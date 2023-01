Wiesbaden: Die Polizei-News

Drogerie überfallen,

Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, 23.01.2023, 18.45 Uhr,

(pl)Am Montagabend hat ein mit einem Messer bewaffneter Täter eine Drogerie im

Kurt-Schumacher-Ring überfallen. Der Räuber betrat gegen 18.45 Uhr die Drogerie,

bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von

Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin dieser Aufforderung nachgekommen war, ergriff

der Täter mit dem erbeuteten Bargeld zu Fuß die Flucht in Richtung Loreleiring.

Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann führte bislang nicht zu seiner

Ergreifung. Der Räuber soll etwa 20-25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß sowie

schwarz gekleidet gewesen sein und helle Haare sowie helle Augen gehabt haben.

Er habe eine Baseballmütze mit weißer Aufschrift, einen Schal, eine Winterjacke,

Handschuhe, eine Jogginghose sowie schwarz-weiße Turnschuhe getragen und

akzentfreies Deutsch gesprochen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0.

Unterlassene Hilfeleistung,

Wiesbaden, 13.01.2023,

(pl)Jede und jeder kann Opfer eines Unfalls, eines medizinischen Notfalls oder

einer Gefahrenlage werden und auf schnelle Hilfe Dritter angewiesen sein. Umso

wichtiger ist es, dass die Mitmenschen in einem solchen Fall angemessen

reagieren und Hilfe leisten. In der Nacht zum Freitag, dem 13.01.2023, ist ein

28-jähriger Mann gegen 02.45 Uhr in der Friedrichstraße ohne Fremdeinwirkung zu

Boden gestürzt. Er blieb anschließend hilf- und regungslos auf dem Bürgersteig

liegen. Bedauerlicherweise passierten im weiteren Verlauf mehrere Personen den

Geschädigten, ohne diesem die entsprechende Hilfe zukommen zu lassen. Erst über

eine Stunde später wurden die Rettungskräfte durch einen Passanten verständigt.

Diese brachten den zwischenzeitlich stark unterkühlten Mann nach einer ersten

Behandlung vor Ort ins Krankenhaus. Die Polizei hat von Amts wegen eine

Strafanzeige wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung gegen mehrere –

derzeit namentlich noch nicht bekannte – Personen aufgenommen. Erste

Ermittlungen ergaben weiter, dass der Mann unter Ausnutzung seiner hilflosen

Lage sogar noch bestohlen und am Boden liegend getreten wurde! Die Polizei

appelliert daher unmissverständlich an die Vernunft der Bevölkerung. Wenn sich

ein Mensch in einer hilflosen Lage befindet, dann ist jede und jeder

verpflichtet zu helfen. Das Wichtigste in einer solchen Situation ist, im Rahmen

der eigenen Möglichkeiten zu handeln. Die Polizei empfiehlt, in jedem Fall einen

Notruf abzusetzen und gegebenenfalls notwendige weitere Maßnahmen, vor allem das

Leisten Erster Hilfe, auszuführen. Unterlassene Hilfeleistung ist keinesfalls

ein Bagatelldelikt, daher strafbar und kann im schlimmsten Fall ein Leben

kosten. Für den aktuellen Fall vom 13. Januar sucht die Polizei noch Zeuginnen

oder Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten ihre Wahrnehmungen dem 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Exhibitionist im Bereich der Reisinger-Anlagen, Wiesbaden,

Geschwister-Stock-Platz, 23.01.2023, 20.00 Uhr,

(pl)Im Bereich der Reisinger-Anlagen ist am Montagabend ein Exhibitionist

aufgetreten. Der Mann soll sich gegen 20.00 Uhr mindestens einem Passanten in

schamverletzender Weise gezeigt haben, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Die Polizeikräfte konnten vor Ort den 45-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Der

45-Jährige wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit aufs Revier

genommen und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in

einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Auseinandersetzung in Linienbus,

Wiesbaden-Auringen, Alt Auringen, 23.01.2023, 20.15 Uhr,

(pl)Am Montagabend kam es in der Straße „Alt Auringen“ in Auringen im Bus der

Linie 21 zu einer Auseinandersetzung, bei welcher ein 30-jähriger Mann leicht

verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 30-Jährige im Bus eine

fremde Frau angesprochen, woraufhin er dann von einem unbekannten Mann

angegriffen und geschlagen worden sein soll. Der Angreifer habe den Bus

anschließend verlassen und sei in unbekannte Richtung davongelaufen. Auch die

unbekannte Zeugin war beim Eintreffen der verständigten Polizeistreife nicht

mehr vor Ort. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, bis 23.01.2023,

(pl)Im Verlauf des Montags wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche

gemeldet. Abgesehen hatten es die Täter auf vier Wohnungen und einen

Fußpflegesalon. In der Kitzelbergstraße in Rambach öffneten die Täter zwischen

Mittwoch, dem 18.01.2023, und Montag, dem 23.01.2023, gewaltsam das Fenster

einer Wohnung. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen die

Einbrecher mit bislang noch unbekanntem Diebesgut wieder die Flucht. Durch die

Tür brachen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag in einen

Fußpflegesalon in der Goldgasse ein und erbeuteten eine Dose mit Münzgeld. Beim

Einbruch in eine Wohnung in der Scharnhorststraße hatten es die Täter am Montag

zwischen 08.00 Uhr und 12.50 Uhr insbesondere auf technische Gerätschaften

abgesehen. In der Rudolf-Vogt-Straße verschafften sich Unbekannte am Montag

zwischen 07.45 Uhr und 15.30 Uhr durch ein Fenster Zugang zu einer Wohnung. Über

das mögliche Diebesgut ist in diesem Fall nichts bekannt. Ebenfalls am Montag

wurde auch in der Hagenstraße ein Mehrfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht.

Bei diesem Einbruch, der sich gegen 18.00 Uhr ereignete, wurden die Täter

offensichtlich von anschlagenden Hunden verschreckt und ergriffen die Flucht. Es

ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hinweise zu den Fällen nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Polizei deckt Drogenlabor und Fälscherwerkstatt auf –

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, Niedernhausen / Wiesbaden-Bierstadt,

Februar 2021 bis Januar 2023

(fh)Am vergangenen Freitag gelang es der Regionalen Ermittlungsgruppe der

Polizeidirektion Rheingau Taunusbei der Durchsuchung mehrere Gebäude, unter

anderem Drogen, Waffen, Fälschungsmaterialien und Utensilien zum Herstellen von

Betäubungsmitteln sicherzustellen. Der Tatverdächtige sitzt nun in

Untersuchungshaft.

Im Rahmen des aufwendigen Ermittlungsverfahrens, welches bereits im Jahre 2021

eröffnet wurde, geriet ein 40 Jahre alter Mann aus Niedernhausen in den Verdacht

mit Betäubungsmitteln in großen Mengen zu handeln und darüber hinaus

Ausweisdokumente, Uhren und Geldscheine zu fälschen. Auch soll er die Drogen

teilweise selbst hergestellt haben und für seine Machenschaften neben seiner

Wohnung auch einen Büroraum in Wiesbaden-Bierstadt und eine Lagerhalle in

Niedernhausen genutzt haben. Am Freitagmorgen durchsuchten daraufhin mehreren

Polizeibeamtinnen- und Beamte zeitgleich die Wohnanschrift des Niedernhauseners

sowie die beiden gewerblichen Räume. Und das, wie sich zeigte, mit vollem

Erfolg. Während der Durchsuchungen konnten in der Lagerhalle in Niedernhausen

diverse Betäubungsmittel, darunter über 11 Kilogramm Marihuana, hunderte

Tabletten Ecstasy, rund 21.000 Zigaretten und mehrere Liter eines Grundbausteins

zur Herstellung von Metamphetamin beschlagnahmt werden. Auch an der

Wohnanschrift waren die Durchsuchungen sehr ergiebig. Neben mehreren Tausend

Euro Bargeld, Gold, weiteren Drogen, Schreckschusswaffen sowie

verschreibungspflichtige Medikamenten konnten auch diverse Fälschungsutensilien

zur Herstellung von Replikaten hochwertiger Uhren vorgefunden werden. Dort

nahmen die Polizeikräfte auch den Tatverdächtigen widerstandslos fest. Ebenso

führte die dritte Durchsuchung des Büros dutzende Beweismittel zu Tage. Hier

stellten die Polizeibeamten gefälschte Uhren und Ausweisdokumente samt deren

entsprechenden professionellen Herstellungsgeräten sowie mehrere Computer und

Speichermedien fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde der Tatverdächtige am

Samstag zunächst aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus

eingeliefert und von dort nach richterlicher Entscheidung in eine

Justizvollzugsanstalt nach Frankfurt gebracht.

Baumaschinen von Baustelle gestohlen, Geisenheim, Nothgottesstraße, Montag,

23.01.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 24.01.2023, 08:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen haben Diebe auf einer

Baustelle in Geisenheim zugeschlagen. In einem unbeobachteten Moment begaben

sich die Unbekannten zu einem im Rohbau befindlichen Gebäude in der

Nothgottesstraße und entwendet von diesem zwei Baumaschinen im Gesamtwert von

etwa 1.500 Euro. Einem Mitarbeiter fiel am Dienstagmorgen der Diebstahl des

Werkzeuges auf und er unterrichtete die Polizei. Bislang fehlt von den Tätern

jede Spur.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06122)

9112-0 entgegen.

Hoher Sachschaden bei Unfallflucht, Heidenrod-Wisper, Naurother Straße,

Sonntag, 22.01.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 23.01.2023, 15:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag und Montag ereignete sich in Heidenrod-Wisper eine

Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen sucht. Am

Montag meldete sich der Besitzer eines weißen Nissan Leaf bei der Polizei und

gab an, dass sein Pkw von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Seinen

Angaben zufolge parkte er sein Fahrzeug zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag,

15:00 Uhr am Fahrbahnrand des Naurother Weg in Wisper. Eine bislang unbekannte

Person stieß ersten Ermittlungen zufolge vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen

den Heckbereich des Nissan und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von

etwa 3.500 Euro. Im Anschluss fuhr der Verursacher oder die Verursacherin

unerlaubt davon.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter

der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.