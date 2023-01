Jugendliche überfallen und berauben 14- und 15-Jährige

Ludwigshafen (ots) – Eine 4-köpfige Gruppe Jugendlicher überfiel am Montag 23.01.2023 um 17.30 Uhr in der Hemshofstraße 3 Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren. Sie raubten deren Kleidung und Kopfhörer. Ein Täter schlug hierbei einem 14-Jährigen in das Gesicht. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Ein der Täter war ca. 180 cm groß, trug eine graue Jogginghose, eine dunkelblaue Jacke und hatte kurze lockige Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Angriff mit Reizgas

Ludwigshafen (ots) – Am späten Montag 23.01.2023 gegen 17:45 Uhr, geriet ein 20-Jähriger mit einem Unbekannten in der Straße Im Zollhof in Streit. Der 20-Jährige hatte zuvor einen Schneeball in die Richtung des Unbekannten geworfen. Der Unbekannte besprühte den 20-Jährigen daraufhin mit Reizgas. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 20 Jahre alt, schwarze Haare, Ziegenbart. Er trug eine weiße Jacke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Schwerpunktkontrolle des ÖPNV von Polizei und rnv

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 20.01.2023 fand von 16-20 Uhr eine gemeinsame mobile Kontrolle der rnv zusammen mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 statt. Kontrolliert wurde in den Straßenbahnen im Liniennetz im Stadtgebiet Ludwigshafen. Insgesamt wurden rund 2.500 Fahrgäste bei den gemeinsamen Kontrollen überprüft.

Hierbei konnten 63 Personen festgestellt werden, die ohne gültigen Fahrschein unterwegs waren. In 21 Fällen mussten die Polizeikräfte die Kontrollen unterstützen. Alle Kontrollen verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Weitere gemeinsame Kontrollen von Polizei und rnv sollen auch zukünftig stattfinden.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am 23.01.2023 ereignete sich gegen 16:30 Uhr in der Rheingönheimer Straße ein Unfall mit zwei Elektrofahrrädern. Diese fuhren hintereinander in Richtung Hauptstraße auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg.

Beim Überholen stürzte der 39-jährige Pedelecfahrer aufgrund des Schnees und touchierte die 36-jährige Fahrerin, die er überholen wollte. Sie stürzte ebenfalls und verletzte sich leicht. Sie kam zu weiteren Untersuchungen ein Krankenhaus. An ihrem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 23.01.2023 wurde der Polizei gegen 14 Uhr ein beschädigter Zaun im Torfstecherring gemeldet. Vermutlich verlor zuvor ein unbekannter Verursacher die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er vom Torfstecherring in den Schreinerweg abbog und beschädigte hierbei den Zaun.

Danach flüchtete die Person von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnheim

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 19.01.2023, 12:00 Uhr bis 23.01.2023, 08:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnheim im Rampenweg ein und stahlen diverse Armaturen und Siphons. Das Gebäude befindet sich derzeit in der Sanierung. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Der/Die Täter sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht daher nach Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in der Ernst-Reuter-Schule

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 20.01.2023, 22 Uhr bis 23.01.2023, 05:30 Uhr brachen Unbekannte in die Ernst-Reuter-Schule ein. Durch den Einbruch wurden zwei Türen beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Entwendet wurde nach erster Einschätzung nichts.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Trickdieb erbeutet Bargeld und Schmuck

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Montag 23.01.2023 gegen 15 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer 93-Jährigen an der Wohnungstür in der Prager Straße. Da die Seniorin auf einen Handwerker wartete, ging sie davon aus, dass der Mann der bestellte Handwerker sei. Sie ließ ihn daraufhin in die Wohnung.

In der Wohnung entdeckte der Mann den Safe der 93-Jährigen und gab vor, dass der Boden unterhalb des Safes nass sei und dieser nun ausgeräumt werden müsse. Die 93-Jährige räumte ihren Safe aus und legte das Bargeld und Schmuck auf einen Tisch. Nachdem der Unbekannte die Wohnung wieder verließ, bemerkte die Seniorin, dass das Bargeld und der Schmuck fehlten.

Der Unbekannte war circa 1,80m groß, ca. 50 Jahre alt und sprach mit einem pfälzischen Dialekt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdiebstahl zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen.

Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein.

Rufen Sie Verwandte an, um die Echtheit des Anrufers abzuklären.

Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den Anruf.

Geben Sie kein Geld in fremde Hände.

Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird.

Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de. Unsere Präventionsexperten informieren unter Tel: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Falsche Tochter meldet sich über WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Eine 54-jährige Ludwigshafenerin erhielt am Montag 23.01.2023 eine Nachricht über WhatsApp von einer Person, die sich als Tochter ausgab. Die angebliche Tochter forderte die 54-Jährige auf zu antworten, da sie eine neue Telefonnummer habe. Die Ludwigshafenerin erkannte den Betrug und ging nicht auf die Nachricht ein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.