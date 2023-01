Körperverletzung an Ampelanlage – Wer ist der verletzte BMW-Fahrer?

Mannheim (ots) – Am 20.01.2023 gegen 09.40 Uhr befand sich eine Verkehrsteilnehmerin auf der linken Spur an einer Ampelanlage in der Casterfeldstraße. Auf der rechten Spur neben ihr befand sich ein grauer BMW und hinter diesem ein Mercedes. Alle Verkehrsteilnehmer hielten verkehrsbedingt an der Ampelanlage.

Nach kurzer Zeit stieg der Mercedes-Fahrer aus, trat an die Fahrerseite des grauen BMWs heran, riss die Tür auf und schlug dem Fahrer des grauen BMWs unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der BMW-Fahrer erlitt Verletzungen, jedoch ist das Ausmaß bislang unbekannt. Im Anschluss fuhr er weiter.

Das Kennzeichen des BMW-Fahrers ist bislang unbekannt, ebenso wie seine Identität.

Der Mercedes-Fahrer konnte im Nachgang ermittelt werden.

Der BMW-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Deutscher Herkunft, ca. 80 Jahre alt, weiß/graue Haare, faltig im Gesicht. Er trug eine hellgraue Jacke.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden unter: 0621-833970.

49-jährige Pedelec-Fahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Mannheim (ots) – Eine 49-Jährige erlitt bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr in der Seckenheimer Landstraße nach dem Zusammenstoß mit einem Mercedes diverse Prellungen und wurde zwecks weiterer medizinischer Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer wollte in die auf den Parkplatz des City Airports Mannheim einbiegen, wo es im Einmündungsbereich dann zur Kollision mit der, auf dem Gehweg in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pedelec-Fahrerin kam. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Unfall zwischen Pedelec und Pkw

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 07:45 kam es in der Renzstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem Mercedes. Der 26-jährige Mercedes-Fahrer übersah beim Abbiegen in die Renzstraße den, auf dem Radschutzstreifen fahrenden 29-jährigen Pedelec-Fahrer.

Durch den Zusammenstoß fiel der 29-Jährige zu Boden und wird leicht verletzt. Der Akku des Pedelecs war nach dem Unfall nicht mehr funktionsbereit, am Mercedes entstand kein Schaden.