Für viele Menschen ist ein Städteurlaub eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Besonders Paare gönnen sich diese Auszeit über ein verlängertes Wochenende.

Wenn Kinder die Familie bereichern, ändern sich die Vorlieben. Auf eine Städtereise muss deshalb niemand verzichten.

Nicht nur wegen des Disneylands ein Topziel für Kinder

Der große Freizeitpark am Rande der Stadt ist wohl in Kinderaugen die beliebteste Attraktion in Paris. Eine Alternative ist der Asterix-Park. Er ermöglicht eine spannende Zeitreise ins alte Rom, zu den Wikingern und ins historische Paris.

Einer der größten Parks der Stadt ist der Parc de la Villette, in dem im Sommer zahlreiche Veranstaltungen und Attraktionen für Kindern angeboten werden.

Natürlich gehört zu einem Besuch der Seine-Metropole der Eiffelturm. Die Notre Dame wird leider erst wieder 2024 eröffnet. Menschen aus aller Welt spenden für den Wiederaufbau. Ein Vorteil für das Familienreiseziel ist die kurze Anreise.

Günstige Flüge nach Paris gibt es von vielen Flughäfen in Deutschland. Die Stadt verfügt über zwei Flughäfen. Paris-Charles-de-Gaulle ist der größte Airport der Seine-Metropole. Er liegt nordöstlich der Stadt, die mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist.

Am schnellsten ist die Zugfahrt mit dem RER. Sie dauert eine gute halbe Stunde.

Der ältere Airport Paris-Orly befindet sich neun Kilometer südlich der französischen Hauptstadt. Der RER sorgt für eine schnelle Verbindung in die Seine-Metropole.

Orly wird vor allem von Billigfluglinien angeflogen.

Technikbegeisterte sollten einen Abstecher ins Musée Delta unternehmen. Im südlich des Flughafengeländes liegenden Museum ist eine Concorde ausgestellt. Es ist am Mittwoch- und Samstagnachmittag geöffnet und erlaubt auch einen Blick ins Innere des legendären Überschallflugzeugs.

Die Ewige Stadt für junge Menschen

Eine ebenfalls sehr familienfreundliche Stadt ist Rom. Hier wird Geschichte bei fast jedem Schritt lebendig. Viele Sehenswürdigkeiten sind auch für Kinder interessant. Das Kolosseum sollte ebenso nicht fehlen wie der Vatikan. Ein besonderes Erlebnis ist es, dem Petersdom aufs Dach zu steigen und über die italienische Hauptstadt zu schauen. Auf einer Sightseeingtour dürfen zudem der Trevibrunnen und das Forum Romanum nicht fehlen.

Nicht weit vom Circo Massimo befindet sich die Villa Celimontana mit ihrem wunderschönen Park. Während die Erwachsenen einen Hort der Ruhe finden, können sich die Kids auf dem Spielplatz austoben. Die wohl schönste Parkanlage befindet sich an der Villa Borghese. Hier lohnt der Besuch des Puppentheaters San Carlino.

Bei der Flugsuche nach Rom ist zu beachten, dass es auch in der Ewigen Stadt zwei wichtige Flughäfen gibt. Rom-Fiumicino liegt nahe der Küste, rund 32 Kilometer vom Zentrum entfernt. Rom-Ciampino wird vor allem von Billigairlines angeflogen und liegt 15 Kilometer südlich der Metropole am Tiber.

Familienspaß in Budapest

Die Metropole an der Donau wird liebevoll das Paris des Ostens genannt. Im Sommer sind die Riesenrutschen und das Wellenbad der Palatinus-Bäder ein Anziehungspunkt für die kleinen Stadtentdecker. Die Großen genießen in der Zwischenzeit die Thermalbäder und Saunen.

Wie das Bad befindet sich auch der Bodor Musikbrunnen auf der Margareteninsel. Er trägt seinen Namen zurecht, denn jede Stunde ertönt eine historische ungarische Melodie.

Vom Wetter unabhängiger ist die Aquaworld, einer der größten überdachten Wasserparks Europas. Ein besonderes Abenteuer ist eine Stadtrundfahrt mit dem Amphibienbus. Er fährt zunächst über die Straßen der Metropole, ehe er in die Donau eintaucht.

Fazit

Die Metropolen Europas bieten auch Familien ein abwechslungsreiches Angebot.