Bergstrasse

Birkenau: Auto aufgebrochen/Rucksack entwendet

Ein blauer VW, der in der Hauptstraße parkte, ist in der Zeit zwischen Montagnachmittag (23.01.) und Dienstagmorgen (24.01.) von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie einen Rucksack samt Tablet und weiterem Computerzubehör sowie persönlichen Unterlagen mitgehen. Der Wert der Beute sowie der verursachte Schaden dürften sich auf über 3000 Euro belaufen.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

Viernheim: Betrügereien und Tricks der Kriminellen / Informationsangebot der Polizei

Viernheim – Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben am

Dienstagvormittag (31.1.) von 9 bis 11 Uhr die Möglichkeit, sich am

Präventionsstand der Polizei in der Sparkasse in der Schulstraße über aktuelle

Tricks von Betrügern beraten zu lassen. Im Fokus steht dabei die Beratung zu

Betrugsdelikten sowie zu Straftaten zum Nachteil älterer Menschen.

Kriminelle nutzen oftmals die Gutgläubigkeit von älteren Menschen aus, um sich

an ihnen zu bereichern. Hierbei entwickeln die Täter immer wieder neue Maschen,

mit denen sie ihre Opfer hinters Licht führen. Nutzen Sie die Gelegenheit,

kommen Sie mit ihrer Polizei ins Gespräch und informieren Sie sich über die

aktuellen Tricks der Betrüger.

Biblis-Wattenheim: Anglerhütten im Visier Krimineller / Polizei ermittelt

Biblis – Mindestens vier Anglerhütten in der Schulstraße gerieten zwischen

Sonntag (22.1.)und Montag (23.1.) in das Visier Krimineller. Aus den Hütten am

See entwendeten sie unter anderem Angelzubehör und Werkzeug. Mit dem Diebesgut

flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 42 in Lampertheim

ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang sachdienlichen Hinweise zu den

Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06206/94400 entgegen.

Mörlenbach-Weiher: Unfall im Begegnungsverkehr/Spiegel beschädigt und weitergefahren

Mörlenbach – Am Montag (23.01.), kurz vor 14.00 Uhr, kam es auf der

Landesstraße 3120, zwischen Weiher und Kreidacher Höhe, zu einem Unfall im

Begegnungsverkehr unter Beteiligung von zwei Autos. Auf der geraden Strecke, vor

der Einmündung zur Ortsstraße, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer,

den linken Außenspiegel einer in Richtung Kreidacher Höhe fahrenden 39 Jahre

alten Fahrerin eines Fords. Der Spiegel wurde beschädigt. Der entgegenkommende

Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizei Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Rimbach / Birkenau: Heppenheimer Kripo ermittelt im Zusammenhang mit Einbrüchen / Zeugen gesucht

Rimbach/Birkenau – Am Montag (23.1.) haben Einbrecher ihr Unwesen

getrieben und unter anderem Schmuck aus zwei Einfamilienhäusern entwendet. Die

Heppenheimer Kripo ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten es die Täter zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr

auf ein Anwesen im Dornweg in Birkenau abgesehen. Über ein Fenster verschafften

sie sich gewaltsam Zugang zu den Räumen, suchten dort nach Beute und machten

sich mit einer Uhr auf und davon.

In Rimbach und dort in der Rilkestraße geriet zwischen 14.45 Uhr und 19.15 Uhr

ein Einfamilienhaus in den Fokus der Kriminellen. Die ungebetenen Gäste hebelten

ein Fenster auf und ließen aus den Räumen Geld und Schmuck mitgehen.

Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf

mehrere Tausend Euro. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22

fragen:

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge Beobachtungen

gemacht? Unter der Rufnummer 06525/7060 ist die Kripo zu erreichen.

Darmstadt

Darmstadt: Katalysator entwendet / Zeugen gesucht

Darmstadt – Auf ein Auto, das am Marienplatz parkte, hatten es Diebe am

Montag (23.1.) abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen hoben die Täter zwischen

16 Uhr und 23 Uhr das Fahrzeug mit einem Wagenheber an und schnitten den

Katalysator heraus. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Möglicherweise

konnten die Täter bei ihrem Vorgehen von Zeugen beobachtet werden? Wer in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sie bei der

Darmstädter Kripo (K21/22), unter der Rufnummer 065151/9690, zu melden.

Darmstadt-Nord: Schränke durchwühlt und nach Beute gesucht / Mehrere Tausend Euro Schaden

Darmstadt – Geschätzte 5000 Euro Schaden haben bislang noch unbekannte

Täter bei dem Einbruch in ein Bürogebäude im Schottener Weg verursacht. In der

Zeit zwischen Freitag (20.1.) und Montag (23.1.) verschafften sich die

Kriminellen ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam über ein Kellerfenster Zugang

zu dem Objekt. In den Räumen durchwühlten sie sämtliche Schränke und brachen

mehrere Rollcontainer auf. Ob sie auf ihrer Suche nach Wertvollem fündig wurden,

ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter

Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Jugenheim: Trickbetrüger bringen 72-Jährigen um mehrere Tausend Euro / Polizei warnt erneut vor Betrugsmasche

Seeheim-Jugenheim – Am Montagmittag (23.1.) schrieben Kriminelle einem

72-Jährigen eine Whatsapp-Nachricht von einer fremden Nummer. Sie gaben sich

dabei als Sohn des Mannes aus, sagten es wäre die neue Nummer und täuschten eine

finanzielle Notsituation vor. Um seinen vermeintlichen Sohn zu helfen, überwies

der Mann in gutgläubiger Absicht fast 3.000 Euro an die Täter.

Die Betrüger versuchten den Mann zu zwei weiteren Überweisungen in einer Höhe

von etwa 8.000 Euro zu bewegen. Glücklicherweise konnten die zwei letzten

Zahlungen von der Bank des 72-Jährigen gestoppt werden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Hinweise:

Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen

aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr

Vermögen zu gelangen. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten

Nummer nach. Bei geforderten Geldüberweisungen über „WhatsApp“ und andere

Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese genauestens

hinterfragen. Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten

Nachrichtendienstes.

DA-Johannesviertel: Nach Parkrempler von der Unfallstelle geflüchtet

Darmstadt – Zwischen Donnerstag, den 12.01.2023 und Donnerstag, den

19.01.2023 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Alicenstraße 23 in

Darmstadt. Ein geparkter weißer BMW wurde durch einen weißen VW UP beim

Ein-/Ausparken an der vorderen Fahrerseite beschädigt. Durch eine bislang nicht

bekannte Person wurde eine Nachricht am beschädigten BMW hinterlassen, mit

Hinweis auf den VW UP. Zeugen oder Unfallverursacher selbst, die sachdienliche

Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem 1.

Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151-969-41110 in Verbindung

zu setzen.

Weiterstadt: Raser mit 70 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho

Weiterstadt – Einen 18 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile

Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagmittag (23.01.) auf der

A 5. Den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, passierte

der 18-Jährige mit 170 Stundenkilometern.

Den Mann erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 600 Euro Bußgeld und ein

zweimonatiges Fahrverbot.

Brandau, Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer, Radfahrer schwer verletzt

Modautal – Am Montag, den 23.01.2023, gegen 17.30 Uhr befuhr ein

48-jähriger Modautaler mit seinem VW die Odenwaldstraße von „Am Geisberg“

kommend in Richtung Gadernheimer-Straße. Aus ungeklärter Ursache kam der VW auf

die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden 35-jährigen

Radfahrer aus Modautal. Der Radfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall

schwerverletzt. Am PKW und am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 17500 Euro.

K 129 , Unfall im Begegnungsverkehr – Spiegel beschädigt

Ober-Ramstadt – Am Montag, den 23.01.23, gegen 07:45 Uhr kam es auf der K

129 zwischen Ober-Ramstadt und Reinheim zu einem Unfall im Begegnungsverkehr

unter Beteiligung von zwei weißen Kastenwagen. In einem leicht kurvigen Bereich

schlugen die beide Außenspiegel gegeneinander. Der Kastenwagen, der weiter in

Richtung Ober-Ramstadt gefahren war, fuhr weiter ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Kastenwagen, der in Richtung Reinheim

gefahren war, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400.- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154-6330-0 zu melden.

Nieder-Ramstadt / geparktes Fahrzeug beschädigt- Fahrer geflüchtet

Mühltal – Am 23.01.2023, zwischen 06.20 und 15.35 Uhr wurde in

Nieder-Ramstadt, Am Alten Graben 2 ein am rechten Fahrbahnrand geparkter grüner

Pkw Kia beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom

Unfallort. Ersten Ermittlungen zur Folge könnte es sich bei dem

Unfallverursacher um einen Lkw handeln. Es entstand ein Sachschaden am Kia von

ca. 2000.- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter

der Tel.Nummer: 06154/63300, zu melden.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Mülltonnenbrand in der Nacht

Mörfelden-Walldorf

Eine brennende Mülltonne rief in der Nacht zum Dienstag (24.01.), gegen 1.30 Uhr, Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte und meldeten die Flammen in der Donnersbergstraße.

Die Feuerwehr war umgehend vor Ort und löschte das Feuer. Die Papier – Mülltonne wurde zerstört. Zudem wurde eine angrenzende Hausfassade sowie der Holzgiebel des Hauses durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen vermutlich auf mehrere tausend Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittler schließen eine Sachbeschädigung durch Feuer nicht aus. Sie hoffen auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Umkreis des Tatorts bemerkt? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

Riedstadt: Alkohol und Cannabis/Polizei stoppt 29-jährigen Autofahrer

Riedstadt

Einen 29 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Montagabend (23.01.) in der Starkenburger Straße.

Schnell bemerkten die Ordnungshüter, dass der 29-Jährige offenbar nicht mehr fahrtüchtig war. Ein Atemalkoholtest zeigte rund zwei Promille an und zudem reagierte ein Drogentest positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gernsheim

Am Sonntag (22.01.) gegen 22:45 Uhr kam es auf der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ereignet hat sich der Vorfall in Höhe des Werksgeländes „Waibel“, welches sich direkt neben der Autowerkstatt „Brenner“ befindet. Der Fahrzeugführer war von Biebesheim aus in Richtung Gernsheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er an der o. g. Örtlichkeit nach links von seiner Fahrbahn ab, rotierte und kollidierte anschließend mit dem geschlossenen Einfahrtstor der Firma Waibel. Hierbei entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 5000 Euro. Wenig später fuhr der unbekannte Fahrer in Richtung Biebesheim davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen VW Transporter T5 o.ä. handelt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation in Gernsheim, Tel.: 06258/93430.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Riedstadt-Crumstadt

Am Montag (23.01.) zwischen 07:45 und 16:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Kia XCeed, der im Bereich der K154 (Ortseingang Riedstadt-Crumstadt aus Fahrtrichtung Stockstadt am Rhein kommend; ggü. dem Eingang zum ärztlichen Bereitschaftsdienst) am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 800 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren linken Stoßstange beschädigt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem unfallverursachendem Fahrzeug um einen Hyundai Trajet. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Gernsheim unter der 06258 / 93430 telefonisch entgegen.