Bedrohung mit einer Haushaltsschere

Schwetzingen (ots) – Ein 27-jähriger Mann wurde am späten Dienstagnachmittag (24. Januar) in einer S-Bahn mit einer Haushaltsschere bedroht. Der Täter konnte bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten werden.

Gegen 17:20 Uhr bedrohte ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger einen anderen Fahrgast auf Höhe des Bahnhofs Schwetzingen. Beide Männer befanden sich in einem Zug der Linie S9. Der Beschuldigte drückte dem Geschädigten eine Haushaltsschere an die hinteren Rippen. Verletzt wurde der jüngere Mann dadurch nicht.

Die eintreffenden Polizisten durchsuchten den Mann und konnten das Tatmittel in der Jackentasche auffinden und sicherstellen.

Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durch die Bundespolizei konnte der Mann die Dienststelle verlassen. Die entsprechende Strafanzeige wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruh

Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen

Mauer (ots) – Am Mittwochmorgen 25.01.2023 kam es gegen 09.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B45. Hierbei geriet eine VW-Fahrerin in einer Linkskurve in den Begegnungsverkehr und kollidierte hier mit einem LKW. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten vor Ort.

Die B45 ist zwischen Mauer-Nord und Mauer-Süd gesperrt. Der Verkehr wird durch Mauer umgeleitet. Zu den Verletzungen der Verkehrsteilnehmer ist bislang noch nichts bekannt.

Update:

Wegen eines Frontalzusammenstoßes auf der B 45 gegen 09:00 Uhr bei Mauer war die B 45 zwischen der Abfahrt Mauer-Nord und Mauer-Süd während des Einsatzes der Rettungskräfte gesperrt. Die Sperrung wurde um 12:56 Uhr wieder aufgehoben.

Eine VW-Fahrerin war aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Neckargemünd mit einem Lkw des Gegenverkehrs frontal zusammengestoßen und war anschließend in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Die beiden Beteiligten wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren Abklärung gebracht. Zu den Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

Alkoholisierter Kia-Fahrer kollidiert mit Leitplanke

Helmstadt (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer meldete in der Nacht auf Mittwoch 25.01.2023 gegen 02:00 Uhr einen verunfallten Kia auf der B292. Der 40-jährige Fahrer teilte dem Verkehrsteilnehmer mit, dass er bereits einen Abschleppdienst verständigt habe und die Polizei nicht benötige. Die Polizeibeamten konnten den verunfallten Pkw und dessen Fahrer auf Höhe der Einmündung Reichartshausen antreffen.

Der Kia-Fahrer hatte auf dem Weg nach Hause die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war zunächst mit der Leitplanke auf der linken Seite kollidiert und im Anschluss nach ungefähr 200 Metern an der Leitplanke auf der rechten Seite zum Stehen gekommen. Da sich die Reifen der Fahrerseite von den jeweiligen Achsen durch die Wucht des Zusammenstoßes mit der Leitplanke gelöst hatten, war der Pkw nicht mehr fahrbereit.

Da die Polizisten vom 40-Jährigen ausgehend deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Der 40-jährige Kia-Fahrer sieht sich nun einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit entgegen und musste die Streifenwagenbesatzung für eine Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

An der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR, am Kia von ungefähr 7.000 EUR. Der Fahrer blieb unverletzt.

Fußgängerin nach Unfall leicht verletzt

Nußloch (ots) – Eine 59-jährige Suzuki-Fahrerin übersah am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr beim Abbiegen in die Straße Neue Heimat eine 58-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Die Fußgängerin wurde durch den Suzuki touchiert und fiel daraufhin zu Boden. Die 48-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

34-Jähriger baut Unfall unter Drogeneinfluss

Schwetzingen (ots) – Am Montag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer die Ketscher Landstraße. In einer Linkskurve in Fahrtrichtung L 599 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen eine Ampel.

Er alarmierte die Polizei und gab an, dass es soeben zu einem Unfall gekommen sei. Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum bei dem 34-Jährigen. Einen Urintest verweigerte er.

Stattdessen wurde ihm von einem Polizeiarzt auf dem Revier Blut abgenommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt.

Hochwertiges Wohnmobil spurlos verschwunden – Zeugenaufruf

Ilvesheim (ots) – Am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr bemerkte ein 78-Jähriger Grundstückbesitzer in der Siemensstraße, dass ein dort abgestelltes Wohnmobil eines Freundes verschwunden war. Dieses hatte er am Vorabend zuletzt gegen 18.00 Uhr dort gesehen. Nachdem der 55-Jährige Besitzer angab, dass er nicht mit dem Wohnmobil unterwegs sei und auch niemand anderes dieses zurzeit nutzt, wurde die Polizei über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt.

Es entstand ein Diebstahlschaden in sechsstelliger Höhe. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Ladenburg eingeleitet und durch die Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib oder dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden unter: 0621-174 4444.