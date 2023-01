Auto geknackt und Bargeld abgehoben,

Dornburg, Langendernbach, Dr.-Luschberger-Straße, Dienstag, 24.01.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 25.01.2023, 08:30 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch im Dornburger Ortsteil Langendernbach einen Pkw aufgebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 19:00 Uhr und 08:30 Uhr des darauffolgenden Tages stand der Skoda in einer freizugänglichen Hofeinfahrt in der Dr.-Luschberger-Straße, als die Autoknacker das Fahrzeug für ihre Tat auswählten. Sie brachen den Pkw auf bisher unbekannte Art und Weise auf und entwendeten aus dem Innenraum Bargeld sowie wichtige Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Diese wurde in der Folge von den Kriminellen für das Abheben eines dreistelligen Bargeldbetrages missbraucht. Der Sachschaden an dem Skoda beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06431 / 9140 – 0.

Mülltonnenbrand in Weilmünster,

Weilmünster, Stettiner Straße, Donnerstag, 26.01.2023, 01:40 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in Weilmünster zu einem Mülltonnenbrand, bei dem ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Gegen 01:40 Uhr meldeten Anwohner der Stettiner Straße, dass aus zwei Papier-Mülltonnen Flammen herausschlagen würden. Die unmittelbar alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht, die in einem Hof abgestellten Behälter wurden jedoch stark beschädigt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kann eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431)9140-0 um Hinweise.

Seit Jahren ohne Führerschein unterwegs, Mittwoch, 25.01.2023, 13:10 Uhr, Bundesautobahn 3/ Bundesstraße 49

(sun)Am Mittwoch stellte eine mit Videotechnik ausgestattete Polizeistreife auf der A3 mehrere Verkehrsverstöße fest. Neben zwei Überholverstößen, ließen sich auch drei Mobiltelefonverstöße aufzeichnen. Dabei stach ein Fall besonders ins Auge: Gegen 13:10 Uhr wurde eine 29-jährige Autofahrerin auf der B49 in Fahrrichtung Weilburg angehalten, da sie während des Fahrens mit ihrem Handy hantierte. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau zwar die Fahrschule besucht, selbst aber nie eine Fahrprüfung abgelegt hatte. Somit fuhr sie bereits seit mehreren Jahren ohne Fahrerlaubnis. Nun wird gegen die 29-Jährige und ihren Ehemann ermittelt, da dieser als Fahrzeughalter das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hatte.

Verletzte nach Vorfahrtsverstoß,

Bundesstraße 8, Landesstraße 3023, Bereich Brechen, Mittwoch, 25.01.2023, 11:06 Uhr

(jn)Im Bereich von Brechen sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochvormittag eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt worden. Wie die Unfallaufnahme zeigte, befuhr eine 81-jährige VW-Fahrerin aus Schmitten die L 3023 aus Oberems kommend und missachtete an der kreuzenden B 8 die Vorfahrt einer 60-jährigen Mercedes-Fahrerin aus Bad Camberg. Diese war auf der B 8 von Glashütten kommend in Fahrtrichtung Esch unterwegs gewesen. Infolge des Vorfahrtsverstoßes kam es zu einer heftigen Kollision. Die 81-jährige Unfallverursacherin musste mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Auch ihr 87 Jahre alter Mitfahrer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Währenddessen blieben die Fahrzeuginsassen des Mercedes unverletzt. Sowohl der VW als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen folgend auf etwa 15.000 Euro belaufen.

Sattelschlepper beschädigt zwei Pkw und flüchtet, Bad Camberg, Erbach, Auf der Staffel, Mittwoch, 25.01.2023, 15:59 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Bad Camberger Ortsteil Erbach eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein fünfstelliger Sachschaden entstand und zwei Pkw schwer beschädigt wurden. Um kurz vor 16:00 Uhr beobachteten Zeugen einen Sattelschlepper mit polnischem Kennzeichen, der die Straße „Auf der Staffel“ befuhr und dort mit einem geparkten Mazda und kurz darauf mit einem weiteren Mazda kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden mehrere Meter weit verschoben und gegen eine Hecke gedrückt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen, ein Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dessen ungeachtet setzte der Fahrer des Lkw seine Fahrt unbeirrt fort. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Limburg geht nun den vorhandenen Hinweisen auf das Fahrzeug sowie dessen Fahrer nach und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.