WhatsApp-Betrug

Angezeigt wurde heute ein Betrug über WhatsApp, der sich bereits am vergangenen Sonntagabend und Montagvormittag in Bad Sooden-Allendorf ereignet hat.

Eine 66-Jährige aus Hannover (Kurgast) erhielt zunächst eine SMS, wobei sich der Absender als Familienangehöriger ausgab. Im weiteren Verlauf fand die Unterhaltung über „WhatsApp statt. In der bekannten Art und Weise wurde nun erklärt, dass das alte Handy defekt sei, man aber dringende Überweisungen tätigen müsse. Daraufhin wurden zwei Überweisungen durch die Geschädigte durchgeführt; als die Betrüger eine dritte Überweisung durchführen wollten, wurde die 66-Jährige misstrauisch und ließ sich darauf nicht mehr ein. Der finanzielle Schaden beläuft sich trotzdem auf ca. 3700 EUR.

Gewinnversprechen

Gegen 13:43 Uhr erhielt heute Mittag eine 48-Jährige aus Großalmerode einen Anruf, indem ihr ein Gewinn in Aussicht gestellt wurden. Der Anrufer forderte dafür sogenannte „Google-Playstorekarte“ im Wert von 1000 EUR, die zuvor besorgt und dann übermittelt werden sollten. Die 48-Jährige durchschaute jedoch die Betrugsmasche, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

Tipps der Polizei: www.polizei-beratung.de

Wildunfall

Um 07:42 Uhr befuhr heute Morgen eine 48-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf die L 3422 von Orferode in Richtung der L 3239. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Sontra

Unfall im Kreisverkehr

Um 10:15 Uhr befuhr heute Vormittag ein 85-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die B 27 vom „Hoheneicher Rondell“ kommend in Richtung Wichmannshausen. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah der 85-Jährige den bereits im Kreisverkehr fahrenden Pkw eines 70-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 1200 EUR kam.

Auffahrunfall

Vor der Baustellenampel auf der B 400 in Höhe der Ortschaft Unhausen ereignete sich heute Morgen ein Unfall mit einem Sachschaden von ca. 1700 EUR. Um 09:43 Uhr fuhr eine 61-Jährige aus Eisenach mit ihrem Pkw an, nachdem die Ampel auf „grün“ umgesprungen war. Dabei beschleunigte sie zu stark und fuhr dadurch auf das Heck des vor ihr anfahrenden Pkws auf. Dieser wurde von einem 69-Jährigen aus Wildeck gefahren.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

Um 07:20 Uhr befuhr heute Morgen ein 44-Jähriger aus Großalmerode die L 3239 von Rommerode in Richtung Walburg. In Höhe „Waldgut Steinholz“ kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 07:30 Uhr, ein 49-Jähriger aus Großalmerode, der zwischen Faulbach und Großalmerode unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Markise gestreift

Um 10:26 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 21-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Lkw die „Weinreihe“ in Bad Sooden-Allendorf, um dort die gelben Abfalltonnen auszuliefern. Dabei touchierte der Fahrer mit dem Lkw die ausgefahrene Markise eines Cafés, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 08:58 Uhr befuhr gestern Morgen eine 29-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die L 3239 zwischen Kammerbach und Dudenrode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch an dem Pkw ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Das Reh entfernte sich anschließend.

Um 22:41 Uhr befuhr ein 45-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die L 3240 von Oberrieden in Richtung Kammerbach. Als zwei Rehe über die Straße liefen, leitete der 45-Jährige eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch nicht verhindern, dass es zum Zusammenstoß mit dem zweiten Reh kam. Diese wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Geldbörsen entwendet

Zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr wurde gestern Mittag im Kaufland-Markt in der Thüringer Straße in Eschwege einer 38-Jährigen aus Schimberg die Geldbörse entwendet. Das Portmonee wurde aus der Handtasche im Einkaufswagen entnommen. Der Diebstahl selbst wurde – wie so oft – erst beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkt. Nach Angaben der Geschädigten hatte sie ihre Handtasche kurz im Einkaufswagen abgestellt, um besser nach einer bestimmten Ware im Regal suchen zu können. Im Portmonee befanden sich neben etwas Bargeld die persönlichen Dokumente. Schaden: ca. 160 EUR.

Gegen 12:30 Uhr wurde in der gestrigen Mittagszeit einer 81-Jährigen aus Eschwege die Geldbörse im Herkules-Markt in der Augustastraße gestohlen. Auch hier war die Handtasche im Einkaufswagen (Kindersitz) abgestellt, so dass ihr in einem unbemerkten Augenblick die braune Ledergeldbörse aus der Handtasche entwendet wurde. Schaden: 140 EUR.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Diebstahl einer Kabeltrommel

Zwischen dem 20.01.23, 13:00 Uhr und dem 23.01.23, 08:30 Uhr wurde in der Julius-Schmincke-Straße in Eschwege in Höhe der Kreuzkirche vom dortigen Baustellenbereich eine Kabeltrommel mit Kupferkabel entwendet. Weiterhin wurde ein bereits verlegtes Kabel durchtrennt und somit beschädigt. Die eigentliche Kabeltrommel hat ein Gewicht zwischen 600 und 800 Kilogramm, so dass für den Abtransport mehrere Personen und ein geeignetes Fahrzeug erforderlich war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Öffnen der Tür

Um 11:50 Uhr beschädigte gestern Vormittag ein 58-Jähriger aus Hessisch Lichtenau beim Öffnen der Autotür einen daneben geparkten Pkw Mazda, wodurch geringer Sachschaden von ca. 100 EUR entstand. Der Schaden ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau.