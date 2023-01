Erneute Trunkenheit im Verkehr führt zur Sicherstellung des PKW

Otterstadt (ots) – Am 24.01.2023 gegen 12:50 Uhr führte ein 50-Jähriger Mann erneut unter Alkoholeinfluss seinen PKW. Der Mann war bereits am 04.01.2023 bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, weil er mit 3.59 Promille unterwegs war.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab am Dienstag um 13:09 Uhr einen Wert von 3,04 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Da der Mann in kürzester Zeit erneut wegen Trunkenheit im Verkehr auffällig wurde, stellten die Beamten das Fahrzeug des Mannes, mit dem Ziel der Verwertung, sicher.

Kontrolle Durchfahrtsverbot

Schifferstadt (ots) – In den Abendstunden des vergangenen Dienstags wurde im Bereich der K14, zwischen Schifferstadt und Limburgerhof ein Durchfahrtsverbot überwacht, welches dort aufgrund einer Baustelle temporär eingerichtet wurde. Hierbei wurden dreizehn Verkehrsteilnehmer geahndet, die gegen das Verbot verstießen.

Weitere Fahrzeuge, die im Begriff waren, die Absperrung zu umfahren, unterließen beim Erkennen der Kontrollstelle die Weiterfahrt und drehten um.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Schifferstadt (ots) – In der Zeit zwischen 13:30-20:30 Uhr wurde ein in der Höhe Schillerstraße 3, ordnungsgemäß geparkter Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Fahrradzubehör entwendet

Böhl-Iggelheim (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde am Dienstag eine 18-jährige aus Böhl-Iggelheim. Sie hatte ihr Fahrrad am Bahnhof Böhl-Iggelheim, Ortsteil Iggelheim, abgestellt. Als sie am Abend zurückkam stellte sie fest, dass die Bremsleitungen sowie die Leitungen der Beleuchtung durchtrennt wurde und die Öldruck-Felsenbremse entwendet wurde.

Hierdurch entstand ein Schaden von circa 140 Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“

Rhein-Pfalz-Kreis (ots) – Eine 72-Jährige Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis erhielt am 24.01.2023 gegen 12:30 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin aus Frankenthal, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun Geld für die Kaution benötige. In dem Glauben, ihrer Tochter zu helfen fuhr sie zur Bank und hob dort Geld ab.

An einem verabredeten Ort im Bereich der Ludwigstraße in 67059 Ludwigshafen übergab sie über 20.000 EUR in bar und Goldmünzen an eine ihr unbekannte weibliche Person. Der Schadenswert beträgt ca. 27.500 EUR. Erst nach späterer Rücksprache mit ihrer Tochter bemerkte sie den Betrug Immer häufiger gehen bei der Polizei Meldungen Anrufe von falschen Polizeibeamten ein.

Häufig werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Opfer unter Druck zu setzen und so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps ihrer Polizei: