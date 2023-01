Fahrkartenkontrolleure mit Worten und Schraubenzieher bedroht

Mainz-Altstadt (ots) – Am Mittwoch 25.01.2023 wurden 3 Fahrkartenkontrolleure der Mainzer Mobilität bedroht und beleidigt. In einem Linienbus hatten die Kontrolleure gegen 10:50 Uhr einen 30-jährigen Mann aus Hessen festgestellt, bei dem der Verdacht bestand, dass er ohne gültigen Fahrschein den Bus genutzt hatte. An der Haltestelle in der Peter-Altmeier-Allee stiegen die Kontrolleure zusammen mit dem 30-Jährigen aus, um die Personalien aufzunehmen.

Hierbei kam ein völlig unbeteiligter, 21-jähriger Wiesbadener auf die Kontrolleure zu und fing unvermittelt an sie zu beleidigen. Als die Kontrolleure dem 21-Jährigen zu verstehen gaben, dass er die Beleidigungen unterlassen solle, zog dieser plötzlich einen Schraubenzieher aus der Jackentasche und drohte damit die Kontrolleure „abzustechen“.

Von zwei alarmierten Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers konnte dem 21-Jährigen der Schraubenzieher abgenommen und sichergestellt werden. Der junge Mann war in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Sachverhalte aufgefallen und muss sich nun erneut strafrechtlich für sein Verhalten verantworten. Zudem wurde ihm ein Platzverweis für Teile der Mainzer Innenstadt ausgesprochen.

Exhibitionistische Handlungen und fahren ohne Fahrschein

Bad Kreuznach-HBF (ots) – Am Mittwoch 25.01.2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern gegen 09:20 Uhr darüber informiert, dass sich in der RE 29509 von Saarbrücken HBF nach Bad Kreuznach HBF ein 40-jähriger Mann befindet, der ohne gültigen Fahrschein unterwegs ist und an seinem Glied manipulierte.

Der Polizeipflichtige war mit einer zerrissenen Hose bekleidet und sein Unterkörper war mit einer Decke umwickelt. Seine Hand befand sich in der Hose und es konnte durch die anwesende Zugbegleiterin beobachtet werden, wie dieser Auf- und Abwärtsbewegungen durchführte. Sein Glied war dabei nicht zu sehen.

Da sich die 28-jährige Geschädigte belästigt fühlte und der Beschuldigte keinen Fahrschein vorweisen konnte, wurde er bereits am HBF Neunkirchen/Saar aufgefordert den Zug zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach, stieg allerdings kurz nach dem Ausstieg wieder in den Zug ein und konnte kurze Zeit später erneut durch die Geschädigte angetroffen werden.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach erwartete den Herrn bereits am HBF Bad Kreuznach. Hier konnte die Identität des Beschuldigten festgestellt werden und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verblieb der polizeibekannte Beschuldigte auf freiem Fuß. Im Anschluss verließ er den Hauptbahnhof Bad Kreuznach.

Ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen sowie dem Erschleichen von Leistungen wurde eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Erste Ermittlungsergebnisse nach Brand in KITA

Mainz-Drais (ots) – Nachdem es am vergangenen Sonntagmorgen (22.01.2023, 06:25 Uhr) zu einem Brand mehrerer Gebäudecontainter der KITA am Waldweg im Stadtteil Drais gekommen war, liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. Nach ersten Untersuchungen in Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen, könnte der Brand auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.

Inwieweit der Defekt auf ein fahrlässiges Handeln zurückgeführt werden kann, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Fachkommissariat für Brandermittlungen der Mainzer Kriminalpolizei, hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen übernommen.

Kreis Mainz-Bingen

Veränderungen an Kfz

Bingen (ots) – 25.01., Fruchtmarkt, 16:50 Uhr – Bei einer Streifenfahrt bemerkten die Beamten einen augenscheinlich technisch veränderten PKW mit folierten Scheiben. Bei der Kontrolle fiel auf, dass die veränderten Fahrzeugteile nicht oder nur teilweise in der Zulassungsbescheinigung verzeichnet waren. Der Mann wurde belehrt und ihm das Erlöschen der Betriebserlaubnis erklärt.

Des Weiteren wiesen die Fenster-Folien kein wellenförmiges Prüfzeichen auf. Die Polizisten untersagten dem Beschuldigten die Weiterfahrt und stellten die Kennzeichen sicher.

Im Nachhinein erschien der Mann auf der Wache und reichte das TÜV-Gutachten für seine Veränderungen nach. Nachdem er auf Aufforderung die Folien entfernt hatte, wurden ihm die Kennzeichen wieder ausgehändigt. Für das Nicht-Mitführen der Dokumente gab es eine Verwarnung.

Hütte in Schrebergarten aufgebrochen

Nieder-Olm (ots) – Am Mittwochnachmittag konnte durch einen aufmerksamen Zeugen ein Einbruch in eine Schrebergartenparzelle in Nieder-Olm beobachtet werden. Zwei Männer öffneten zunächst gewaltsam das Vorhängeschloss eines Schrebergartens in der Anlage am Stadtgarten. Von der in der Parzelle befindlichen Hütte hoben die Täter die Türen aus den Scharnieren und verschafften sich so Zutritt ins Innere der Hütte.

Als die Einbrecher mit gefüllten Tüten die Schrebergartenanlage wieder verließen, konnten sie von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Die Täter stiegen nach Tatausführung in einen Mercedes-Transporter mit Wiesbadener Kennzeichen, in dem sich eine weitere Person befand, ein und fuhren davon.

Auch von den alarmierten Polizeikräften konnte weder der Transporter, noch die Täter angetroffen werden. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch nicht genau bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beschreibung von 2 Tätern:

Täter 1: verwahrlost, Jeans, dunkle Jacke, kurze Haare, Stoppelbart, ca. 170 cm.

Täter 2: verwahrlost, Zipfelmütze, grüne Jacke mit orangenen Stellen, Stoppelbart.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel: 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.