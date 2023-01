Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Carlsberg: Schockanruf

Carlsberg (ots) – Am 25.01.2023 kam es im Zeitraum von 10:45-12:00 Uhr zu mehreren Anrufen bei einer 53-jährigen Frau. Die Täter schilderten das die Tochter der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung der Haft wäre eine Kaution von 85000.-EUR zu zahlen. Im Laufe eines Telefonates wurde die Geschädigte an einen angeblichen Staatsanwalt weiterverbunden. Die Geschädigte konnte gemeinsam mit ihrem hinzugezogenen Ehemann die Masche durchschauen. Zu einer Übergabe des Geldes kam es nicht. Die Polizei rät in solchen Fällen immer misstrauisch zu sein. Wertvolle Präventionstipps zu dieser und anderen Tricks der Täter findet man unter www.polizei-beratung.de.

Ebertsheim: Vorfahrt missachtet – Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Ebertsheim-Rodenbach (ots) – Am heutigen Morgen gegen 07:30 Uhr wollte eine 45 Jahre alte Pkw-Fahrerin von der Straße “ Am Rechacker“ nach links in die Lautersheimer Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen 60 Jahre alten Fahrradfahrer, der die Lautersheimer Straße mit seinem Mountainbike in Richtung Ebertsheim befuhr. Es kam zur Kollision, infolge derer der Fahrradfahrer über die Motorhaube des Autos stürzte. Der Mann wurde bei dem Sturz verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.300 Euro.

Haßloch: Berufsinformationsabend

Haßloch (ots) – Die Polizei Haßloch bietet am 15.02.23 ab 18:00 Uhr für alle interessierten jungen Leute einen Berufsinformationsabend an. Es besteht die Gelegenheit, sich einen interessanten und abwechslungsreichen Beruf einmal hautnah anzusehen und einen spannenden Einblick in den Alltag der Polizistinnen und Polizisten zu bekommen. Wir stehen an diesem Abend für Fragen und Auskünfte rund um den Polizeiberuf zur Verfügung. Wir bitten um vorherige Anmeldung unter pihassloch.einstellungen@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06324 933-157 (Herr Geiß, Frau Märdian).

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):