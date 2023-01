Fahrer durchbricht Zaun von Flugplatz

Speyer (ots) – Am Donnerstag 26.01.2023 gegen 01:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem PKW die Industriestraße aus Richtung Stockholmer Straße. In der Kurve an der Einmündung Joachim-Becher-Straße kam er nach rechts von der Straße ab und durchbrach den dort befindlichen Draht-Zaun zum Flugplatz. Der Mann fuhr noch ca. 75 Meter weiter über den Rasen und kam dann ca. 50 Meter von der Landebahn entfernt zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme konnte von den Beamten Atemalkoholgeruch beim dem Fahrer festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Rettungsdienst verbrachte ihn aufgrund Schmerzen im Arm in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Der Flugverkehr wurde durch den Verkehrsunfall nicht beeinträchtigt. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro und es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Flugplatz beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 24.01.2023, 18:00 Uhr bis 25.01.2023, 06:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster zu einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße auf. Im Innern entwendete der oder die Täter Bargeld im mittleren 3-stelligen Bereich aus einer Kasse.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 24.01.2023, 18:45 Uhr bis 25.01.2023, 07:50 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Zugangstür zu einem Mehrfamilienhaus mit Zugang zu einem Einzelhandelsgeschäft in der Maximilianstraße auf. Im Treppenhaus beschädigten die unbekannten Täter eine weitere Zwischentür zu den Verkaufsräumen des Geschäftes und gelangten so ins Innere.

Im Verkaufsraum entnahmen die unbekannten Täter mehrere Schmuckstücke aus einer Vitrine. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Mehrere Einbrüche in Keller

Speyer (ots) – Unbekannte Täter gelangten zwischen dem Mittwoch 25.01.2023, 10-16:07 Uhr in mehrere Tiefgaragen in der Petronia-Steiner-Straße und brachen dort insgesamt sieben Kellerabteile auf. Bislang konnten noch nicht alle Geschädigten erreicht werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendeten der oder die Täter mehrere Werkzeuge, einen E-Roller, ein Mountain-Bike und einen Akku eines E-Bikes.

Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Wer hat im Bereich der Petronia-Steiner-Straße etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )