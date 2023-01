Main-Taunus: Die Polizei-News

Wohnhaus durchsucht und Schmuck gestohlen, Kelkheim (Taunus), Hölderlinstraße, Mittwoch, 25.01.2023, 14:15 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)Zu einem schadensträchtigen Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der zweiten Tageshälfte des gestrigen Mittwochs in Kelkheim. Zwischen 14:15 Uhr und 19:00 Uhr hebelten der oder die bislang unbekannten Täter die Terrassentür eines Reihenhauses in der Hölderlinstraße auf und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro an der Zugangstür. Hiernach durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Beute und flüchteten mit Schmuck und Bargeld im Wert von mindestens 10.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen, die am Mittwoch zwischen 14:15 Uhr und 19:00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Hölderlinstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Einbrecher stehlen Bargeld,

Eschborn, Odenwaldstraße, Mittwoch, 25.01.2023, 17:00 Uhr bis 22:20 Uhr

(jn)Die früh einsetzende Dunkelheit machten sich Einbrecher am Mittwochabend zu Nutze, indem sie zwischen 17:00 Uhr und 22:20 Uhr in ein Eschborner Wohnhaus einbrachen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür des in der Odenwaldstraße gelegenen Reihenhauses, bevor sie sich auf die Suche nach Wertgegenständen machten. Dabei stießen sie auf einen vierstelligen Bargeldbetrag, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Mehrere Hundert Meter Kabel gestohlen, Sulzbach, Am Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 24.01.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 25.01.2023, 07:00 Uhr

(sun)In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter auf eine Baustelle in Sulzbach ein und entwendeten ein mehrere Hundert Meter langes Kabel. Zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr des darauffolgenden Tages zerstörten die unbekannten Täter eine Vorhängekette, welche bislang den Eingang zur Baustelle in der Straße „Am Main-Taunus-Zentrum“ sicherte. Auf diese Art und Weise gelangten die Diebe auf das Gelände. Im Folgenden hebelten die Unbekannten den Stromverteilerkasten auf und entwendeten das Kabel. Da das entwendete Kabel ein Gewicht von circa einer Tonne misst, lässt sich die Vermutung anstellen, dass es mehrere Täter waren und ein Hilfsmittel zum Transport zur Verfügung stand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro. Der Wert des Kabels beläuft sich auf 7.000 Euro.

Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695 – 0 entgegen.

Ermittlungsverfahren nach zahlreichen Verkehrskontrollen, Bundesstraße 519, zwischen Weilbach und Hofheim, Hattersheim am Main, Frankfurter Straße, Hofheim am Taunus, Schmelzweg, Mittwoch, 25.01.2023

(jn)Polizistinnen und Polizisten der Polizeistation Hofheim und der Hessischen Bereitschaftspolizei haben am Mittwoch an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Kreisgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei zahlreiche Ordnungswidrigkeiten sowie mehrere Straftaten festgestellt. Vorrangig sollten die Kontrollen der Verunsicherung potentieller Straftäter dienen. Gleichzeitig wurde ein besonderes Augenmerk auf Autofahrerinnen und Autofahrer gelegt, die vor Fahrtantritt Alkohol oder Drogen konsumiert hatten.

Zwischen 13:30 Uhr und 16:15 Uhr überprüften die Beamten über 50 Fahrzeuge und deren Insassen auf der B 519 zwischen Weilbach und Marxheim, wobei es lediglich zwei Ordnungswidrigkeiten zu beanstanden gab; zwei Personen waren nicht angeschnallt. Ebenso gab es bei einer Überprüfung von Autofahrern, zwischen 10:45 Uhr und 12:00 Uhr, im Schmelzweg lediglich eine Handvoll Ordnungswidrigkeiten, meist Verstöße gegen die Gurtpflicht zu beanstanden. Im Anschluss errichteten die Einsatzkräfte eine Kontrollstelle in der Frankfurter Straße in Hattersheim und stellten bei einem 22-jährigen Autofahrer fest, dass er nicht nur keine gültige Fahrerlaubnis hat, sondern wohl auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wurde gegen seine Beifahrerin eingeleitet, da bei ihr Drogen aufgefunden wurden. Auch die Windschutzscheibe, welche eine großen Riss aufwies, hatte rechtliche Konsequenzen. Kurz darauf wurde gegen 19:20 Uhr ein 33-jähriger Frankfurter kontrolliert, der Drogen bei sich hatte. Aufgrund drogenbedingter Auffälligkeiten wurde bei dem 33-Jährigen in der Polizeistation in Hofheim eine Blutentnahme durchgeführt. Neben den zwei berauschten Autofahrern kontrollierten die Polizisten auch eine Person, die zur Abschiebung ausgeschrieben war und sich infolgedessen illegal in Deutschland aufhielt. Sie wurde zunächst in das zentrale Polizeigewahrsam in Wiesbaden verbracht. Darüber hinaus gab es in einigen weiteren Fällen Verstöße gegen die Anschnallpflicht zu beanstanden. Zuletzt wurde gegen 01:00 Uhr ein 21 Jahre alter Mann am Steuer eines Pkw kontrolliert, der keinen Führerschein vorweisen konnte. Da die Halterin des Fahrzeuges gleichzeitig die Beifahrerin war, wurde auch gegen sie ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Nach Auffahrunfall leichtverletzt,

Hofheim am Taunus, Bundesstraße 519, Zeilsheimer Weg, Mittwoch, 25.01.2023, 08:57 Uhr

(jn)Bei Hofheim kam es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw. Zwei Personen mussten vor Ort medizinisch behandelt werden. Ein 28-jähriger Mann aus Kelkheim war um 08:57 Uhr auf der B 519 aus Oberliederbach kommend in Fahrtrichtung Hofheim am Taunus am Steuer eines Seat unterwegs. Als ein vorausfahrender Mercedes verkehrsbedingt auf Höhe des Zeilsheimer Weges abbremsen musste, bemerkte der 28-Jährige dies zu spät und kollidierte mit dem Heck des Mercedes. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Der Seat war dermaßen beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

2.000 Euro Schaden bei Unfallflucht,

Kelkheim (Taunus), Frankenallee, Dienstag, 24.01.2023, 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(jn)Am Dienstag ereignete sich in Kelkheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden ist. Der Fahrer eines blauen Golf hatte sein Gefährt um 12:00 Uhr in der Frankenallee geparkt und bei seiner Wiederkehr Beschädigungen an der Beifahrerseite festgestellt. Diese waren augenscheinlich von einem bisher unbekannten Pkw verursacht worden. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Wagens hatte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Nun ermittelt die Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Sachdienliche Hinweise erbittet der Regionale Verkehrsdienst der Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.