Viele Menschen werden von ihnen fast magisch angezogen – Straßenrennsport-Events wie die Formel 1 oder die MotoGP erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Wenn die Reifen qualmen und die hochgezüchteten Rennwagen schier unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen, werden nicht nur Männer wieder zu kleinen Jungs. Mit ihrem Event-Charakter und der Volksfestatmosphäre inmitten von Motorengeheul und High Society haben traditionelle Rennen wie der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola auch der ganzen Familie vieles zu bieten.

Dabei lassen sich die Tickets heute auch bequem online buchen und verschenken. Hier erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Auswahl der Rennstrecke sich oder anderen eine unvergessliche Global Tickets Erfahrung im motorisierten Rennsport bereiten können.

Die Formel 1 – klarer Favorit unter den Rennserien

Hierzulande am bekanntesten ist mit Sicherheit die Formel 1. Sie ist mit über 20 jährlich ausgetragenen Veranstaltungen die meist angesehenste Rennserie der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Hier treten verschiedene Rennställe wie Ferrari, Mercedes und Red Bull gegeneinander an, um sowohl ihr eigenes technisches Können als auch das ihrer Fahrer zu beweisen.

Die auch als Königsklasse des Motorsports bezeichnete Rennserie hat dabei hierzulande zahlreiche Fans – allein in den letzten Jahren verfolgten mehr als 2,5 Millionen Zuschauer live die Rennen vor den heimischen Bildschirmen.

Erlebnisse verschenken: Global Tickets Erfahrung bei der Formel 1

Dabei ist es für die begeisterten Fans des Motorsports eine besondere Erfahrung, auch einmal leibhaftig an der Strecke eines der großen Rennen wie beim Grand Prix in Monza oder dem Großen Preis von Spanien zu stehen.

Viele berichten zudem bei ihrer Global Tickets Erfahrung davon, dass gerade ein Besuch bei einem der internationalen Rennen ein besonderes Erlebnis ist: Denn dort kann man nicht nur den Tag des Rennens, sondern auch ganze Pakete inklusive der vorherigen Trainingstage buchen.

Da hier außerhalb des Rennens auch die weltbekannten Städte erkundet werden können, wird nach den Berichten zur Global Tickets Erfahrung das verlängerte Reisewochenende auch für die im Angebot enthaltene Begleitperson zu einem interessanten Abenteuer. Enthalten sind auch die An- und Abreise zum Hotel samt Transfers zu den Rennstrecken. So können alle Teilnehmer einer Reise zu Formel-1-Rennen diese unbeschwert genießen.

Auch DTM und MotoGP sind eine beliebte Global Tickets Erfahrung

Doch nicht nur die weltberühmte Königsklasse, auch die Deutsche Tourenwagen-Masters und die MotoGP der Motorradfahrer sind bei Fans des Motorsports sehr beliebt. Hier lassen sich riskante Überholmanöver und ausgefeilte Renntaktiken ganz aus der Nähe erleben, und zahlreiche deutsche Rennstrecken sind in kurzer Zeit erreichbar.

So laden etwa der Sachsenring oder die Rennstrecken von Hockenheim und Nürburg zu einem kurzen Besuch am Tag des Rennens ein – doch viele Kenner der Veranstaltungen berichten bei ihrer Global Tickets Erfahrung von den Vorteilen eines Reisepaketes samt Hotelübernachtungen.

So wird das gesamte Rennwochenende schnell zu einem Erlebnis für die ganze Familie, zumal auch spezielle Kindertickets zu besonderen Konditionen angeboten werden.

Viele verschiedene Rennklassen und Sportarten

Ob es sich nun um die Formel 1, die MotoGP oder die DTM handelt, passende Gelegenheiten für ein Live-Erlebnis echter Motorsport-Rennen gibt es heute viele. Dabei hat sich der Anbieter Global Tickets nach den Erfahrungen und Bewertungen seiner Kunden besonders bewährt, zumal er sich auf Event-Tickets für große Rennsport-Veranstaltungen spezialisiert hat.

So können sich die Zuschauer darauf verlassen, dass gemeinsam gebuchte Sitzplätze stets direkt beieinander liegen und Tribünen genau bestellt werden können.

Da zudem die Tickets stets kostenfrei und voll versichert in alle europäischen Länder versendet werden, steht einem echten Motorsport-Erlebnis als zuverlässiges Geschenk oder eigenem Abenteuer nichts mehr im Wege.