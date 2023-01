Karlsruhe – Einbruch in Kindertagesstätte

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende

gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Oststadt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter im Zeitraum zwischen

Freitag, 16:45 Uhr und Montag, 06.55 Uhr eine rückliegende Tür des in der

Haid-und-Neu-Straße gelegenen Kindergartens auf. Nachdem die Einbrecher

hierdurch ins Innere des Gebäudes gelangt waren, durchsuchten sie mehrere Räume

und durchwühlten Schränke und Schubladen. Über das Diebesgut und die

Schadenshöhe kann bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden. Wer

verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Fußgängerin an Fußgängerüberweg von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich eine Fußgängerin bei einem

Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Schöllbronner Straße in Ettlingen zu, als

sie offenbar von einem Autofahrer übersehen wurde.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, überquerte die 63-Jährige gegen 08:10

Uhr die Schöllbronner Straße im Bereich der Einmündung Wilhelmstraße auf einem

Fußgängerüberweg. Ein in Richtung Innenstadt fahrender Opel-Fahrer übersah die

Frau wohl und kollidierte mit ihr. Durch den Zusammenstoß kam die Passantin zu

Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde durch den alarmierten

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Sachbeschädigung an mehreren Pkw und Körperverletzung

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend kam es in der Karlsruher Nordweststadt zu

einer körperlichen Auseinandersetzung, nachdem ein Zeuge einen 35-Jährigen dabei

beobachtet hatte, wie dieser geparkte Fahrzeuge beschädigte. Die Polizei sucht

nun nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lief der 35-jährige Mann gegen 19:25 Uhr die

Daimlerstraße entlang und schlug an mehreren Pkw den Seitenspiegel ab. Dies

beobachtete ein 47-Jähriger und sprach den offenbar alkoholisierten Mann auf die

Taten an. Der Tatverdächtige kletterte daraufhin auf ein geparktes Auto und

stürzte zu Boden. Als der Zeuge dem Gestürzten aufhelfen wollte, ging dieser den

47-Jährigen körperlich an. In der Folge kam es zu einer handfesten

Auseinandersetzung, an der auch ein bislang unbekannter Passant beteiligt war.

Weitere Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden, verständigten die

Polizei.

Ein bei dem Randalierer durchgeführten Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2

Promille. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus

eingeliefert.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen und mögliche weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721/666-3611 in

Verbindung zu setzen. Insbesondere ist die Polizei auf der Suche nach den

unbekannten Passanten, der in die Auseinandersetzung eingriff.