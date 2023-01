Wohnungseinbrüche

Karlsruhe-Grötzingen (ots) – Gleich 2x wurde am Dienstag in Wohnhäuser in Grötzingen eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 14:30-19:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Karl-Martin-Graff-Straße. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen.

In ein Wohnhaus in der Straße Am Schwalbenloch drangen ebenfalls Unbekannte im Zeitraum zwischen 18:15-22:00 Uhr ein. Über ein rückseitiges Fenster gelangten die Einbrecher in das Innere des Hauses. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie alle Zimmer und nahmen diversen Schmuck sowie Bargeld an sich. Im Anschluss daran flüchteten die Diebe unerkannt.

Die Höhe der Diebstahl- und Sachschäden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Einbruch in Bäckerei

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch in eine Bäckereifiliale in der Brettener Straße in Großvillars ein. Die Täter beschädigten gegen 03:00 Uhr eine Glasschiebetür und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Im Gebäudeinneren öffneten und durchsuchten sie anschließend mehrere Schränke, entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07252/50460, mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bruchsal (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 35 Höhe des Abzweigs „Herrenbühl“ wurde am Mittwoch gegen 09.00 Uhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 31-Jährige mit ihrem Pkw auf der B35 in Richtung Bretten unterwegs, als ein Bagger von einem Feldweg auf die B35 einbog.

Dies hat die Pkw-Fahrerin wohl nicht rechtzeitig wahrgenommen und es kam in der Folge zum Zusammenstoß. Die schwer verletzte Pkw-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Räumung und der Unfallaufnahme musste die B35 in beide Richtungen für über eine Stunde gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro.