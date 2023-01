Mann verursacht zwei Unfälle innerhalb einer Stunde

Speyer (ots) – Am Dienstag 24.01.2023 gegen 20:00 Uhr befuhr ein 85-Jähriger Mann mit seinem PKW die Auestraße in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße. In Höhe eines Kreisverkehrs kam er aus Unachtsamkeit, von der Fahrbahn ab und verursachte einen geringen Sachschaden (ca. 150 Euro) an der Holz-Halterung eines dort befindlichen Baumes.

Gegen 20:58 Uhr befuhr der gleiche Fahrer mit seinem Pkw die Schillerstraße in Richtung Festplatz. Auf Höhe der Straße „Im Hafenbecken“ hielt ein 42-jähriger Mann mit Beifahrerin mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt an, weil er nach links abbiegen wollte. Der 85-Jährige fuhr auf das wartende Fahrzeug erneut aufgrund Unachtsamkeit auf. Gegenüber den Beamten teilte er mit, dass er vom ersten Unfall aufgewühlt und durcheinander gewesen sei.

Durch den Aufprall klagten beide Insassen des wartenden Pkw über starke Nackenschmerzen, weshalb ein Rettungsdienst hinzugerufen wurde. Dieser verbrachte den 42-Jährigen und seine Beifahrerin zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Der 85-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Sein Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Durch die Beamten wurde eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt.

Diebstahl von E-Bike und versuchte Einbrüche

Speyer (ots) – Am 24.01.2023 gegen 03:45 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte männliche Täter gewaltsam Zugang zur einer Tiefgarage eines Anwesens in der Franz-Kirrmeier-Straße. Im Inneren öffneten sie durch Hebeln eine Einzelgarage und entwendeten dort ein dunkelblaues Canyon Spectral E-Bike im Wert von 3.500 Euro.

Die Täter wurden videografiert:

Täter 1: männlich, kräftig, ca. 170 cm, dunkler kurzer Bart, dunkle Kunststoffjacke, Mütze bis über Haare und Ohren, graue Jogginghose, dunkle Stoffhandschuhe.

Täter 2: männlich, schlank, ca. 190 cm, dichte buschige Augenbrauen, dunkle Kunststoffjacke mit hellem Kunstpelzkragen, schwarze Mütze (über Haare und Ohren), dunkle Jogginghose mit weißem Aufdruck auf linkem Oberschenkel, weiße Turnschuhe, graue Stoffhandschuhe.

Im Zeitraum vom 23.01.2023, 19:00 Uhr bis 24.01.2023, 07:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Nebeneingangstür zu einem noch im Innenausbau befindlichen Bürogebäude ebenfalls in der Franz-Kirrmeier-Straße auf und gelangte zunächst in ein Treppenhaus des Gebäudekomplexes. Im Bürogebäude bzw. in dessen Räumlichkeiten selbst wurde allerdings nichts weiter beschädigt oder entwendet, sodass es beim Versuch blieb.

In unmittelbarer Nähe, nämlich in der alten Ziegelei kam es im Zeitraum vom 20.01.2023 auf den 21.01.2023 und 23.01.2023 22:30 Uhr bis 24.01.2023 05:00 ebenfalls zu Einbrüchen in Kellerräumlichkeiten. Bislang unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich über das Zugangstor der jeweiligen Tiefgarage unbefugt Zutritt in die Kellerräume. In der Tiefgarage wurden mehrere Zugangstüren der Kellerabteile sowie die Türen des Fahrradkellers angegangen.

Bei dem bislang bekannten Diebesgut handelte es sich um Fahrradzubehör und Schuhe. Gesamtschadenshöhe an den beschädigten Türen ca. 10.000 Euro. beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu den oben genannten gesuchten Männern geben?

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )