PKW-Fahrer zieht Donuts ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Worms (ots) – Am Montag 23.01.2023 gegen 22:15 Uhr wird durch eine Streifenwagenbesatzung ein PKW festgestellt, der Donuts auf einem Parkplatz dreht. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass gegen den Fahrer derzeit ein Fahrverbot besteht und er unter Drogeneinfluss steht. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges und der Person werden weitere Drogen gefunden.

Der Fahrer wurde zur Dienststelle mitgenommen, eine Blutprobe entnommen und die Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Drogenkonsum und Besitz werden gefertigt. Danach kann der Fahrer den Heimweg ohne PKW antreten.

Auto zerkratzt

Worms (ots) – Als ein 59-jähriger Wormser am gestrigen Montag zu seinem in der Pfauenpforte geparkten Auto zurückkehrte, musste er einen langgezogenen Kratzer an der Beifahrerseite feststellen. Das Fahrzeug stand dort seit Donnerstagabend. Der Kratzer wurde augenscheinlich durch einen scharfkantigen Gegenstand verursacht. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Kreis Alzey-Worms

Alleinunfall mit total beschädigten PKW

B271, Ober-Flörsheim (ots) – Am Sonntag 22.01.2023 gegen 17:30 Uhr befährt ein 20-Jähriger mit seinem Kleinwagen die B271 aus Flörsheim-Dalsheim kommend in Fahrtrichtung Ober-Flörsheim und kommt aus derzeit ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links ab und touchiert hierbei die dortige Leitplanke.

Dadurch ist sein PKW so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit ist und von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen werden muss. Der PKW wird abgeschleppt. Der Fahrer bleibt glücklicherweise unverletzt.