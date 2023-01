Taschendieb am Werk – Als die Musik verstummte war das Handy weg

Gießen – Opfer von Handydieben wurde gestern Mittag (23.1.) eine

25-Jährige aus Breckerfeld (Ennepe-Ruhr-Kreis, NRW) im Bahnhof Gießen. Als

plötzlich die Musik in ihren Kopfhörern verstummte, wurde die Frau auf den

Diebstahl aufmerksam.

Bislang Unbekannte hatten sie offensichtlich gegen 14 Uhr verfolgt und auf dem

Weg von Bahnsteig 1 zu Bahnsteig 2/3 das Handy – Marke „Samsung Note 9“ –

gestohlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 800 Euro.

Abgelenkt durch Musik auf den Ohren

Durch das Musikhören über ihre Kopfhörer war die Frau scheinbar abgelenkt. Die

Langfinger konnten so offensichtlich unbemerkt das Handy aus der Jackentasche

der 25-Jährigen ziehen.

Auffällig bei einem möglichen Verdächtigen sei ein weißer Rucksack gewesen. Mehr

Details konnte das Diebstahlopfer nicht nennen. Anschließend erstattete sie

sofort Strafanzeige beim Bundespolizeirevier Gießen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei in

Kassel unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Gießen-Wieseck: Betrüger versprechen hohen Gewinn

Am Montag (23.01.2023) ist ein 69-Jähriger aus Gießen dreisten Betrügern aufgesessen, welche mit einem falschen Gewinnversprechen an sein Geld gelangten. Der Mann wurde zunächst über das Telefon von den Betrügern kontaktiert. Gemeinsam führten sie ein scheinbares Gewinnspiel per Telefon durch. Später kontaktierten die Unbekannten ihn erneut und tischten ihm die Geschichte eines angeblichen Geldgewinnes auf. Um jedoch an den vermeintlichen Gewinn zu gelangen, müsse der Mann zunächst eine Geldsumme überweisen. Der gutgläubige Senior überwies die Summe im fünfstelligen Bereich und erkannte den Betrug leider erst im Nachgang.

Grünberg-Reinhardshain: Lkw-Fahrer kontrolliert

Bereits in der vergangenen Woche kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen einen Sattelzug auf der Tank- und Rastanlage Reinhardshain an der A 5 in Richtung Frankfurt. Der Sattelzug einer Spedition aus Baden-Württemberg war mit Baumaterialien, die nach Wiesbaden transportiert werden sollten, beladen.

Der Fahrer, ein türkischer Staatsbürger, wies sich mit einem tschechischen Aufenthaltstitel aus. Diese Aufenthaltserlaubnis berechtigt allerdings nicht dazu, in der Bundesrepublik zu arbeiten. Eine Recherche bei der Spedition ergab, dass die Sattelzugmaschine offensichtlich an eine tschechische Tochterfirma verliehen wurde. Zum Beweis bekamen die Ordnungshüter einen Mietvertrag zwischen den beiden Firmen vorgelegt.

Anhand der ausgelesenen Daten des LKW- Kontrollgeräts stellten die Ermittler fest, dass der Fahrer seit September 2022, mit unterschiedlichen Fahrzeugen der Spedition, ausschließlich im Bundesgebiet unterwegs war. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer einer illegalen Tätigkeit nachgeht, die schließlich dazu führte, dass er sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhielt. Die Ausländerbehörde des Landkreis Gießen befasst sich nun mit den ausländerrechtlichen Verstößen. Der Zoll hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung aufgenommen.

Langgöns und Pohlheim: unter Drogeneinfluss gefahren

Langgöns:

In der Holzheimer Straße hielten Gießener Beamte gestern (23.01.2023) einen 18-jährigen Auto-Fahrer an. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Urintest wies den Konsum von THC nach. Zudem fanden die Ordnungshüter eine geringe Menge Marihuana bei dem jungen Mann. Er muss sich nun wegen Drogenbesitz und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

Pohlheim:

Eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt auf einen 29-Jährigen zu. Er war am Montagvormittag (23.01.2023) gegen 11:05 Uhr in der Raiffeisenstraße unterwegs, als Polizisten ihn kontrollierten. Ein Drogentest reagierte auf den Konsum von Kokain. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, er besitzt keinen. Für die polizeilichen Maßnahmen musste er mit zur Gießener Wache, die er im Anschluss wieder verlassen durfte.

Gießen- in Kasse gegriffen

Gestern Abend griff ein Unbekannter in die Kasse einer Drogerie in der Bahnhofstraße und flüchtete samt der Tageseinnahmen. Gegen 19:45 Uhr betrat der Dieb den Laden, machte sich an der Kasse zu schaffen und schnappte sich mehrere Hundert Euro. Der Schaden an der Kasse wird mit 50 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen-Klein-Linden: Reifen platt gestochen

Zwischen dem 20.01.2023 und Montagmorgen (23.01.2023), 07:40 Uhr zerstachen Unbekannte zwei Reifen eines Fords. Der schwarze Mondeo parkte in diesem Zeitraum in der Saarlandstraße. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen- Diebstahl aus Auto

Diebe schlugen die Fensterscheibe der Beifahrerseite ein und griffen in einen schwarzen Hyundai. Aus dem Inneren stahlen sie ein Samsung-Handy. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Wem sind verdächtige Personen zwischen Sonntagabend (22.01.2023), 22:00 Uhr und Montagmittag (23.01.2023), 12:00 Uhr in der Krofdorfer Straße, die sich an dem Auto zu schaffen machten, aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen-Fahrrad gestohlen, geortet und sichergestellt.

Am Donnerstagmorgen (19.01.2023), um 07:40 Uhr stellte ein Schüler sein Bulls Fahrrad auf dem Abstellplatz an der Ost-Schule im Alten Steinkauter Weg ab und schloss es mit einem Faltschloss an. Als er gegen 10:30 Uhr zu seinem, Fahrrad zurückkehrte, stellte er fest, dass das Bike gestohlen wurde. Er ortete das Fahrrad, welches mit einem GPS-Tracker ausgestattet war, in einer Grünberger Asylunterkunft. Die Ermittler erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Gericht für die Wohnung des Tatverdächtigen und durchsuchten gestern (23.01.2023). Das rund 3.700 Euro teure Fahrrad wurde teils demontiert aufgefunden und sichergestellt.

Gießen- Vandalen an Grundschule

Im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr am Sonntag (22.01.2023) und 07:00 Uhr am Montag (23.01.2023) machten sich Unbekannte an den Containern der Grundschule zu schaffen. Sie begaben sich auf das freizugängliche Gelände der Schule in der Paul-Schneider-Straße. Die Unbekannten schlugen Lampen oberhalb der Eingangstüren ab, schoben an mehreren Stellen die Rollläden hoch, beschädigten eine Fensterscheibe und hebelten an einer Tür. Die Tür hielt jedoch stand. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen-Kennzeichendiebe

Kennzeichendiebe waren am vergangenen Wochenende in der Ringallee am Werk. Zwischen Freitag (20.01.2023) und Montag (23.01.2023) stahlen sie sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen eines Renault Trafic. Die Polizei beziffert den Schaden auf 50 Euro. Hinweise zu den unbekannten Dieben, erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen: In Parkhaus Skoda touchiert

Zwischen Montag (09.Januar) 7.00 Uhr und Freitag (20.Januar) 15.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in einem Parkhaus in der Südanlage bei einem Parkmanöver einen geparkten Skoda. Als der Besitzer zu seinem weißen Kodiaq zurückkam, war dieser auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Auffahrunfall

Montagabend (23.Januar) gegen 19.00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann in einem Mini Cooper an der Anschlussstelle „Uniklinikum“ auf die Bundesstraße 49 in Richtung Linden auf. Aufgrund technischer Probleme ging der Motor beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn aus und der 63-Jährige hielt im Bereich einer Baustelle. Ein nachfolgender 33-jähriger Heuchelheimer in einem Seat bemerkte die Geschwindigkeitsreduzierung zu spät und fuhr auf den Mini auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen: beim Rückwärtsfahren Ford touchiert

Am Montag (23.Januar) gegen 17.45 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann in einem VW rückwärts von einem Parkplatz in der Jahnstraße und stieß gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Ford. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.