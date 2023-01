Seit Jahresbeginn zeigt der Bitcoin nur positive Ergebnisse und sein Wert hält sich seit einer Weile in Reichweite der 23.000-Dollar-Marke. Beim Anblick des Kursverlaufes der letzten Monate rutscht einem schnell einmal das Wort Glück über die Lippen. Denn nicht allein die Preisentwicklung ist schwer vorherzusehen, auch die Tatsache, dass er sich trotz aller Risiken weiterhin als verlockende Anlageform präsentiert, zeigt die besondere Faszination auf.

Zieht man einen Vergleich zwischen dem Glücksspiel und dem Bitcoin, könnte man meinen, dass es sich bei beiden um nahezu identische Branchen handelt. Schließlich sind die Gewinne beim Bitcoin und beim Online Spielautomaten spielen nicht wirklich vorhersehbar und von einem Algorithmus abhängig. Wohingegen beim Glücksspiel der RNG Zufallsgenerator über Gewinn oder Niederlage entscheidet, ist es beim Bitcoin mit dem Proof of Work Konsens-Algorithmus ein wenig komplexer.

Abgesehen davon ist der Bitcoin anders als das Glücksspiel eine neuartige Form des Geldanlegens, die vielleicht im Jahr 2023 vor einem neuen Boom steht! Zum aktuellen Zeitpunkt erlebt die Mutter aller Kryptowährungen nämlich einen signifikanten Aufwärtstrend. Experten und Anleger stellen sich aber bereits jetzt die Frage: Sind die steigenden Kurse nur eine Eintagsfliege oder wirklich etwas Nachhaltiges?

Dieser Frage möchten wir in unserem heutigen Artikel auf den Grund gehen. Wir werden uns im ersten Zug anschauen, welche Faktoren den derzeitigen Aufwärtstrend des Bitcoins beflügeln. Danach gehen wir ein wenig tiefer in die Materie und werden einen Blick in die Kursprognosen 2023 werfen und beleuchten, welche Faktoren einen Einfluss auf diesen haben.

Der Beginn des Booms: Anstieg im Januar 2023

Der Bitcoin Kurs hat sich in den vergangenen Monaten aufgrund von Faktoren wie Unsicherheiten am Aktienmarkt und einem allgemein schwachen Wirtschaftswachstum nach unten bewegt. Einen letzten kräftigen Schubs bergab hat die Mutter aller Kryptowährungen durch das am 11. November 2022 eingeleitete Insolvenzverfahren der Handelsplattform FTX erhalten. Wenige Tage danach erreichte der Bitcoin die kritische Marke von 15.384,22 € (21.11.22) und kam bis zum neuen Jahr kaum über die 15.0000er-Marke hinweg.

Doch der Januar 2023 konnte den Anlegern ein Lächeln im Gesicht entlocken: Der Kurs des Bitcoins hat nach der turbulenten Talfahrt des Jahres 2022 am 09.01.2023 eine Rallye eingeleitet und kennt seither nur einen Weg: und zwar nach oben! Jetzt stellt sich schnell die Frage: Welche Aspekte haben zu diesem Kursanstieg beigetragen?

Niedrige Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten spielen dem Kurs in die Karten

Die letzten Inflationszahlen aus den USA sind überraschend positiv ausgefallen. Die US-Zentralbank Federal Reserve System (kurz Fed) hatte mit einer Inflationsrate von 8,05 % im Jahr 2022 gerechnet. Tatsächlich lag die Rate bei 7,7 %. Auch für 2023 sind die Prognosen laut Statista.com sehr optimistisch. Hier erwartet man nun eine Inflationsrate von 3,51 %, was deutlich unter der Rate des Vorjahres liegt.

Generell lässt sich Monat für Monat in den Vereinigten Staaten eine Senkung der Inflationsrate feststellen. Sollte diese Entwicklung sich fortführen, können wir zukünftig weiterhin mit einer Stabilisierung der makroökonomischen Situation rechnen. Die positive Entwicklung der Inflationszahlen hat also zu einem Anstieg der Krypto-Preise geführt.

Jetzt scheinen die Anleger sich wieder verstärkt für den Kryptomarkt zu öffnen, um mit Freuden ihre Investitionen zu tätigen. Im nächsten Zug hoffen sie auf eine entspanntere Zinspolitik der US-Zentralbank Fed. Das bevorstehende FOMC-Meeting am 1. Februar, bei dem die Zentralbank ihr weiteres Vorgehen bespricht, kann hier als Wegweiser angesehen werden. Die Anleger erhoffen sich von diesem Mittwoch, dass es tatsächlich zu weiteren Zinssenkungen kommt und die US-Zentralbank ihre entspannte Haltung bestätigt. Dies würde den Kryptomarkt weiter stärken und Anlegern neue Chancen eröffnen.

Optimistisch in das Jahr 2023 mit dem Bitcoin blicken?

Die Fachwelt ist sich einig, dass es im Jahr 2023 zu einem weiteren Aufschwung des Kryptomarktes kommen kann. Experten erwarten eine positive Entwicklung des Bitcoin-Kurses und prognostizieren einen Anstieg des Preises auf 40.000 bis 50.000 US-Dollar pro digitaler Münze. Die letzten Handelsmonate des Jahres 2022 haben den ein oder anderen Anleger schmerzlich vor Augen geführt, dass die Kryptomärkte sehr volatil sind.

Die Kurse können teils über Nacht im zweistelligen Prozentbereich schwanken. Es wird angenommen, dass solche Schwankungen im Laufe des Jahres 2023 nicht so hoch ausfallen werden wie bisher und das Preisvolumen tendenziell höher sein wird. Viele Investoren vertrauen darauf, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr weiter steigen wird und sie ihre Position mit Gewinn verlassen können. Nicht zu vergessen sind die zahlreichen positiven Ereignisse, die dem Bitcoin im Jahr 2023 bevorstehen. So hat Grayscale Investment vor, die Umwandlung ihres Bitcoin Trust in einen Spot ETF durchzuführen. Außerdem hat einer der international größten Vermögensverwalter, genau genommen BlackRock, bekannt gegeben, ihr Angebot um einen Bitcoin Fond zu erweitern.

Der MVRV-Indikator könnte als weitere Bestätigung für ein nachhaltiges Wachstum angesehen werden. Es wurde zum ersten Mal im Juni 2022 beobachtet, dass er unter der entscheidenden Wertmarke 1 notiert hat. Mehr als die Hälfte der Investoren erzielte zu diesem Zeitpunkt einen Verlust. Der Indikator bewertet dabei die Relation zwischen der Marktkapitalisierung und dem wirklichen Wert, der in Bitcoin gespeichert ist (Realized Value). Wenn das Verhältnis unter 1 fällt, weist dies auf einen Überverkauf hin, womit eine Änderung der Richtung wahrscheinlicher wird.

Auch dürften wir nicht den erwarteten Einsatz von Blockchain-Technologien und Apps in vielen Branchen vergessen. Es wird erwartet, dass immer mehr Unternehmen auf die Technologie setzen werden und entsprechend die Nachfrage nach Kryptowährungen steigt. Das Ergebnis könnte ein starker Anstieg der Kurse sein, da immer mehr Investoren in den Markt drängen.

Fazit: Ein positiver Trend in Sicht?

Derzeit scheint es also so, als ob die fortführende Bitcoin Rally 2023 ein realistisches Szenario ist, doch wir dürfen die Volatilität dabei nicht aus den Augen verlieren. Wenn man bedenkt, welche Höhenflüge und Tiefgänge die Kryptowährung in den vergangenen Jahren gemacht hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie weiter an Bedeutung gewinnen wird. Doch auch das Gegenteil könnte eintreten.

Mehr als sechs Monate an einem Ort, an dem es mehr Verkäufe als Käufe gab und die Richtung nur signifikant den Abwärtstrend kannte, sind selbst für den ständig wechselnden Bitcoin ein langer Zeitraum des Leidens.

Die kürzliche Preiserhöhung verspricht eine Verbesserung, doch es bleibt abzuwarten, ob diese Erholung auf lange Sicht stabil sein wird. Es lohnt sich also stets, ein Auge auf den Markt und auf die Nachrichten zu werfen, um abzuschätzen, wann der richtige Zeitpunkt für ein Investment ist.