Körperverletzung – Mehrere Personen geraten aneinander

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 24.01.2023 kurz nach 12 Uhr, gerieten in der Bahnhofstraße 2 Männer und eine Frau aufgrund von Differenzen beim Einparken ihrer Autos zunächst verbal in Streit. Dieser eskalierte schließlich, als einer der Männer, ein 28-Jähriger, den anderen beiden Personen mit der Faust ins Gesicht schlug und an den Haaren zog.

Der attackierte 36-Jährige griff den 28-Jährigen daraufhin mit einer großen Gartenschere an. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war der 28-Jährige bereits geflüchtet, konnte aber in der Nähe kontrolliert werden.

Keine der Personen machte gegenüber den eingesetzten Polizeikräften Verletzungen geltend. Es wurden Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzungen aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Pkw-Fahrer verlor im Tatzeitraum vom 20.01. bis 23.01.2023 die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte hierbei mit einem Verkehrsschild im Bereich der Adolf-Diesterweg-Straße und der Raiffeisenstraße. Anschließend entfernte sich die unbekannter Person. Am Unfallort stellte die Polizei Fahrzeugteile eines BWMs fest. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Schadenshöhe beträgt derzeit 100 Euro. inweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Bei Tat erwischt – 73-Jähriger stiehlt Eisenstangen

Ludwigshafen (ots) – Eine Polizeistreife fiel am Mittwochmorgen 25.01.2023 um 04.05 Uhr im Bereich der Valentin-Bauer-Straße ein Mann auf, der schnell und humpelnd zu Fuß mit Eisenstangen unterwegs war. Beim Erblicken der Polizeistreife versuchte er sich hinter einem geparkten Auto zu verstecken.

Bei der Personenkontrolle gab der 73-Jährige an, die Eisenstangen von einer Baustelle gestohlen zu haben. Was er mit den Eisenstangen vorhatte, ist bisher nicht bekannt. Der Senior muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Diebstahl von Leergut – Täter ertappt

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang Unbekannter versuchte am Dienstagabend 24.01.2023 um 20.15 Uhr Leergutkisten aus einem Lagerbereich des „Feierabendhauses“ in der Leuschnerstraße zu entwenden. Der Täter wurde von einer 32-jährigen Angestellten ertappt. Als die 32-Jährige den Mann zur Rede stellen wollte, sprühte er Pfefferspray in ihr Gesicht und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Bremserstraße. Die 32-Jährige musste anschließend in einer Klinik medizinisch behandelt werden.

Der Täter war zwischen 40-50 Jahre alt, circa 1,70m groß und von schlanker Statur. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike mit grüner Aufschrift.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

500 Euro überwiesen – Betrug via WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Ein 60-jähriger Ludwigshafener erhielt am Dienstag 24.01.2023 eine Nachricht über WhatsApp von einer unbekannten Person, die sich als Tochter ausgab. Die angebliche Tochter forderte den 60-Jährigen auf 1.990 Euro an ein Konto zu überweisen.

Der Ludwigshafener ging auf die Forderung ein, überwies jedoch nur 500 Euro an das angegebene Konto. Erst ein Telefonat mit der richtigen Tochter führte zur Aufklärung und zur anschließenden Verständigung der Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.