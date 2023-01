Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Zivilcourage – Handwerker sorgt sich um Kundin

Mainz (ots) – Ungewöhnlich beschädigte Türen und Türzargen in der Wohnung einer älteren Frau, machten am Montag 23.01.2023 einen Handwerker stutzig, der diese austauschte. Da er den Eindruck hatte, die Schäden seien möglicherweise gewaltsam entstanden, fragte er vorsichtig bei der Bewohnerin nach. Die Antworten konnten ihn jedoch nicht wirklich beruhigten und er sorgte sich, dass die Frau möglicherweise mit einem Familienangehörigen überfordert und einer Gefahr ausgesetzt sein könnte.

Also suchte er eine Polizeidienststelle auf und teilte seine Sorgen mit. Die Entscheidung dazu, seine Befürchtungen mitzuteilen ist anerkennenswert und ein schönes Beispiel für Zivilcourage. Um eine Gefahr für die ältere Frau auszuschließen wurde diese in ihrer Wohnung durch eine Polizistin und einen Polizist besucht.

In einem längeren Gespräch erzählte die Frau von ihrer persönlichen Situation und konnte alle Bedenken ausräumen. Der Familienangehörige sorgt sich um sie und pflegt sie aufopferungsvoll. Durch die Beamten konnten alle Befürchtungen entkräftet werden.

Auch wenn es hier keinen Anlass für die Polizei zu handeln gab, ist es dem Handwerker hoch anzurechnen, dass er diesen Schritt gewählt hat und es gebührt ihm großen Dank!

Einbruch, Täter klettern auf Balkon

Undenheim (ots) – Am Montagnachmittag 23.01.2023 brachen bisher unbekannte Täter in ein Haus in der Konrad-Adenauer-Straße in Undenheim ein. Mit einer Leiter kletterten der oder die Einbrecher zunächst auf den Balkon des Einfamilienhauses, brachen von hier aus ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Hausinnere.

Die Täter entwendeten diverse Uhren und flüchteten anschließend nach derzeitigem Ermittlungsstand wieder über den Balkon. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort erste Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.