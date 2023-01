Diebisches Damen-Trio

Kaiserslautern (ots) – Mit drei ziemlich dreisten Ladendiebinnen hatte es der Hausdetektiv eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße am Dienstagnachmittag zu tun. Den aufmerksamen Augen des Sicherheitsmitarbeiters entging nicht, dass das Damen-Trio gegen 15 Uhr durch die Abteilungen des Marktes zog, dabei Waren an sich nahm und diese in anderen Bereichen wieder ablegte. Außerdem beobachtete der Detektiv, dass eine der Frauen Kosmetikartikel in ihre Handtasche steckte.

Als der Mann das Trio ansprach und mit in sein Büro nahm, sah sein Kollege auf der Videoüberwachung, wie die ursprüngliche Diebin ihre Beute an die nächste Frau weitergab und die Sachen in der Kapuze ihrer Jacke „versteckte“.

Die drei Langfinger wurden an die Polizei übergeben. Aber auch das schien die Frauen wenig zu interessieren. Sie amüsierten sich über die polizeilichen Maßnahmen, verhielten sich unkooperativ und zeigten keinerlei Reue oder das Bewusstsein, etwas Unrechtes getan zu haben. Auf das Trio im Alter von 17, 20 und 35 Jahren kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

Auto erfasst beim Abbiegen Fußgängerin

Kaiserslautern (ots) – Eine Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag in der Pariser Straße von einem Auto angefahren worden. Die 74-jährige stürzte und verletzte sich schwer.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam der 24-jährige Autofahrer gegen 14.45 Uhr aus der Kammgarnstraße und bog nach links auf die Pariser Straße ein. Zur gleichen Zeit überquerte die Passantin an der Fußgängerampel bei „Grün“ die Fahrbahn.

Der Autofahrer übersah die Frau und erfasste sie mit seinem Renault Twingo. Durch den Anstoß fiel die Fußgängerin zu Boden. Sie zog sich einen offenen Bruch des Sprunggelenks zu. Die 74-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. |cri

Wem ist ein Pick-Up-Truck aufgefallen?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag auf einem Feld zwischen Erfenbach, Stockborn und dem Industriegebiet Nord die Fahrmanöver eines großen Pick-Up beobachtet haben. Der Fahrer des Wagens richtete einen vermutlich kaum zu reparierenden Flurschaden an. Zwischen 20:30-21:15 Uhr drehte der Unbekannte mit seinem Truck auf dem bereits eingesäten Feld seine Pirouetten.

Das Fahrzeug war auffallend hell beleuchtet und weithin sichtbar, weshalb der große Wagen insbesondere Verkehrsteilnehmern auf der Bundesstraße 270 zwischen Kaiserslautern-Siegelbach und Otterbach aufgefallen sein könnte.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Wem ist ein großer Pick-Up-Truck aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Der Nachtdienst der Polizeiinspektion 1 hat von Dienstag auf Mittwoch im Stadtgebiet zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Beide standen unter Drogeneinfluss.

Zunächst war eine Streife gegen 23.40 Uhr im Hilgardring auf einen Rollerfahrer aufmerksam geworden und hatte ihn gestoppt. Bei der Kontrolle fiel das drogentypische Verhalten des 21-Jährigen auf. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht der Beamten. Der junge Mann musste deshalb den E-Scooter stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Doch nicht nur das: Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der 21-Jährige erst im Oktober bei einer ähnlich „berauschten“ Fahrt erwischt wurde. Die Konsequenzen dürften deshalb diesmal etwas strenger ausfallen…

Keine zwei Stunden später hatte es eine Streife in der Steinstraße mit einem Rollerfahrer zu tun, der Rauschmittel „intus“ hatte. Typische Merkmale seines Verhaltens verrieten ihn, und ein Urintest bestätigte es: Der 34-Jährige hatte Kokain konsumiert. Gleichzeitig zeigte das Atemalkoholtestgerät einen Pegel von 0,46 Promille an.

Der Mann musste ebenfalls mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige ist ihm sicher. Ob auch eine Strafanzeige hinzukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab. |cri

Auto steht woanders als gedacht

Kaiserslautern (ots) – Hilfe suchend hat sich ein Mann aus dem Landkreis am Dienstagnachmittag bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße gemeldet. Wie der 35-Jährige angab, fand er sein geparktes Auto nicht mehr, das er gegen 14 Uhr abgestellt hatte. Der Mann befürchtete, dass der Pkw abgeschleppt wurde.

Eine telefonische Recherche bei der Einsatzleitstelle sowie beim Politessendienst ergab jedoch keinen Treffer – es war kein Pkw aufgrund eines Parkverstoßes abgeschleppt worden. Ein Streifenteam machte sich deshalb zusammen mit dem 35-Jährigen auf die Suche. Und siehe da: Sie fanden den Skoda Citigo eine Straße weiter als „vermutet“. Der erleichterte Fahrzeugbesitzer konnte daraufhin seine Heimfahrt antreten. |cri

Auf rüpelhaftes Verhalten folgt Anzeige

Kaiserslautern (ots) – Wegen seines rüpelhaften Verhaltens ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen. Der Mann war am Dienstagvormittag auf einem Tankstellengelände in der Merkurstraße negativ aufgefallen.

Vom Verhalten betroffen war ein Fahrradfahrer, der dem Pkw gewissermaßen in die Quere kam. Nach Angaben des 57-Jährigen wollte er gegen 11.30 Uhr die Einfahrt zum Tankstellengelände passieren, als ihm der Autofahrer trotz Durchfahrtsverbot entgegenkam. Der Radler wurde dadurch zum abbremsen gezwungen.

In der Folge kam es zu einem Streit zwischen dem 57-Jährigen und dem unbekannten Fahrzeugführer. In dessen Verlauf versuchte der Unbekannte nach dem Fahrradfahrer zu schlagen. Der Mann konnte jedoch ausweichen und wurde nicht getroffen. Er wurde aber von dem Autofahrer noch beschimpft und beleidigt.

Dank der Überwachungskamera im Tankstellenbereich wurde der Mercedes samt Fahrer aufgezeichnet. Auf den Mann kommen Anzeigen wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Rätsel um unerwartete Hotelrechnung gelöst

Kaiserslautern (ots) – Das Rätsel um eine fast 4.000 Euro teure Hotelrechnung hat sich gelöst. Nachdem ein 58-Jähriger die teure Abbuchung bei der Durchsicht seiner Kontoauszüge feststellte, war er von einem Betrug ausgegangen. Das Hotel hatte er nicht gebucht.

Die Ermittlungen der Polizei brachten schließlich Licht ins Dunkel: Die Sekretärin des Geschäftsmanns hatte das Hotel gebucht, mit seinem Einverständnis. Weil es offensichtlich irgendwo an der Kommunikation klemmte, hatte der 58-Jährige die Abbuchung allerdings nicht zuordnen können. Fall gelöst. |erf

Anrempeltrick: Taschendiebe greifen unbemerkt zu

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau ist am Montag in einem Modegeschäft in der Merkurstraße Opfer von Taschendieben geworden. Die 71-Jährige wandte sich an die Polizei, nachdem sie feststellte, dass ihr Geldbeutel mit Bargeld, Bankkarte, Führerschein, Personalausweis und weiteren Dokumenten fehlte.

Nach den bisherigen Ermittlungen trug die Seniorin ihre Tasche offen am Handgelenk. Die Frau erinnerte sich, dass sie im Bereich einer Umkleidekabine angerempelt wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Diebe in diesem Moment das Portemonnaie aus der Tasche angelten. Den Verlust bemerkte die 71-Jährige erst an der Kasse, als sie ihren Einkauf bezahlen wollte. Zu möglichen Tätern konnte die Frau keine Angaben machen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. |erf

Eigentümer meldet sich bei der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau fand im Stadtteil Erzhütten ein hochwertiges Messer und ein Multi-Tool in ihrem Abfalleimer beziehungsweise in ihrem Vorgarten. Jetzt meldete sich der Eigentümer bei der Polizei: die Sachen wurden aus seinem Auto gestohlen.

Der Mann erfuhr nach der Presseveröffentlichung des Polizeipräsidiums Westpfalz von dem Fund. Die Beamten schlossen nicht aus, dass es sich um Diebesgut handeln könnte und baten um Hinweise. Wie sich nun herausstellte, hatte der 69-Jährige seinen Wagen unverschlossen auf der Straße stehen. Diebe hatten sich vermutlich zwischen Samstag, 14. Januar und Montag, 16. Januar, an dem Pkw zu schaffen gemacht und daraus das Messer und das Multi-Tool gestohlen. Wenige Meter weiter warfen sie die Gegenstände weg, wo sie die Nachbarin des 69-Jährigen fand.

Möglicherweise hatten die Täter keine Verwendung für ihre Beute. Der Mann hatte den Verlust bei der Polizei zunächst nicht angezeigt. Dies wurde jetzt nachgeholt. Die Ermittlungen nach den Tätern dauern an. |erf

Niesen führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots) – Weil er niesen musste, hat ein Autofahrer am Dienstagvormittag in der Merkurstraße die Verkehrssituation vor ihm zu spät erkannt und einen Unfall verursacht. Der 28-Jährige krachte dem anderen Wagen aufs Heck. Dessen 51-jährige Fahrerin wurde verletzt.

Das Unglück nahm kurz nach 11 Uhr seinen Lauf, als die 51-jährige Frau auf ihrem Weg zwischen Opelkreisel und Vogelwoogstraße verkehrsbedingt bremste und einen Abbieger der Gegenfahrbahn durchlassen wollte. Der 28-jährige Mann im Wagen hinter ihr war offenbar unaufmerksam, hatte nicht genug Sicherheitsabstand gehalten und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt.

Die 51-Jährige klagte nach der Kollision über starke Rückenschmerzen. Sie wurde deshalb mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher gab an, dass er unterwegs niesen musste, dadurch für einen kurzen Moment abgelenkt war und deshalb zu spät bremste.

Ergo: Auch für solche Situationen die immer wieder vorkommen können, ist es wichtig, immer und überall ausreichend Sicherheitsabstand zum Vordermann zu halten. |cri

Mit intimen Aufnahmen erpresst

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein 16-Jähriger und ein 22-Jähriger sind jeweils Opfer einer Erpressung geworden. Über ein soziales Netzwerk wurde der 22-Jährige aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg am Montag von einer unbekannten Frau angeschrieben. Im Verlauf des Chats sei die Unterhaltung intim geworden. Schließlich übersandte die Unbekannte dem jungen Mann Nacktfotos, die angeblich die Chatpartnerin zeigten.

Der 22-Jährige erwiderte, indem er ebenfalls intime Bilder und ein Video übersandte. Kurz darauf erhielt der Mann eine Nachricht. Die Täter drohten damit, dass sie die Aufnahmen seinem Freundes- und Bekanntenkreis zugänglich machen, sollte er nicht 500 Euro über einen bestimmten Internetlink an die Erpresser zahlen.

Nachdem sich die Täter telefonisch bei dem 22-Jährigen meldeten und ihrer Forderung Nachdruck verliehen, wandte sich der Mann an die Polizei. Das Geld zahlte er nicht.

Dem Jugendlichen aus der Verbandsgemeinde Landstuhl war es ähnlich ergangen. Er vertraute sich seiner Mutter an, nachdem er von einer unbekannten Person erpresst wurde. Der Person schickte der 16-Jährige intime Aufnahmen, woraufhin die Täter drohten, die Fotos zu veröffentlichen.

Die Unbekannten forderten Gutscheincodes. Der Jugendliche ließ sich zunächst darauf ein und übermittelte Karten-Kombinationen im Wert von 25 Euro. Dies war den Erpressern nicht genug. Sie übten Druck auf ihr Opfer aus. Schließlich wandte sich der 16-Jährige an seine Mutter. Gemeinsam erstatteten sie eine Strafanzeige bei der Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. |erf

Mutmaßlicher Ladendieb kommt zweimal

Kaiserslautern (ots) – Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Dienstag an den Tatort zurückgekehrt und wurde erkannt. Der Mann war am Vormittag in einem Drogeriemarkt in der Fackelstraße aufgefallen. Er stahl drei Parfümflacons und machte sich mit ihnen auf und davon. Die Filialleiterin erinnerte sich, dass sie den Verdächtigen schon einmal gesehen hatte.

Er war bereits vor einigen Wochen in Zusammenhang mit einem Diebstahl aufgefallen. Gemeinsam mit der Polizei inspizierte sie die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera, und tatsächlich: Es handelte sich um ein und denselben Mann, einen 51-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Den Verdächtigen erwartet jetzt ein weiteres Ermittlungsverfahren. |erf

Kontrolle mit „Nebeneffekt“

Kaiserslautern (ots) – Auf unverschlossene Fahrzeuge hat sich eine Streife der Polizeiinspektion 1 am Dienstagabend konzentriert. Die Beamten waren von 18 bis 19.30 Uhr in ihrem Dienstgebiet unterwegs und überprüften von Kaiserslautern über Frankenstein und Hochspeyer bis nach Otterberg insgesamt 67 Fahrzeuge, ob diese verschlossen sind.

An einem Pkw im Benzinoring in Kaiserslautern stellten die Polizisten schon von weitem fest, dass der Kofferraum einen Spalt offen stand. Sie konnten das Fahrzeug verschließen, ohne den Halter verständigen zu müssen.

Der „Nebeneffekt“ der Kontrolle: Während ihrer Streife entdeckten die eingesetzten Kräfte auch einen Wagen, an dem die Kennzeichen entstempelt waren, sowie 7 Autos, bei denen der Termin für die Hauptuntersuchung bereits überschritten war. Die Halter werden demnächst Post in ihrem Briefkasten haben. |cri

Sieben Anzeigen in einer Stunde

Kaiserslautern (ots) – Rund eine Stunde lang haben Polizeibeamte am Dienstag den Verkehr in der Zollamtstraße ins Visier genommen. Das Hauptaugenmerk lag darauf, Fahrer zu erwischen, die sich durch ihr Handy oder andere technische Geräte während der Fahrt ablenken lassen.

Zwischen 11-12 Uhr stellten die Beamten dann auch prompt fünf Fahrer fest, die ihr Mobiltelefon am Ohr hatten. Für alle dürfte es ein teures Telefonat werden, denn jeder einzelne muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige, einem Bußgeld von mindestens 128 Euro und mindestens einem Punkt rechnen.

Außerdem gab es während der Kontrolle noch zwei sonstige Anzeigen sowie insgesamt 7 Mängelberichte wegen technischer Defekte oder fehlender Papiere. |cri

Diebe bedienen sich auf Baustelle

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich auf einer Baustelle in der Pirmasenser Straße illegal bedient. Am Dienstag fiel auf, dass mehrere Sanitärgarnituren sowie Montagezubehör fehlen.

Festgestellt wurde der Diebstahl am Morgen gegen 8 Uhr. Die genaue Tatzeit ist aber unklar. Es könnte sein, dass die Sachen bereits vergangene Woche verschwunden sind. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, die sich auf der Baustelle herumgetrieben haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Opel Meriva gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen grauen Opel Meriva. Das Fahrzeug wurde zwischen dem 11. und 22. Januar vom Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Mainzer Straße gestohlen. Zuletzt waren Nummernschilder mit einer Kaiserslauterer Zulassung an dem Wagen montiert.

Die Polizei geht davon aus, dass der Pkw von den Tätern mit einem Original-Schlüssel gefahren wird. Der Fahrzeughalter vergaß nämlich, den Zündschlüssel abzuziehen. Das Fahrzeug nutzten die Unbekannten vermutlich schon seit dem 6. Januar. Sie stellten den Wagen zwischendurch wieder zurück auf den Parkplatz, seit dem 22. Januar fehlt von dem Opel allerdings jede Spur.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Hunde bringen Frau zu Fall

Weilerbach (ots) – Weil sie von zwei Hunden angesprungen wurde und dadurch stürzte, hat eine Frau aus dem Landkreis am Dienstag Strafanzeige erstattet. Wie die 62-Jährige zu Protokoll gab, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag 19.01.2023.

Demnach befand sich die Frau auf einem Spaziergang, als die beiden nicht angeleinten Hunde gegen 13.15 Uhr auf sie zugerannt kamen und an ihr hochsprangen. Die 62-Jährige wurde dadurch umgestoßen, fiel zu Boden und verletzte sich an Becken und Wirbelsäule.

Während sie noch am Boden lag, sei ein Auto vorbeigekommen, in dem sich der mutmaßliche Hundebesitzer und eine weitere Person befanden. Sie fingen die Hunde ein und fuhren kommentarlos davon. Hilfe leisteten sie nicht. Erst ein Familienangehöriger half der 62-Jährigen wieder auf die Beine.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens am Fahrzeug steht der Halter und mutmaßliche Hundebesitzer fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und unterlassenen Hilfeleistung ermittelt. |cri

Im Schnee Bordsteinkante übersehen – Auto überschlägt sich

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Weil sie im Schnee die Bordsteinkante nicht sah, geriet eine Autofahrerin mit ihrem Wagen dagegen und überschlug sich. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in der Birkenstraße. Nach dem Kontakt mit dem Randstein verlor die 26-Jährige die Kontrolle über ihr Auto.

Das Fahrzeug steuerte vom rechten Straßenrand über die Fahrbahn, geriet in den Straßengraben und landete auf dem Dach. Nach dem aktuellen Stand wurde die Fahrerin bei dem Unfall nicht verletzt, dennoch brachten Sanitäter die Frau vorsorglich ins Krankenhaus.

Um ihren Wagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden des Fahrzeugs aus. |erf