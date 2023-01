Fußgänger wird von Straßenbahn erfasst

Mannheim-Innenstadt (ots) – In den P-Quadraten kam es gegen 08:20 Uhr zwischen dem Wasserturm und der Haltestelle Strohmarkt zu einem Zusammenstoß zwischen einem 41-jährigen Mann und einer Straßenbahn. Der Mann trat unvermittelt hinter seinem geparkten Fahrzeug hervor und geriet so in den Gleisbereich.

Dabei wurde er von der durchfahrenden Straßenbahn, die in Fahrtrichtung Wasserturm unterwegs war, erfasst. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der Mann leicht verletzt und wurde nach erster Versorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr in Fahrtrichtung Wasserturm kurzfristig gesperrt werden.

Einbruch in Handyshop – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten bislang unbekannte Täter in einen Handyshop in den Q-Quadraten. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, und entwendeten diverse Elektronikartikel. Der Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat oder den oder dem unbekannten Täter machen kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0621/12580 zu melden.

Unfallhergang wirft Fragen auf – Zeugenaufruf

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Montag 23.01.2023 kam es gegen 16.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Käfertaler Straße und der Gutenbergstraße. Eine 35-Jährige stand mit ihrem Auto in der Gutenbergstraße an der Ampelanlage und wartete auf Grünlicht, um den Kreuzungsbereich passieren zu können.

Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Käfertaler Straße in Fahrtrichtung Röntgenstraße. Als die Ampel für den Mercedes Fahrer auf Gelblicht schaltete, beschleunigte er sein Fahrzeug, um den Kreuzungsbereich noch überqueren zu können. Da die wartende 35-Jährige jedoch Grünlicht bekam, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Verkehrsteilnehmer wurden hierbei nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Aufgrund der offenen Fragen zum Unfallhergang und der Unfallursache sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden unter: 0621-33010.

Unfall B38a Höhe Autobahnkreuz Mannheim

Mannheim (ots) – Am Sonntag 22.01.2023 um 12:10 Uhr im Beriech der B38a in Höhe des Autobahnkreuz Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Bei dem Unfall wurde einer der Beteiligten leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung durch den Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Fahrbahn von Feudenheim kommend in Richtung Nackarau war während der Unfallaufnahme für rund 60 Minuten gesperrt. Die Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 621/83397-0, in Verbidung zu setzen.

Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Mannheim-Vogelstang (ots) – Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kollidierten am Dienstagmorgen um kurz vor 08 Uhr auf der BAB6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn drei Autos miteinander, wobei sich ein Unfallbeteiligter leicht verletzte.

Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers, welcher auf der Fahrbahn landete, musste die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn vorübergehend gesperrt werden. Die Vollsperrung konnte um 08:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Der rechte Fahrstreifen bleibt jedoch für den Zeitraum der Unfallaufnahme weiterhin gesperrt. Aktuell kommt es zu mehr als sieben Kilometern Rückstau.