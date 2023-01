Vermehrt Pkw-Aufbrüche in Kassel: Täter haben es auf Wertsachen oder Werkzeuge abgesehen

Kassel: In den letzten Tagen und Wochen wird die Kasseler Polizei vermehrt zu Pkw-Aufbrüchen gerufen, bei denen die Täter die Scheiben von geparkten Fahrzeugen einschlagen und aus den Wagen Wertsachen oder Werkzeuge entwenden. So gab es beispielsweise am heutigen Dienstag bereits vier solcher Meldungen aus Kassel. Die Ermittlungen zu möglichen Tatzusammenhängen und zu den Tätern dieser Pkw-Aufbrüche laufen entsprechend. Die Polizei ist bei der Aufklärung und der Verhinderung solcher Taten aber auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: Schnelle Hinweise von Zeugen bei verdächtigen Beobachtungen sind für Fahndungserfolge von großer Bedeutung! Keine Wertsachen oder Werkzeuge sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen, verhindert Tatgelegenheiten!

Die erste der vier Meldungen am heutigen Dienstag ging schon in der Nacht, um 3:45 Uhr, bei der Polizei ein. Eine Anwohnerin aus der Straße „Pferdemarkt“ hatte gesehen, wie drei junge Männer nach einem Pkw-Aufbruch in Richtung Weserstraße geflüchtet waren. Die sofort eingeleitete Fahndung führte in diesem Fall leider nicht mehr zum Erfolg. In der Straße „Pferdemarkt“ waren ein Mazda und ein VW Golf aufgebrochen worden. Zudem meldeten sich im Laufe des heutigen Morgens weitere betroffene Autobesitzer aus der Straße „Pferdemarkt“, der Müllergasse und der Sickingenstraße. In allen Fällen hatten die Täter Scheiben von Pkw eingeschlagen und es auf Werkzeug oder Wertgegenstände wie Portemonnaies abgesehen.

Die Ermittlungen zu den Pkw-Aufbrüchen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die in einem solchen Fall Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei. Sollten jedoch aktuelle verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Pkw-Aufbruch gemacht werden, wird darum gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu rufen.

Nächtlicher Einbruchsversuch in Geschäft in Wilhelmsstraße: 32-jähriger Tatverdächtiger dank Anwohner festgenommen

Kassel-Mitte: Die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers noch am Tatort gelang der Kasseler Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag dank eines aufmerksamen Anwohners. Der Zeuge hatte gegen 3:45 Uhr in der Nacht beobachtet, wie ein Mann die Scheibe eines Geschäfts in der Wilhelmsstraße einschlug und sofort die Polizei alarmiert. Die nur wenige Minuten später am Tatort eintreffende Streife des Polizeireviers Mitte nahm dort den 32-Jährigen fest. Wie sich herausstellte, war die Scheibe eines Geschäfts für erlaubnisfreie Waffen mit einem schweren Stein eingeworfen worden. Der Täter hatte dann offenbar eine hinter der Scheibe stehende Glasvitrine eingeschlagen und vergeblich versucht, an die darin liegende Softairpistole zu gelangen. Bei dem festgenommenen 32-Jährigen, der aktuell einen Wohnsitz in Melsungen hat und der Polizei wegen Eigentums- und Drogendelikten bekannt ist, fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. Des Weiteren wies er eine blutende Verletzung auf, die er sich möglicherweise bei dem Einbruchsversuch zugezogen hatte. Aufgrund der Verletzung und seines schlechten Gesundheitszustandes wurde er unter Begleitung der Polizei in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, wo er sich aktuell noch befindet.

Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen des versuchten Einbruchs dauern an und werden von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Fußgängerin bei Unfall in Holländischer Straße schwer verletzt

Kassel-Nord: Am heutigen Montagvormittag wurde eine Fußgängerin in der Holländischen Straße, in Höhe der Haltestelle Hegelsbergstraße, beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst. Die 69-Jährige aus Vellmar wurde dabei schwer, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt und von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls kam es stadtauswärts zur kurzzeitigen Sperrung der Straße.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord zum Unfallhergang berichten, war eine 58 Jahre alte Frau aus Warburg mit ihrem Pkw gegen 10:45 Uhr stadtauswärts unterwegs. Die Fußgängerin überquerte zu dieser Zeit an der Fußgängerampel, von der Hegelsbergstraße kommend in Richtung Straßenbahnhaltestelle, die Fahrbahn. Die Autofahrerin hatte eigenen Angaben zufolge noch versucht, der Frau auszuweichen, sie aber mit der rechten Fahrzeugseite gestreift, wodurch diese zu Fall kam und verletzt wurde.

Welche der beiden Verkehrsteilnehmerinnen zur Unfallzeit Grün hatte, ist noch nicht abschließend geklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 zu melden.