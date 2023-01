Unfall mit Personenschaden

Rhein-Pfalz-Kreis (ots) – Am Mittwoch 25.01.2023 gegen 06:40 Uhr befuhr ein 55-Jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem PKW die K2 von Maxdorf kommend in Fahrtrichtung Lambsheim und wollte an der Kreuzung zur L522 nach links abbiegen.

Hierbei missachtete der Mann die Vorfahrt des von links kommenden PKW eines 39-Jährigen Mannes aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, weshalb es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kommt. Durch den Zusammenstoß werden beide Fahrzeuge in einen PKW eines 41-Jährigen Mannes aus Worms geschleudert, der mit seinem PKW auf der L522 in Fahrtrichtung Lambsheim unterwegs war.

Alle 3 Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Alle Beteiligten waren leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR gesamt. Die Kreuzung war infolge der Unfallaufnahme für 1,5 Uhr gesperrt.

Einbrüche

Römerberg (ots) – Am Mittwoch 25.01.22023 brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Römerberg ein. In der Zeit von 0:45-18:45 Uhr, wurde in ein Haus der Grünewaldstr.eingebrochen und Schmuck gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 € geschätzt.

In der Zeit von 15:30-18:45 Uhr brachen Unbekannt in ein Haus in Dr-Rieth-Straße ein und stahlen Bargeld und Silbermünzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 €.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen der Kripo. Wer hat am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Grünewaldstraße oder in der Dr.-Rieth-Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.