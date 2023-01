Mainz-Altstadt (ots) – Schwere Verletzungen an Kopf und im Gesicht trugen 2 junge Frauen davon, als sie von einem Mann in der Altstadt brutal niedergeschlagen wurden. Die beiden 20- und 22-jährigen Frauen waren von Freitagnacht, 16.12.2022 auf Samstagmorgen 17.12.2022 in der Altstadt unterwegs und besuchten den Club „Caveau“. Dieser liegt auf der Rückseite des Schillerplatzes im Keller eines historischen Gebäudes.

Als sie den Club gegen 04:30 Uhr verließen, gerieten sie mit dem späteren Täter in eine Diskussion, da dieser sich den beiden Frauen gegenüber beleidigend und sexistisch äußerte. Urplötzlich schlug der Mann die 22-Jährige Frau nieder und sofort danach die 20-jährige. Beide Frauen sind durch die Schläge zu Boden gefallen, auf den Kopf geprallt und können sich nicht an den weiteren Ablauf erinnern.

Die beiden Frauen trugen durch die offensichtlich danach noch andauernden Schläge schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf davon und mussten mehrere Tage stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Täterbeschreibung:

männlich, Mitte 20 Jahre alt, größer als 175 cm. Er trug einen dunklen Bart, Brille und war mit einem dunklen Mantel bekleidet. Es fiel auch der Name „Kevin“. Ob der Name dem Täter zugeordnet werden kann, ist Teil der Ermittlungen.

Der Täter war in Begleitung einer ca. 165 cm großen, blondhaarigen Frau und wahrscheinlich 2 weiteren Männern. Zu diesen fehlen weitere Details.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 bittet Personen, welche Informationen zu dem Täter, zu der Tat, zu weiteren Personen oder zu dem Geschehen vor und nach der Tat geben können, sich zu melden. Die Tat fand am Wochenende des 4. Advent in der Mainzer Innenstadt auf der Wiese des Romano-Guardini-Platzes statt. Dieser befindet sich in der Nähe des Schillerplatzes.

Die beiden Frauen besuchten dort das „Caveau“ und stießen beim Verlassen des Clubs auf den Täter.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.