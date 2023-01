Mainz-Weisenau (ots) – 9 Tage vor dem Maskenfall im ÖPNV, kam es am Dienstag 24.01.2023 gegen 13 Uhr, in einem Bus der Linie 62 in Weisenau, noch zu handgreiflichen Streitereien. Ein 26-Jähriger Fahrgast wurde durch den Busfahrer zunächst aufgefordert, einen MNS zu tragen. Dem kam der Fahrgast zunächst widerwillig nach. Als sich der Busfahrer von ihm wegdrehte, zog der 26-Jährige jedoch die Maske wieder herunter.

Der Aufforderung des Busfahrers nun den Bus zu verlassen, kam der Mann nicht nach. Einem weiteren 25-jährigen Fahrgast aus Hessen, dauerte die daraus entstandene Diskussion wohl zu lange. Er packte den Maskenverweigerer an dessen Jacke und wollte ihn aus dem Bus ziehen. Der 26-Jährige wehrte sich dagegen, beleidigte und schlug den 25-Jährigen und spuckte ihm ins Gesicht.

Die hinzugekommenen Polizisten konnten die Auseinandersetzung schlichten. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zur Aufklärung des Vorfalls werden die Videoaufnahmen aus dem Bus angefordert.