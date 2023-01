Zwangsdiät für Kleintransporter – Gesamtgewicht deutlich überschritten

Niederaula. 2.600 kg abladen, hieß es für einen Fahrer eines Kleintransporters nach einer Verkehrskontrolle der Kontrollgruppe gewerblicher Personen- und Güterverkehr der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld. Zuvor war der Transporter auf der BAB 7, in Fahrtrichtung Süden – zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/ Schlitz – beim Passieren des Streifenwagens ins Visier der Beamten geraten. Stark ausgebeulte Reifen und auffällig „wippende“ Karosseriebewegungen des Fahrzeuges waren ein erstes Indiz für eine mögliche Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse.

Bei der anschließenden Kontrolle und Verwiegung auf einer geeichten Waage, staunten die Beamten nicht schlecht: Der Kleintransporter, welcher über eine zulässige Gesamtmasse von 3.500 kg verfügt, brachte eine tatsächliche Masse von 6.100 kg (netto) auf die Waage. Damit eine Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse von 74 Prozent!

Aufgrund der Überladung wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Gewichtsreduzierung zur Gestattung der Weiterfahrt angeordnet. Da es sich um einen gewerblichen Gütertransport handelte, verständigte der Fahrzeugführer den Halter/ Firmeninhaber, um eine zeitnahe Lösung für den Weitertransport der Waren zu erhalten. Diese bestand in der Ladungsübernahme durch drei weitere Kleintransporter.

Wegen weiterer Verstöße hinsichtlich des Fahrpersonalgesetzes / der Fahrpersonalverordnung drohen dem Fahrzeugführer und -Halter nun Bußgelder in drei- bis vierstelliger Höhe.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen, wurde der Kleintransporter kurz zuvor angemietet, da der für den Transport vorgesehene Lkw bis 7,5t aufgrund eines technischen Defektes ausgefallen war. Die Einsparung eines für den Transport geeigneten Fahrzeuges kommt dem Halter nun jedoch vermutlich teuer zu stehen.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallflucht

Tann. Am Dienstag (24.01.), gegen 10:30 Uhr, ereignete sich in der Straße „Hinter der Mauer“ an der Kreuzung zur Marktstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler Kleinbus fuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beim Wenden rückwärts gegen einen geparkten Pkw Opel und verursachte dadurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die unbekannte Fahrzeugführerin oder der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend mit Fahrzeug in Richtung Stadttor, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern oder die Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 zu melden.

Polizeistation Hilders

Auffahrunfall

Fulda. Ein 34-jähriger Toyota-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (24.01.) leicht verletzt. Eine 19-jährige BMW-Fahrerin, eine 27-jährige Opel-Fahrerin, ein 34-jähriger Toyota-Fahrer und ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer befuhren, gegen 13:20 Uhr, in dieser Reihenfolge die Bardostraße aus Richtung Neuenberg kommend in Fahrtrichtung Fulda. Im Kreuzungsbereich zur Straße „Am Rosengarten“ kam es nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt zu einem Rückstau. Dies erkannte der 50-jährige Mercedes-Fahrer vermutlich zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota gegen den Opel und dieser gegen den BMW geschoben. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Der 34-jährige Toyota-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht.

Unfall

Ebersburg. Bei einem Unfall am Dienstag (24.01.) erlitt ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer aus Großenlüder leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 18.15 Uhr die B 279 aus Richtung Hettenhausen kommend in Fahrtrichtung Thalau. In Höhe km 0.014 musste er sein Fahrzeug nach momentanem Kenntnisstand verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 19-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Der 54-jährige Mercedes-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (24.01.), gegen 7:20 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Frielendorf mit einem Lkw die Bundesstraße 27 aus Richtung Bundesautobahn 4 kommend und wollte sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf die Rechtsabbiegerspur in Richtung Rotenburg an der Fulda einordnen. Zur selben Zeit bog ein 48-jähriger Mann aus Bad Salzungen mit einem Toyota Avensis von der Bundesstraße 62 kommend nach rechts auf die Bundesstraße 27 ein und wollte seinerseits in Richtung Bad Hersfeld Innenstadt weiterfahren. Beim Fahrspurwechsel stieß der Lkw-Fahrer aus noch unklarer Ursache mit dem versetzt neben ihm fahrenden Toyota zusammen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 1.800 Euro.

Unfall

Friedewald. Am Dienstag (24.01.), gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Mann aus Hohenroda mit einem VW Tiguan die Straße „Auf der Röth“ aus Lautenhausen in Richtung Einmündung zur Bundesstraße 62. Dort bog der Mann aus Hohenroda nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen anschließend auf die Bundesstraße 62 in Richtung Bad Hersfeld ein. Zur selben Zeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus Alheim mit einem VW Passat die Bundesstraße 62 aus Richtung Unterneurode kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Aus noch unklarer Ursache kollidierte der Fahrer des Tiguans dabei mit dem vorfahrtsberechtigten VW Passat-Fahrer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 14.500 Euro.

Zwei Fälle: Aggressive Reisende gehen auf Bundespolizisten los

Fulda – Für mächtig Ärger sorgten ein 35-jähriger Mann aus Radebeul

(Sachsen) und ein 22-jähriger Mann aus Schlüchtern im Bahnhof Fulda.

Der erste Fall ereignete sich gestern Abend (24.1. / 19:50 Uhr) im ICE 554 auf

der Fahrt von Dresden nach Wiesbaden. Der 35-jährige Sachse soll zunächst andere

Reisende und das Zugpersonal beleidigt haben. Ein im Zug befindlicher

Bundespolizist, der auf dem Weg zum Dienst war, wurde auf den Sachverhalt

aufmerksam und begab sich zu dem Störenfried. Im Bahnhof Fulda sollte der

35-Jährige von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Während des Vorgangs

verhielt er sich hochgradig aggressiv und wehrte sich massiv gegen die Maßnahme.

Nur durch weitere Unterstützung durch Beamte des Bundespolizeireviers Fulda

konnte der Mann schließlich aus dem Zug begleitet werden. Für weitere Maßnahmen

musste er die Beamten mit ins Bundespolizeirevier Fulda begleiten. Dort leistete

er während der Durchsuchung so heftigen Widerstand, dass ihm Handfesseln

angelegt werden mussten. Selbst mit angelegten Handfesseln versuchte er einen

der Beamten zu schlagen. Der Angriff konnte glücklicherweise abgewehrt werden,

sodass niemand verletzt wurde.

Der zweite Fall spielte sich heute Nacht (25.1. / 04:05 Uhr) ab. Ein Lokführer,

der den Zug für die Fahrt vorbereitete, stellte eine männliche Person im

Zugabteil fest. Da der Mann der Aufforderung, den Zug zu verlassen, nicht

nachkam, wurde das Bundespolizeirevier Fulda verständigt. Der da 22-Jährige sich

nicht ausweisen wollte, wurde er vor Ort durchsucht. Dabei stellten die Beamten

Marihuana fest. Im weiteren Verlauf wurde der 22-jährige Mann zunehmend

aggressiver und griff einen der Beamten an. Um weitere Gewaltattacken zu

verhindern, wurden dem Unruhestifter Handfesseln angelegt. Anschließend musste

der offensichtlich alkoholisierte Mann die Bundespolizisten zum Revier

begleiten.

Beide Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß belassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen beide Männer jeweils ein

Strafverfahren eingeleitet.

Alarmton von gestohlenem iPad überführt Dieb im ICE

Fulda – Als mutmaßlicher Taschendieb in einem ICE wurde gestern Nacht

(25.1.) ein 25-Jähriger aus Israel entlarvt. Der Mann hatte sich mit mehreren,

offensichtlich gestohlenen Mobilgeräten in einer Zugtoilette versteckt.

Ortungston verrät Taschendieb

Einer 22-Jährigen aus Kiel wurde gestern (25.1.), gegen 2 Uhr, während der

Zugfahrt von Kassel in Richtung Fulda das iPad gestohlen. Mit Hilfe ihres

iPhones konnte die Kielerin ihr iPad orten. Zusammen mit dem Zugpersonal lief

die Frau durch den Zug um ihr gestohlenes iPad zu suchen. Das vermisste Gerät

gab ein Ortungssignal ab, welches plötzlich aus einer Zugtoilette erklang.

Der Zugbegleiter öffnete nach mehrmaligem Klopfen die Tür und traf auf den

Verdächtigen. Neben dem iPad der Kielerin wurden u. a. noch weitere Handys bei

dem Mann gefunden. Alle Gegenstände konnten an die tatsächlichen Besitzer

zurückgegeben werden. Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda stellten die

Identität des Tatverdächtigen fest.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen

Diebstahls eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann oder eventuell

selbst an diesem Tag Diebstahlopfer wurde, wird gebeten, sich unter der

Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen in der Leipziger Straße am Montagabend (23.01.), zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, die amtlichen Kennzeichen FD-WB 6504 von einem weißen VW Up. Das Auto stand auf einem Parkplatz auf dem Gelände der Hochschule. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysator gestohlen

Fulda. In der Birkenallee stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (21.01.) den Katalysator eines am Straßenrand abgestellten dunkelblauen VW Golf. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hofbieber. Zwischen Montagnachmittag (23.01.) und Dienstagnachmittag (24.01.) stahlen Unbekannte in der Biebersteiner Straße im Ortsteil Langenbieber die amtlichen Kennzeichen FD-FB 394 eines grauen Ford Focus. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Bürgerhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Glasscheibe zerstört

Schlitz. Eine Glasscheibe einer öffentlichen Schule in der Schlesischen Straße beschädigten Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag (20.01.) bis Montagmorgen (23.01.). Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ladegerät von Elektrorollstuhl gestohlen

Wartenberg. Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen dem 28. Dezember 2022 und dem 16. Januar 2023 ein Ladegerät eines Elektrorollstuhls aus einer Garage in der Kirchgasse in Angersbach. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de