entwendeten Unbekannte am Mittwochnachmittag (25.01.), zwischen 12 Uhr und 14 Uhr, vom Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße „Am Emailierwerk“. Das Auto wurde bereits am Mittwochabend in der Edelzeller Straße wieder aufgefunden. Wer im Bereich des Parkplatzes oder der Edelzeller Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kellerwohnung

Hünfeld. Unbekannte brachen am Mittwochabend (25.01.), gegen 17.50 Uhr, in eine Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Zum Nüsttal“ ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in die Wohnung ein. Ein Hausbewohner wurde auf die ungebetenen Gäste aufmerksam, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Er beschreibt die Täter als männlich, circa 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanker Statur, dunkle Haare, Bartträger, bekleidet mit schwarzen Kapuzen oder Mützen und schwarzen Jacken. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg. Indem sie eine Terrassentür aufhebelten, brachen unbekannte Täter am Mittwochnachmittag (25.01.), zwischen 13.30 Uhr und 22.15 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stellbergstraße im Ortsteil Steinau ein. Dort stahlen die Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und verursachten rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (26.01.) in ein Vereinsheim in der Ziegeler Straße im Stadtteil Bronnzell ein. Die Täter hebelten dazu eine Nebeneingangstür auf und durchsuchten das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Täter hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell Anrufe in allen drei Landkreisen

Osthessen. Aktuell versuchen Unbekannte in allen drei osthessischen Landkreisen auf verschiedene Arten des Trickbetrugs am Telefon an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei geben sich die Anrufer am Telefon als Angehörige, Verwandte, Bankangestellte oder Polizeibeamte aus und erklären, dass eine Notlage vorliege, in deren Zusammenhang dringend Gelder überwiesen oder übergeben werden müssten.

Ihre Polizei warnt:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (25.01.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. Ein 53-jähriger Fahrer eines Müllfahrzeugs hielt nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 6.45 Uhr kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand der Kreuzbergstraße in Höhe der Hausnummer 31 in Fahrtrichtung Heidelsteinstraße an. Als der 53-Jährige wieder anfuhr, kam es aus noch unklarer Ursache zu einer Kollision mit einer 40-jährigen Audi-Fahrerin, welche die Kreuzbergstraße in gleicher Richtung befuhr und ordnungsgemäß an dem haltenden Müllfahrzeug vorbeifahren wollte.

Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Fulda. Ein weißer Skoda Roomster wurde an der Heckstoßstange von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Skoda war am Donnerstag (26.01.), in der Zeit von 7.25 Uhr bis 8.25 Uhr, in der Boyneburgstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in leerstehendes Gebäude

Breitenbach am Herzberg. Unbekannte öffneten die Zugangstür eines leerstehenden Gebäudes in Ottersbach gewaltsam. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betraten die Täter das Gebäude jedoch nicht. Der Sachschaden von circa 50 Euro wurde am Dienstag (24.01.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Audi gestohlen

Weiterode. Einen weißen Audi A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen ROF-S 93 entwendeten Unbekannte in der Zeit von Dienstagnachmittag (24.01.), gegen 14.30 Uhr, bis Mittwochvormittag (25.01.), gegen 10.50 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto im Wert von circa 20.000 Euro auf einem Privatgelände in der Finkenstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de