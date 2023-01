Zeuge von Straßenraub durch Jugendliche in Fuldatal gesucht

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Den Zeugen eines mutmaßlichen Raubdeliktes durch Jugendliche, das sich am Montagnachmittag in der Veckerhagener Straße in Ihringshausen ereignet haben soll, suchen die Ermittler des Haus des Jugendrechts (Kommissariat 36) der Kasseler Kripo. Der noch unbekannte, etwa 20 Jahre alte Mann hatte dem 13-jährigen Opfer dessen Angabe zufolge unmittelbar nach der Tat geholfen und könnte ein Zeuge des Raubes sein. Der helfende Passant soll sich als „Kevin“ vorgestellt haben. Zu dem Raub war es dem Opfer zufolge gegen 15 Uhr in Höhe der Schulstraße gekommen. Vier Jugendliche sollen den 13-Jährigen dort plötzlich geschlagen und getreten haben. Unter Vorhalt eines Messers sollen sie ihm anschließend das Bargeld geraubt haben und in Richtung Schulstraße geflüchtet sein. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen der Beamten des K 36 zu den vier Tätern, bei denen es sich um Jugendliche gehandelt haben soll, dauern an. Der helfende Passant sowie wie weitere mögliche Zeugen, werden geben, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Brand in Dachgeschosswohnung in Arndtstraße: Keine Verletzten, etwa 40.000 Euro Schaden

Kassel-Unterneustadt: In einem Mehrfamilienhaus in der Arndtstraße ist es am heutigen Mittwochmorgen zu einem Brand gekommen. Wie die am Brandort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war das Feuer aus noch unbekannten Gründen gegen 6:50 Uhr in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand im weiteren Verlauf unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. In der Wohnung war durch das Feuer ein Schaden von ca. 40.000 Euro entstanden. Wie üblich bei Wohnungsbränden hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 sind mit dem Fall betraut. Die Ermittlungen dauern an.

Schwarzer Audi SQ 7 in Bettenhausen gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Bettenhausen: Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Borkumer Straße im Kasseler Stadtteil Bettenhausen einen schwarzen Audi SQ 7 gestohlen. Entdeckt wurde der Diebstahl heute Morgen, gegen 6:40 Uhr. Letztmalig gesehen worden war der Wagen am Vorabend, gegen 22:30 Uhr. Die am heutigen Morgen sofort durch die Polizei eingeleitete europaweite Fahndung nach dem rund vier Jahre alten Pkw mit dem amtlichen KS-ED 1910 führte bislang nicht zum Erfolg. Von dem Wagen im Wert von ca. 70.000 Euro fehlt momentan jede Spur. Wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen und ob sie sich bei dem Diebstahl die Keyless-Go-Technik des Wagens zunutze machten, ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in der Borkumer Straße oder angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Pkw-Diebstahl geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.