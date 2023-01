46 km/h zu schnell

Germersheim (ots) – Am Dienstagmorgen 23.01.2023 führte die Polizei Germersheim mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Mozartstraße waren fünf Autofahrer zu schnell. Der „Spitzenreiter“ wurde bei erlaubten 30 km/h mit 76 gemessen.

Auf ihn kommt ein Bußgeld von 400 Euro und ein Fahrverbot zu. Bei einer weiteren Kontrolle in der Rheinbrückenstraße wurden sechs „Gurtmuffel“ verwarnt. Zudem wurden an acht Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Lingenfeld (ots) – In den frühen Abendstunden des Dienstags brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Lingenfeld ein. Im Zeitraum von 14-23:00 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

465m Kabel entwendet – 20.000 Euro Schaden

Neulauterburg/Wörth (ots) – Der Diebstahl des 465m langen Kupferkabels im Wert von insgesamt 20.000 Euro muss sich im Zeitraum vom 18.12.2022 und 24.01.2023 ereignet haben. Das Kabel wurde an der Bahnstrecke zwischen Neulauterburg und Wörth entwendet. .

Der Kabelschacht aus welchem das Kabel gestohlen wurde, grenzt an ein Wohnhaus bzw. einen Parkplatz. Da das Gewicht des Kabels sich auf rund 2,5 Tonnen beläuft, wird davon ausgegangen, dass der Abtransport mutmaßlich mittels eines Fahrzeuges erfolgt ist.

Die Bundespolizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern