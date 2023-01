Kreis Alzey-Worms

7 Einbrüche in Alzeyer Geschäfte und Praxen

Alzey (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Alzey zu 7 Einbrüchen, einer davon scheitert im Versuchsstadium. In einem Ärztehaus am Kirchplatz suchte der oder die unbekannten Täter zwei Praxen auf. Bei der Praxis im Erdgeschoss blieb es beim Versuch.

In der Praxis im Obergeschoss wurde die Eingangstür aufgehebelt, entwendet wurden Briefmarken und Bargeld. Weiterhin wurden 4 Friseurgeschäfte in Alzey angegangen. Dort wurden jeweils die Haupteingangstüren aufgehebelt und Bargeld entwendet. Auch in den Weltladen wurde eingebrochen und Bargeld gestohlen.

Betroffen von versuchten Einbrüchen am vergangenen Wochenende waren ein Friseurladen, ein Kinderladen und die Kreativwerkstatt. Die vorhandenen Spuren wurden gesichert, die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund der örtlichen Konzentration geht die Polizei bei den Vorfällen davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.

Erneuter Betrug mit Whats-App-Masche

Alzey (ots) – Am Montag, 23.01.2023, kam es erneut zu einer bereits bekannten Betrugsmasche via WhatsApp. Der oder die bislang unbekannten Täter kontaktierten eine 62-jährige Frau aus Alzey und gaben sich als deren Tochter aus. Angeblich sei ihr Handy defekt und deshalb melde sie sich über eine unbekannte Telefonnummer. Im Anschluss kam es zu Geldforderungen um sich ein neues Handy kaufen zu können.

Die 62-Jährige überwies daraufhin der angeblichen Tochter einen Betrag im 4-stelligen Bereich. Das restliche Geld wollte sie am darauffolgenden Tag überweisen. Zum Glück nahm die Mutter mit ihrer richtigen Tochter Kontakt auf und die zweite Geldüberweisung konnte verhindert werden.

Die Polizei berichtete in der Vergangenheit immer wieder über diese und ähnliche oder abgewandelte Betrugsmaschen. Sollten Sie Angehörige haben, egal welchen Alters, sprechen Sie über diese Betrugsmaschen, sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen, Verwandte und Freunde. Sprechen Sie darüber, welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme es im Notfall geben kann und tätigen Sie niemals Überweisungen nach Aufforderung via WhatsApp, Telefon, Mail etc. Sichern Sie sich im Zweifel mehrfach ab. Legen Sie bei Anrufen durch vermeintliche Polizeibeamte immer auf und wählen Sie erst danach die 110. Geben Sie Betrügern keine Chance!

Worms

Auto aufgebrochen

Worms (ots) – In der Zeit von Montag, 14:15 Uhr bis Dienstagmorgen, 05:15 Uhr wurde in einem Parkhaus in der Von-Steuben-Straße ein Auto aufgebrochen. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus dem Inneren Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Durch die Wormser Polizei wurden am Fahrzeug erste Spuren gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.