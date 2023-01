Neustadt: Neuer Kletterfelsen für KRG-Schulhof angeliefert

Neustadt an der Weinstraße – Der lange ersehnte Kletterfelsen hat den Schulhof des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums (KRG) erreicht. Mit den Abmessungen von rund drei Metern Länge sowie 2,50 Metern Breite und Höhe ist er ein wahres Schwergewicht und bringt sechs Tonnen auf die Waage.

Der Koloss ist einem natürlichem Felsen nachempfunden und wurde aus Spritzbeton hergestellt. Der extra zum Transport georderte Tieflader hat sich am Dienstag in Cottbus auf den Weg gemacht und ist am Mittwochmorgen um 5 Uhr in Neustadt angekommen. Das Absetzen des Felsens wurde mit tosendem Applaus von Seiten der Schüler gefeiert.

Mit der Schulleitung ist vereinbart, dass der Schulhof nach den Osterferien 2023 eröffnet wird. Das vom Land Rheinland-Pfalz bezuschusste Projekt kostet 777.300 Euro. Finanziell beteiligt haben sich zudem der Abi-Jahrgang 2019 und die Studiengenossenschaft. Und auch die Eltern haben kräftig die Werbetrommel für Spenden gerührt.

Der aus dem Jahr 1969 stammende Schulhof war in einem schlechten Zustand

und hatte wenig Aufenthaltsqualität. Das Pflaster war an vielen Stellen

gebrochen und uneben. Bewuchs drängte durch große Fugen, Mauern waren

schadhaft. Mit den Schäden und vielen Stufenanlagen war der Schulhof nicht

barrierefrei. Es fehlte an Sitzmöglichkeiten, Spielflächen und Schatten

nicht versickern auf der großen versiegelten Fläche

nicht versickern.