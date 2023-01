15-Jähriger nimmt mit Pkw der Polizeistreife die Vorfahrt

Um 23:06 Uhr fuhr eine Funkstreife der Polizeistation Eschwege von Reichensachsen in Richtung Eschwege (B 452). Im Einmündungsbereich zur L 3403 aus Richtung Oberhone kommend, bog ein Pkw nach links in Richtung Eschwege ab und nahm dabei dem Streifenwagen die Vorfahrt. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte die Streifenwagenbesatzung einen Verkehrsunfall verhindern. Nachdem die Beamten mittels Blaulicht und Schriftzug „Stop Polizei“ den Fahrer zum Anhalten aufforderten, beschleunigte dieser das Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Eschwege weiter. Auf halber Streckte stoppte der Fahrer dann den Pkw. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass sich fünf Personen (2x weiblich, 3 x männlich) im Alter zwischen 13 und 15 Jahren in dem Auto befanden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 15-Jährigen aus Eschwege, der zwangsläufig nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes bestand zudem der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von illegalen Drogen führte; einen Test verweigerte er, so dass eine Blutentnahme seitens der Staatsanwaltschaft angeordnet und durchgeführt wurde.

Unfallflucht begangen

Zudem räumte der 15-Jährige ein, dass er zuvor in der Ortslage von Niederhone einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei habe er beim Vorbeifahren mit dem Pkw den Außenspiegel eines geparkten Pkw Seat abgefahren. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Den gefahrenen Pkw hatte man sich zuvor von einer Verwandten einer der Mitfahrerinnen angeeignet und somit missbräuchlich benutzt.

Essen auf Herd angebrannt; Schaden 150 Euro

Einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei hat ein Junge in der Henri-Dunant-Straße in Hessisch Lichtenau ausgelöst, der sich gestern Nachmittag kurzzeitig allein in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufhielt.

Der 11-Jährige wollte sich gegen 16.30 Uhr in der Küche Essen auf dem Herd zubereiten, vergaß den eingestellten Herd aber, so dass die angebrannte Speise den Rauchmelder auslöste. Der Melder wurde letztlich von einem Nachbarn bemerkt, der das brennende Essen ablöschte und mit dem Jungen anschließend die Wohnung unbeschadet verlassen konnte. Die verständigte Feuerwehr musste bei ihrem Eintreffen dann lediglich die Wohnung durchlüften. Im Anschluss konnte der Junge mit seiner Mutter, die mittlerweile wieder zu Hause war, in die Wohnung zurück. Die Höhe des entstandenen Ruß-und Schmorschadens wird mit 150 Euro angegeben.

Vorfahrt missachtet – zwei Leichtverletzte

Um 05:35 Uhr befuhr heute früh eine 31-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die B 452, nachdem sie von der Heubergstraße kommend nach rechts auf die Bundesstraße abgebogen war. Zu dieser Zeit befuhr ein 22-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau die B 452 von Eschwege kommend in Richtung Reichensachsen. Dabei erkannte er den vor ihm fahrenden Pkw zu spät und fuhr dadurch auf das Auto der 31-Jährigen auf. Im Anschluss kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und blieb danach mit dem Pkw im Graben in Schräglage liegen. Der 22-Jährige sowie die 31-Jährige wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben.

Einbruch in Kindergarten

Vergangene Nacht wurde in den Kindergarten „Sterntaler“ im Kemelathenweg in Eschwege-Niederhone eingebrochen. Dazu wurde eine Tür aufgehebelt, so dass man in die Räume des Kindergartens eindringen konnte. Aus diesen wurden Getränke, Süßigkeiten, eine schwarze Gitarrentasche (ohne Inhalt) und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Weiterhin wurde ein Laptop der Marke „Lenovo“ gestohlen. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.