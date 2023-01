Mannheim: Ehrlich Brothers verzaubern Mannheimer Publikum

Mannheim – Eigentlich werden sie erwachsen: Andreas und Chris Ehrlich, die seit über 10 Jahren im großen Stil als EHRLICH BROTHERS durch die Lande ziehen. Überall wo sie gastieren, ist richtig was los. Am vergangenen Wochenende (21. Und 22.01.2023) machten ihre 22 Lkw mit Bühnenmaterial, sechs großen Omnibussen, in denen man auch schlafen kann und 112 Mann Tourneepersonal, wieder einmal in Mannheim Station. In 3 Shows begeisterten die beiden Künstler rund 21.000 Zuschauer.

Die Show – ein Erlebnis für Jung und Alt

Wie könnte es anders sein: Schon beim Start der Vorstellung großes Staunen bei den Gästen. In einem vermeintlichen Hubschrauber flogen die beiden ein und es zischte, krachte und Funken sprühten allenthalben. Das Publikum tobt! Bevor es auf der Bühne weiter ging gelang es den beiden, das Publikum für sich einzunehmen. Sie standen nicht nur auf Geheiß von ihren Stühlen auf, sondern erlernten binnen weniger Minuten einige Handgriffe, bei denen man am Ende – wenn man es nicht besser wüsste – an Magie glaube könnte. Egal ob Kinder oder Großeltern, die Shows der Ehrlich Brothers ist ein lebendiges Erlebnis vom Anfang bis zum Ende. In dem kurzweiligen Programm gab es viel zu sehen und jeder im Saal hatte sein eigens persönliches Erlebnis damit. Großes Staunen gab es, als eine Frau durch den gefesselten Körper von Chris sich hindurch windete oder als es nicht gelang, sich rechtzeitig aus den Kettenfesseln zu befreien und eine mächtige Säge den Körper durchtrennte. Das eine oder andere Kind hielt sich zwar die Augen zu, als schon fast spielerisch der getrennte Mensch zusammengebaut wurde, war die Welt wieder in Ordnung. Immer wieder zogen die Ehrlich Brothers fast schon magisch die Begeisterung der Kinder auf sich. Sie unternahmen Ausflüge in die Welt der Träume und Illusionen. Die Botschaft, dass man immer an sich selbst glauben soll, wurde immer verdeutlicht und kindgerecht rübergebracht. Besonders beeindruckend war, als es darum ging aus Gold einen Lamborghini herzustellen. Wie in einer Gießerei, in der es zischte, dampfte und polterte, wurde vermeintlich das goldene Fahrzeug vor den Augen der Zuschauer gegossen.

Kinderalarm bei Bonbon-Kanone

Wie viele Kinder in den Vorstellungen in Mannheim waren, wusste man nicht. Als aber die Ehrlich Brother auf der Bühne damit begannen, Bonbons in die Menge zu schleudern, kamen die Knirpse von den Rängen und aus den Reihen und versuchten am Bühnenrand was abzubekommen. Als der Andrang nicht mehr zu beherrschen war, rieselten von der Decke Süßigkeiten, die an kleinen Fallschirmen hingen.

Ein absoluter Kracher war diesmal, als ein riesiger Revolver von der Bühne auf eine Zielscheibe im hinteren Teil der SAP Arena gerichtet war. Mit einem mächtigen Bums flog ein vermeintliches Geschoß quer durch die Halle und traf ins Schwarze. Offenbar wurde einer der Ehrlich Brüder dorthin geschossen, denn er befreite sich sekundenspäter aus der Zielscheibe und hiterließ nur seine Silhouette.

Dream and Fly

Der wohl beeindruckende Part der Show war zum Schluß , als der Titel der Show „Dream and Fly“, zum Live Erlebnis wurde. Die Ehrlich Brothers träumten vom Fliegen und wie von Geisterhand gesteuert hoben sie auf der Bühne ab und flogen hin und her. Zum Schluss verwandelten sich bei in zwei Schmetterlinge, die dann auch noch über den Köpfen der Zuschauer durch die SAP Arena flogen.

Rockband

Während der ganzen Show musste natürlich auch die Musik was ganz spektakuläres bieten. Befestigt an vier Stahlseilen rockte die Band „Ehrlich – Sisters“, teilweise hoch über den Köpfen des Publikums. Natürlich ließen es sich die Stars des Abends sich nicht nehemen, hinter dem Schlagzeug oder der E-Gitarre, den Takt und Ton anzugeben.

Zusatzshow 2024

Aufgrund der großen Nachfrage: Ehrlich Brothers kommen im Februar 2024 erneut nach Mannheim! Mit DREAM & FLY setzen die Ehrlich Brothers weiterhin neue Maßstäbe: Eine Illusionsshow in dieser Größenordnung hat es als Tourneeproduktion noch nie gegeben. Und jeder möchte diese live erleben. Aus diesem Grund spielen die Ehrlich Brothers am 16. und 17.02.2024, drei weitere Shows in der SAP Arena.