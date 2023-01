Frankfurt-Sachsenhausen: Trickbetrug

Frankfurt – (fue) Der Kontakt über eine elektronische Plattform zum Zwecke

des Kaufes dreier hochwertiger Uhren führte die Beteiligten am Montag (23.

Januar 2023) gegen 18:00 Uhr in einem Hotelzimmer in der Darmstädter Landstraße

zusammen.

Der 37-jährige Kaufinteressent traf sich dort zusammen mit einem Begleiter mit

den beiden angeblichen Verkäufern der drei hochwertigen Uhren.

Zum Kauf hatte der 37-Jährige eine Summe von 45.000 EUR angeboten. Um nun

angeblich die Echtheit des Geldbündels zu prüfen, zog sich einer der

vorgeblichen Verkäufer in das Badezimmer zurück.

Nach kurzer Zeit kam er wieder aus dem Bad heraus, übergab dem Kaufinteressenten

ein Geldbündel und verließ zusammen mit dem zweiten Verkäufer umgehend das

Hotelzimmer. Der Kaufinteressent musste nun feststellen, dass lediglich der

oberste und der unterste Schein des Bündels aus echten Banknoten bestand, der

Rest jedoch aus wertlosen Lagen Papier.

Sofort machten sich die um ihr Geld geprellten Männer auf die Verfolgung der

beiden Betrüger und konnten in der Lobby noch einen der beiden, einen

37-jährigen britischen Staatsangehörigen, festhalten.

Seinem Komplizen gelang die Flucht, zusammen mit dem Geld des Geschädigten.

Der Flüchtige wird beschrieben als 25-35 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schwarze

Hautfarbe, schwarze, kurze Haare, längerer Bart. Trug eine schwarze

Baseballkappe mit einem weißen Emblem, einen dunkelgrauen Mantel, eine

sportliche, dunkelgraue Hose und eine Bauchtasche aus Leder um die Hüfte.

Beziehungsstreit in der S-Bahn

Frankfurt am Main – Ein Beziehungsstreit führte am frühen Montagmorgen in

einer S-Bahn der Linie 2 zu einer eingeschlagenen Glastür, zu Verspätungen bei

mehreren S-Bahnen und zur Festnahme eines 18-jährigen Frankfurters.

Gegen 1 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung

ein, dass in einer S-Bahn ein Mann randalieren würde und bereits eine

Glasscheibe zertrümmert worden sei. Beim nächsten Halt in Frankfurt-Nied konnte

eine Streife der Bundespolizei den Mann noch in der S-Bahn festnehmen. Wie sich

danach herausstellte, war es zwischen dem 18-jährigen Frankfurter und seiner

19-jährigen Freundin zu einem heftigen Streit gekommen. Hierbei trat er solange

gegen die gläserne Tür, bis diese nachgab und zu Bruch ging. Nach Feststellung

seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen

Sachbeschädigung wurde er wieder entlassen. Durch den Vorfall kam es bei

insgesamt vier S-Bahnverbindungen zu Verspätungen.

Frankfurt-Ostend: Schwerer Raub auf Discounter – Zeugen gesucht

Frankfurt – (dr) Am gestrigen Montagnachmittag (23. Januar 2023) ereignete

sich im Ostend ein schwerer Raub auf einen Discounter für Haushaltswaren und

Sonderposten, bei dem ein bislang unbekannter Mann unter Vorhalt eines Messers

Bargeld erbeuten konnte. Dem Täter gelang die Flucht. Die Kriminalpolizei sucht

nun nach Zeugen.

Der Unbekannte betrat das Geschäft in der Hanauer Landstraße und entnahm der

Auslage einen 1-Euro-Artikel, mit dem er sich gegen 15:45 Uhr zur Kasse begab.

Als eine Mitarbeiterin die Kassenlade öffnete, um das Produkt abzurechnen,

zückte der Mann ein circa 20 bis 30 cm langes Messer. Im weiteren Verlauf

bedrohte er die Angestellten und griff eigenständig in die geöffnete Schublade,

aus der er schließlich mehrere hundert Euro Bargeld entnahm. Danach flüchtete er

aus dem Geschäft und weiter zu Fuß in Richtung Innenstadt / Richtung Haltestelle

Zobelstraße. Nach der Alarmierung der Polizei verlief eine umgehend eingeleitete

Fahndung ohne Erfolg. Bei dem Raub wurde niemand verletzt. Eine Mitarbeiterin

musste aufgrund eines Schocks medizinisch betreut werden.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm bis 190 cm groß, normale bis

kräftige Statur; dunkle Kleidung, trug eine Kapuze und einen schwarzen

Mundschutz sowie weiße, leicht durchsichtige Einweghandschuhe; führte ein Messer

mit circa 20 bis 30 cm Klingenlänge mit sich.

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Täter

machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 51299

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Fechenheim: Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

Frankfurt – (di) Während über das Wochenende noch lageangepasste Maßnahmen

durchgeführt wurden, ist der polizeiliche Einsatz nun offiziell beendet. Die

polizeilichen Zielsetzungen wurden erreicht. Insbesondere der polizeiliche

Anspruch, dass im Einsatz niemand verletzt wird, wurde erfüllt.

Mit Abschluss der Räumungsmaßnahmen wurden während des Einsatzes über 20

Strukturen, Baumhäuser und Barrikaden in dem Waldstück zurückgebaut.

Im Verlauf der polizeilichen Einsatzmaßnahmen brachte die Polizei insgesamt 22

Personen unverletzt und sicher aus dem gesperrten Bereich.

Die Polizei führte in 27 Fällen freiheitsentziehende Maßnahmen durch. 15

Personen wurden hierbei vor dem Hintergrund der eingeleiteten Strafverfahren und

der nicht feststehenden Personalien dem Haftrichter vorgeführt. Gegen eine der

Personen wurde aufgrund der weiterhin ungeklärten Identität ein

Untersuchungshaftbefehl mit dem Haftgrund der Fluchtgefahr erlassen, weshalb sie

zurzeit in der JVA einsitzt. Die übrigen Personen wurden entlassen.

Insgesamt wurden 65 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein Großteil der

Verfahren entfiel hierbei auf Verstöße gegen das Hessische Waldgesetz, gegen das

Versammlungsgesetz sowie wegen falscher Namensangabe.

Bei den im Zusammenhang mit den Einsatzmaßnahmen eingeleiteten

Ermittlungsverfahren handelt es sich überwiegend um den Vorwurf des

Hausfriedensbruchs. In drei Fällen wird wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte sowie in einem Fall wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Im Hinblick auf die durch die Waldbesetzung verursachten Kosten, prüft die

Polizei Hessen derzeit die Geltendmachung und Durchsetzung des Kostenanspruchs.

Hierzu werden sämtliche zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft.

Die eingerichtete Pressehotline und Rufnummer für Bürgerinnen und Bürger wird

nicht mehr bedient. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Frankfurt ist wie

gewohnt über die bekannten Rufnummern erreichbar

Frankfurt – Fechenheim: 64-Jähriger leblos aufgefunden

Frankfurt – (lo) Am heutigen Montag (23. Januar 2023), gegen 05.00 Uhr,

wurde in der Max-Eyth-Straße ein lebloser Mann aufgefunden. Die Todesursache ist

ungeklärt.

Ein Fußgänger entdeckte den leblosen Mann. Dieser hat auf seinem Fahrrad, neben

einem geparkten Pkw, auf dem Gehweg gelegen. Rettungskräfte konnten vor Ort nur

noch den Tod des 64 Jahre alten Mannes feststellen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Todesursache

aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die

Ermittlungen dauern an.