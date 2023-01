Betrunken am Steuer

Schwegenheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein 47-jähriger Autofahrer in der Speyerer Straße in Schwegenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er nach Alkohol roch.

Ein Alkoholtest ergab 1,77 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Zudem war er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis.

Dieseldiebstahl

Germersheim (ots) – Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter an einem geparkten Lastkraftwagen in der Hockenheimer Straße den Tankdeckel auf und entwendeten insgesamt ca. 200 Liter Dieselkraftstoff.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel: 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Vorsicht Schockanruf

Kuhardt (ots) – Die sogenannten „Schockanrufer“ sind Personen, die am Telefon die Notlage eines Familienmitglieds vorgaukeln, für das sie einen hohen Geldbetrag benötigen. Gestern versuchten es die Betrüger mit dieser Masche bei insgesamt fünf vermeintlichen Opfern in Kuhardt. Glücklicherweise haben alle vorbildlich reagiert und die Gespräche frühzeitig beendet. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt, wie etwa dem Unfall eines Angehörigen, konfrontiert und Geld von Ihnen fordert. Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.