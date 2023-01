Besuch des Bundespräsidenten – Hinweis auf Videoaufnahmen

Mainz (ots) – Das Polizeipräsidium Mainz setzt während des Besuchs von Bundespräsident Steinmeier in Worms und Mainz am 01.02.2023 Videotechnik ein. Die Videoaufnahmen können durch Drohnen erfolgen.

Mädchen bleibt allein am Bahnsteig zurück

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Reisende wurden am 24.01.2023 gegen Mittag auf ein 10-jähriges eritreisches Mädchen aufmerksam, dass alleine im Hauptbahnhof Mainz am Bahnsteig mit einem leeren Kinderwagen stand. Es stellte sich heraus, dass die Mutter mit 2 weiteren Kleinkindern den Zug bestiegen hatte und die 10-Jährige nicht rechtzeitig mit dem Kinderwagen hinterherkam.

Das Mädchen wurde in Obhut genommen und Polizeibeamte der Bundespolizei in Mainz kontaktierten die Mutter telefonisch, welche kurz darauf ihre Tochter wieder in die Arme schließen konnte.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Gemeinsame Radstreife mit dem Verkehrsüberwachungsamt

Mainz-Altstadt (ots) – Bei gemeinsamen Radstreifen von Mitarbeitern des Verkehrsüberwachungsamtes der Stadt Mainz und der Polizei Mainz werden der Verkehr überwacht und Verkehrsverstöße geahndet. So auch am gestrigen Dienstag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Dabei wurden 25 Verkehrsverstöße geahndet.

8 PKW-Fahrer parkten ihr Fahrzeug auf dem Radfahrschutzstreifen in der Gärtnergasse. 7 PKW Fahrer befuhren die Fußgängerzone am Schillerplatz, 4 Radfahrer befuhren die Gaustraße verbotswidrig in Richtung Innenstadt und 5 waren bei Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs.

Weiterhin nahmen die Polizisten einen Fahrraddiebstahl auf und stellten bei einem Kraftfahrzeug fehlenden Versicherungsschutz und somit einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. Die gemeinsamen Radstreifen werden auch in Zukunft durchgeführt.

Kreis Mainz-Bingen

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Nieder-Olm (ots) – Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich am Dienstag 24.01.2023, bislang unbekannte Täter Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Teufelspfad in Nieder-Olm. Tagsüber befand sich die Inhaberin der Wohnung auf der Arbeit, dies nutzten die Einbrecher aus, um über den Garten auf die Terrasse des Mehrfamilienhauses zu gelangen.

Dort hebelten sie die Terrassentür sowie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. In dieser durchwühlten die Täter alle Schränke und entwendeten einen Tresor, Bargeld, Silberunzen, eine Goldmünze und diversen Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Täter flüchteten nach bisherigem Ermittlungsstand im Anschluss an die Tat wieder über die Terrasse.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Vier Verletzte nach Auffahrunfall

A 61/Sprendlingen (ots) – Vier Leichtverletzte und Blechschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am 24.1.2023 gegen 17:40 Uhr auf der A 61 in der Gemarkung Sprendlingen. Dabei fuhr ein 60-Jähriger mit drei weiteren Insassen in seinem PKW die Autobahn Richtung Ludwigshafen, als er in Höhe des Parkplatzes Steingewann verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies erkannte ein 34-Jähriger zu spät.

Er konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf den Wagen des 60-Jährigen auf. Dabei wurde dieser und 2 weitere Insassen seines Autos leicht verletzt. An seinem PKW entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf ca. 3.000 Euro schätzt.

Der 34-Jährige, der aufgefahren war, wurde ebenfalls leicht verletzt. Den Schaden an seinem Wagen schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Alle Verletzten wurden durch die Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und zur Unfallaufnahme sowie für die Räumung der Unfallstelle musste die Hauptfahrbahn kurz vollständig gesperrt werden.

Der Verkehr wurde über die Beschleunigungsspur des Parkplatzes Steingewann geleitet. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim vier Rettungswagen mit Besatzung sowie die Feuerwehr Gensingen mit 14 Kräften. Es kam zu keinen wesentlichen Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfall durch Krankheitsfall – Geistesgegenwart verhindert Schlimmeres

Heidesheim/BAB60 FR Nahetal (ots) – Gegen 22.20 Uhr des 24.01.2023 ereignete sich auf der BAB60 in Fahrtrichtung Bingen zwischen den Anschlussstelle Ingelheim Ost und West ein Verkehrsunfall bei dem ein PKW mit 2 männlichen Insassen nach rechts in die Schutzplanke fuhr.

Ein PKW befuhr die BAB 60 von Mainz kommend in Richtung Bingen. Im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Ingelheim Ost und Ingelheim West in einer dortigen Baustellenverschwänkung verlor der Fahrer aufgrund eines nicht weiter verifizierten, medizinischen Notfalls das Bewusstsein, sodass das Fahrzeug außer Kontrolle geriet.

Das Fahrzeug fuhr nach rechts in die Baustellenabsperrung und überfuhr hierbei zwei Warnbaken. Der Beifahrer erkannte glücklicherweise die Notsituation des Fahrers und lenkte geistesgegenwärtig das Fahrzeug nach rechts gegen die Schutzplanke, bis das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam.

Der Fahrer konnte letztendlich durch Ersthelfer und Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit und erfolgreich reanimiert werden. Der Fahrer befindet sich im kritischen Zustand und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Für die Verkehrsunfallaufnahme, medizinischen Versorgung und Abtransport des Fahrzeuges mussten die 2 rechten Fahrtstreifen der Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Des weiteren waren eine größere Anzahl an Rettungskräften und Feuerwehr für die Bewältigung des Einsatzes vor Ort eingesetzt.