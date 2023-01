Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Kaminbrand

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.01.2023 gegen 05:30 Uhr wurde ein Kaminbrand in den Kappesgärten in Bad Dürkheim gemeldet. Beim Eintreffen der Streife war der Brand durch den Hauseigentümer bereits gelöscht worden. Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude begangen und überprüft. Es war jedoch kein Eingreifen der Feuerwehr mehr notwendig. Durch die Feuerwehr wurde ein Schornsteinfeger zur Abschließenden Überprüfung des Kamines angefordert. Die Ursache ist bislang unbekannt. Es kam zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden.

Bad Dürkheim: Citroen beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 24.01.2023 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurde ein im Triftweg in Bad Dürkheim abgestellter Citroen beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vor-beifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Citroen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Grünstadt: E-Scooter-Fahrer erneut unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots) – Zum dritten Mal innerhalb von vier Monaten zeigte der 19 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters bei einer Verkehrskontrolle Auffälligkeiten, die auf vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. Auch gestern (24.01.2023) bestätigte ein Vortest den Verdacht des Verstoßes gegen § 24 a Abs. 2 StVG, denn dieser reagierte positiv auf THC. Weil es sich nicht um den ersten Verstoß handelt, muss der junge Mann im Ordnungswidrigkeitsverfahren nun mit einem erhöhten Bußgeld rechnen.

Grünstadt: Radfahrer erneut mit Drogen im Gepäck

Grünstadt (ots) – In den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurde ein 36-jähriger Fahrradfahrer in der Nähe des Bahnhofes in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen, da die Beleuchtung am Rad offensichtlich defekt war. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Radfahrer bereits erheblich im Zusammenhang mit Drogendelikten in Erscheinung getreten war. Im September 2021 kam es bereits zu einer ähnlichen Kontrolle, bei welcher der Radfahrer mehrere, verbotene Substanzen mitführte. Darauf angesprochen händigte der nunmehr Beschuldigte den Polizeibeamten eine Dose aus, die mit einer geringen Menge Marihuana gefüllt war. Die Drogen wurden sichergestellt. Die Durchsuchungen der Person und des mitgeführten Rucksackes förderten keine weiteren Verstoße zu Tage. Anschließend wurde der Beschuldigte aus der Kontrolle entlassen und konnte sein Rad aufgrund des defekten Lichtes nach Hause schieben. Er muss sich nun im Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):