12-Jährigen an Bushaltestelle attackiert

Kaiserslautern (ots) – Nachdem sein Sohn auf dem Schulweg attackiert wurde, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag Strafanzeige erstattet. Demnach wurde der 12-Jährige bereits Ende vergangener Woche an einer Bushaltestelle „Im Stadtwald“ von drei Jugendlichen geschlagen und getreten.

Erste Ermittlungen führten die Sachbearbeiter im Haus des Jugendrechts auf die Spur eines 15-Jährigen. Er soll an dem Angriff beteiligt gewesen sein. Geäußert hat er sich zu den Vorwürfen bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die den Vorfall an der Bushaltestelle am Donnerstag 19.01.2023 kurz nach 13 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2055 bei der Polizei zu melden. |cri

Streit zwischen Hausbewohnern eskaliert

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit zwischen einer Mieterin und ihrem Vermieter ist am Mittwoch 25.01.2023 im Stadtgebiet eskaliert. Die Frau gab gegenüber der Polizei zu Protokoll, dass sie von dem 75-Jährigen geschlagen worden sei. Sie habe einen Sessel in ihre Wohnung im Obergeschoss getragen, was dem Vermieter missfallen habe.

Der Mann sei daraufhin ausgerastet. Nach Angaben der 35-Jährigen war es in der Vergangenheit bereits zu Differenzen gekommen. Der 75-Jährige bestritt den Vorwurf. Er habe die Frau nicht geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. |erf

Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwochabend an drei Stellen im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Zollamtstraße, in der Merkurstraße und in der Pariser Straße lag der Fokus der Kontrollen auf der auf der Überprüfung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit von Fahrzeugen.

Wie ist der Zustand der Reifen? Funktionieren alle Lichter am Auto? Sind Warndreieck und Verbandskasten an Bord? In 12 Fällen hatten die Ordnungshüter Beanstandungen. Die Betroffenen erhielten eine Frist in der sie die festgestellten Mängel beheben müssen.

Doch nicht nur Mängel mussten die Einsatzkräfte feststellen, auch zwei Fahrzeugführer, die sich, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, hinters Steuer setzten. Auf die Fahrer kommt jetzt jeweils eine Strafanzeige zu.

Einem weiteren Verkehrsteilnehmer drohen ein teures Bußgeld und mindestens ein Punkt im Verkehrszentralregister, weil er eine rote Ampel nicht beachtete. |erf

Gestohlene Gitarre im Internet angeboten

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 33-Jährige hatte auf einer Verkaufsplattform im Internet eine gestohlene Gitarre angeboten. Ob er auch für den Diebstahl verantwortlich ist, wird weiter ermittelt.

Die rechtmäßige Eigentümerin der Gitarre meldete sich am Dienstag bei der Polizei. Sie hatte das Instrument in einem Kleinanzeigenportal entdeckt und war sich sicher, dass es sich um genau die Gitarre handelt, die ihr im September in Kaiserslautern aus dem Auto geklaut worden war. An jenem Tag lag der Gitarrenkoffer in ihrem Fahrzeug und dieses stand unverschlossen im Innenhof ihres Anwesens in der Kaiserstraße. Der Täter konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Als die Frau nun, rund 4 Monate später, das Inserat im Internet entdeckte, wandte sie sich direkt wieder an die ermittelnde Dienststelle. Der Anbieter des Instruments wurde ausfindig gemacht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei händigte der 33-Jährige die Gitarre aus. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Viel Geld an Betrüger verloren

Kaiserslautern (ots) – Auf verschiedene Betrugsmaschen ist eine Frau aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Wie die 58-Jährige am Mittwoch bei der Polizei meldete, hatte sie am Vortag mehrere Anrufe erhalten, die angeblich von der „Military Police“ und dem „Federal Police Department“ stammten.

Den Anrufern gelang es, die Frau zu verunsichern, indem sie ihr weismachten, dass gegen sie ermittelt werde, weil der Verdacht bestehe, dass sie an Drogengeschäften beteiligt war. Mit diesem „Druckmittel“ forderten die Unbekannten die 58-Jährige auf, ihr Geld in Sicherheit zu bringen und es in Google-Play-Cards zu investieren. Die Codes müsse sie dann den Ermittlern mitteilen.

Die Frau ließ sich leider darauf ein, kaufte Gutscheinkarten im insgesamt vierstelligen Wert und gab die jeweiligen Codes telefonisch durch. Erst danach kam der 58-Jährigen der Gedanke, dass die Geschichte erfunden sein könnte – daraufhin wandte sie sich an die deutsche Polizei.

Bei der Gelegenheit erzählte sie den Beamten, dass sie auch schon mehrere zehntausend Euro ins Ausland überwiesen hat, um ihrem Freund zu helfen. Den Mann hatte sie vor mehr als einem Jahr über eine Online-Partnerbörse kennengelernt. Obwohl er persönliche Treffen immer wieder absagte, gelang es dem Unbekannten, das Vertrauen der Frau zu gewinnen. Mehrmals täuschte er Notsituationen vor und behauptete, dringend Geld zu benötigen. Andernfalls würde er Probleme bekommen oder müsse sogar ins Gefängnis. Die 58-Jährige glaubte alles und überwies mehrfach hohe Beträge auf verschiedene Bankkonten im Ausland.

Die Ermittler machten der Dame klar, dass sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch hier auf Betrüger hereingefallen ist. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Hund und Herrchen vereint

Trippstadt (ots) – Der Hund eines 62-Jährigen ist am Donnerstag 26.01.2023 gegen 18:30 Uhr während eines Spaziergangs zwischen dem Stadtteil Mölschbach und dem Aschbacherhof ausgebüxt. Weil der Mann das Tier nicht mehr auffinden konnte, informierte er vorsorglich die Polizei.

Etwa eineinhalb Stunden später meldete die Besatzung eines Rettungswagens, dass eben ein Hund ihren Weg gekreuzt habe. Auf der Straße zwischen Stelzenberg und Trippstadt war das Tier vor dem Einsatzfahrzeug über die Straße geflitzt und im Wald verschwunden. Die Beschreibung passte auf den vermissten Hund.

Die Beamten informierten den 62-Jährigen über die Beobachtung. Kurz vor 21 Uhr meldete der Mann, dass er seinen Vierbeiner wieder wohlbehalten eingefangen habe. |erf

Aus der Patsche geholfen

Otterbach (ots) – Abschlepphilfe brauchte am Mittwoch 25.01.2023 ein Autofahrer auf der Landstraße zwischen Otterbach und Otterberg. Aus noch ungeklärten Gründen kam der 58-Jährige mit seinem Wagen von der Straße ab. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer konnte gerade noch rechtzeitig bremsen, als das entgegenkommende Fahrzeug über die Straße schoss und schließlich in einem Acker landete.

Der 58-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Aus eigener Kraft und mit der Hilfe eines Abschleppdienstes war sein Auto allerdings nicht zu bergen: Der Opel steckte im aufgeweichten Ackerboden fest.

Erst mit der Hilfe eines Allradtraktors gelang es, den Wagen aus dem Schlamm zu ziehen. Ob der Pkw Schaden genommen hat, wird noch überprüft. |erf

Laptop und Sportschuhe aus Autos gestohlen

Katzweiler (ots) – Diebe waren in der Nacht zu Donnerstag 26.01.2023 in Katzweiler unterwegs. In der Frühlingstraße und in der Mühleckerstraße drangen sie in geparkte Autos ein und stahlen daraus Münzgeld, eine Sporttasche mit diversen Sportschuhen der Marke Adidas, einen Rucksack mit Lehrbüchern sowie ein Laptop.

Der Schaden wird auf 1.400 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen Mittwoch ab 15 Uhr-Donnerstag um 08 Uhr.

Die betroffenen Fahrzeughalter fanden ihre Pkw am Donnerstagmorgen durchwühlt vor. Diverse Fächer im Innenraum, die Mittelkonsole sowie die Aschenbecher waren von den Tätern geöffnet worden. Aufbruchspuren wurden an keinem der beiden Wagen festgestellt. In einem Fall war sich der Halter aber sicher, sein Auto nach dem Abstellen verschlossen zu haben.

Die Polizei fragt deshalb:

Wem sind in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen, insbesondere in den beiden betroffenen Straßen? Wer hat sonstige Beobachtungen gemacht, die ihm/ihr im Nachhinein vielleicht ungewöhnlich vorkommen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen. |cri

An Ladentür zu schaffen gemacht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Unbekannte Täter haben versucht, in ein Geschäft in der Kirchenstraße einzubrechen. Am Mittwoch 25.01.2023 fielen an der Eingangstür des Ladens mehrere „verräterische Spuren“ auf, die darauf hindeuten, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hat.

Es war den Unbekannten aber nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Zurück blieb lediglich der Sachschaden. Gestohlen wurde nichts. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag ab 12 Uhr und Mittwoch um 8.30 Uhr.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Straßengeländer beschädigt und geflüchtet

Krickenbach (ots) – Die Polizei sucht wegen des Verdachts der Unfallflucht den Fahrer eines Lastwagens. Die Beamten gehen davon aus, dass der Unbekannte auf der Landstraße 502 zwischen Kaiserslautern-Dansenberg und Schopp, kurz bevor es bei Breitenau auf die Bundesstraße 270 geht, ein Straßengeländer beschädigt hat.

Das Fahrzeug fuhr vermutlich aus Richtung Schopp kommend nach Kaiserslautern. Der Unfall dürfte sich zwischen Samstag (21.Januar) und Mittwoch zugetragen haben.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf