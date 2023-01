Bergstrasse

Viernheim: Polizeiliche Beratungsstelle macht Halt im

Rhein-Neckar-Zentrum

Viernheim – Nächste Woche Mittwoch (01.02.) haben interessierte

Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich durch Fachleute der Polizeilichen

Beratungsstelle beraten zu lassen. Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr werden die

Beraterinnen und Berater im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim zu finden sein.

Vom Schutz vor Einbrüchen ins Eigenheim oder gewerbliche Objekte, über Tipps vor

Taschen- oder Trickdiebstahl bis zu Präventionshinweisen in Bezug auf aktuelle

Betrugsmaschen – die Polizistinnen und Polizisten stehen für verschiedene Themen

mit Rat und Tat zur Verfügung. Die Beratung der Polizei ist kostenlos und

unverbindlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren!

Darmstadt

Darmstadt: Unbekannter pöbelt und schlägt Handy aus der Hand / Augenzeugen gesucht

Darmstadt – Am Mittwochmorgen (25.1.) soll ein noch unbekannter Mann eine

junge Darmstädterin in der Heidelberger Straße, an der Haltestelle

„Lincoln-Siedlung“, Fahrtrichtung Innenstadt, lautstark angepöbelt haben.

Nach ersten Erkenntnissen trat der Unbekannte unvermittelt gegen 7.15 Uhr an die

Frau heran, beleidigte sie verbal und schlug ihr zudem das Handy aus der Hand.

Das Mobiltelefon ging dabei kaputt. Im Anschluss stieg er in die Straßenbahn der

Linie 8 und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Zu seiner Beschreibung ist

bekannt, dass er etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur war. Sein Alter

wurde auf circa 30 Jahre geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer

schwarzen Jogginghose und einer dunkelblauen Fleecejacke bekleidet. Seine

dunkelbraunen, glatten Haare reichten bis zu den Ohren.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Beleidigung sowie der Sachbeschädigung eingeleitet. Die Beamtinnen und Beamten

suchen Augenzeugen des Geschehens und bitten diese, sich unter der Rufnummer

06151/9690, zu melden.

Darmstadt/Südhessen: Polizeisportlerehrung des Jahres 2022 in der Orangerie / Einladung für Medienvertreter

Darmstadt/Südhessen – Am Dienstag, den 31. Januar 2023, wird der Hessische

Minister des Innern und für Sport Peter Beuth um 18.30 Uhr die

Polizeisportlerehrung des Jahres 2022 vornehmen.

Über 130 Sportlerinnen und Sportler, die Angehörige der Polizei Hessen sind,

haben im Jahr 2022 in verschiedenen Sportarten herausragende sportliche

Leistungen erbracht, darunter unter anderem Erfolge bei den Olympischen

Winderspiele in Peking oder den Worldgames in Birmingham.

Der Vorsitzende des Hessischen Sportausschusses der Polizei, Leitender

Polizeidirektor Peter Schmidt, wird die Veranstaltung unter Begrüßung der Gäste

durch den Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, Jochen Partsch, eröffnen. Im

Anschluss würdigt Innen- und Sportminister Peter Beuth die Erfolge und ehrt die

Sportlerinnen und Sportler.

Für die musikalische Begleitung des Abends sorgt eine Combo des

Landespolizeiorchesters.

An der Veranstaltung, die bereits seit 21 Jahren stattfindet, nehmen auch

Ehrengäste aus Politik, Sport und Polizei teil.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen die Ehrungen im großen Saal der

Orangerie zu begleiten. Einlass ist ab 18 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 18.30

Uhr.

Ansprechpartner sind die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen,

Andrea Löb, sowie der Pressesprecher des Hessischen

Bereitschaftspolizeipräsidiums, Andreas Rieger.

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und über Ihre Berichterstattung.

Für die Planung bitten wir bis Dienstag (31.01.2023) 11 Uhr um Anmeldung bei der

Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter 06151 / 969-13500 oder

pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de.

Darmstadt: Auto in Tiefgarage aufgebrochen

Darmstadt – Nachdem zwischen Montag (23.1.) und Dienstag (24.1.) in einer

Tiefgarage in der Alexanderstraße ein Auto in den Fokus Krimineller geraten war,

hat die Darmstädter Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge, machten sich die Täter zwischen

Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmittag, an den Fahrzeugtüren zu schaffen

und gelangten gewaltsam in den Innenraum. Dort beschädigten sie die

Innenausstattung und flüchteten, nach derzeitigem Kenntnisstand, ohne Beute.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich mit dem für diesen Fall zuständigen Kommissariat 21/22 in

Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Versuchter Einbruch in einem Mehrfamilienhaus / Zeugenaufruf der Polizei

Dieburg – Kriminelle versuchten am Mittwoch (25.1.) gegen 11.45 Uhr in

eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Dammweg einzubrechen. Die Täter

gelangten nach bisherigen Erkenntnissen durch die unverschlossene Eingangstüre

in das Gebäude und hebelten anschließend an einer Wohnungstür. Den Einbrechern

gelang es nicht die Tür zu öffnen, woraufhin sie ohne Beute flüchteten. Nach

momentanem Kenntnisstand verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren

Hundert Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie

Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22

in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Babenhausen: Kripo ermittelt nach zwei Einbrüchen / Polizei sucht Zeugen

Babenhausen – Gleich zweimal brachen Kriminelle am Dienstag (24.1.) in

Wohnhäuser ein. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen

möglichen Zusammenhang der Taten.

Das Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Willand-Straße nahmen die Täter

zwischen 6 und 21 Uhr ins Visier. Dort beschädigten die Einbrecher die

Terrassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten die

Kriminellen sämtliche Räume und flüchteten unerkannt. Bislang ist unklar, ob die

Täter etwas erbeuten konnten.

Im Marie-Curie-Ring hebelten die Diebe gegen 18.15 Uhr ein Fenster auf, um in

das Einfamilienhaus zu gelangen. Bei der Suche nach Wertgegenständen fanden die

Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Hundert Euro Bargeld.

Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute.

Wenn Ihnen im Zusammenhang mit den Taten etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder

Sie Hinweise auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat

21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Gross-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gernsheim

Am Dienstag, den 24.01.2023, zwischen 11:45 Uhr und 17:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Fiat Punto, welcher auf Höhe der Römerstraße 36 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Schaden befindet sich im Bereich des hinteren linken Kotflügels. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Aufgrund von Farbanrieb am beschädigten Pkw besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Kfz des flüchtigen Verkehrsteilnehmer um ein rotes Kfz handelt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gernsheim zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Kind durch Unfall schwer verletzt

Mörfelden-Walldorf

Am Mittwochmorgen (25.1.) kam es im Vitrolles-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen überquerte ein 11 Jahre altes Mädchen gegen 7.45 Uhr, auf Höhe der Schwarzwaldstraße, den Fußgängerüberweg und wurde dabei aus noch nicht bekannten Gründen von einem 77 Jahre alten Autofahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Mädchen so schwer verletzt wurde, dass es in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Unfallbereich gesperrt. Die Polizei in Mörfelden ist mit den andauernden Ermittlungen betraut und sucht Augenzeugen des Unfalls. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06105/40060, zu melden.

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht!!!

Kelsterbach

Unfallort: Bahnstr. auf Höhe der Hausnummer 4, 65451 Kelsterbach Unfallzeit: 20.01.2023, 14:00 Uhr – 23.01.2023, 12:00 Uhr

Im o.g. Zeitraum kam es in der Bahnstr. in Kelsterbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter dunkelgrauer PKW am Heck (Fahrerseite) beschädigt.

Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-71980 in Verbindung zu setzen.