Kaiserslautern

Tankschlauch abgerissen und weggefahren (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen eine Frau aus dem Landkreis. Sie steht im Verdacht, am Montagmorgen an einer Tankstelle in der Merkurstraße Sachschaden angerichtet zu haben und trotzdem weggefahren zu sein. Ein Mitarbeiter der Tankstelle stellte kurz vor 09 Uhr fest, dass an einer Zapfsäule ein Tankschlauch abgerissen wurde.

Bei einer ersten Sichtung der Aufzeichnungen der Überwachungskamera war eine Autofahrerin zu sehen, die an der Säule tankte, anschließend aber vergaß, den Schlauch aus dem Tank zu nehmen und wieder einzuhängen. Als die Frau losfuhr, riss der Schlauch ab. Die Autofahrerin hatte das Malheur offenbar bemerkt, auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sie noch einmal eine Runde um die Zapfsäule drehte, kurz anhielt, dann aber wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt. Die Ermittlungen, ob es sich bei der Halterin des Pkw auch um die verantwortliche Fahrerin handelt, laufen. |cri

21-Jähriger beschäftigt Polizei und Rettungsdienst

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen völlig „neben sich“ stand ein Mann, der am Montagnachmittag Rettungsdienst und Polizei beschäftigt hat. Das Team eines Rettungswagens alarmierte gegen 15 Uhr eine Polizeistreife, weil es in der Bleichstraße mit einem renitenten Patienten zu tun hatte.

Der 21-Jährige war zunächst als hilflose Person gemeldet worden, da er offenbar einen Krampfanfall hatte und auf der Straße lag. Als sich die Rettungsdienstmitarbeiter sowie eine Notärztin um den Mann kümmern wollten, tickte er aus, trat gegen den Rettungswagen und rannte laut schreiend herum. Auf Ansprache reagierte er nicht und machte wirre Angaben zu seiner Person.

Die Polizisten legten dem Randalierer zunächst aus Eigenschutzgründen Handfesseln an. Dann durchsuchten sie ihn nach Ausweisdokumenten. Weil der 21-Jährige weiter laut herumschrie und sich wild gebärdete, wurde seine Einlieferung in eine Fachklinik beschlossen. Dort wurde er stationär aufgenommen. Die Ursache seines Verhaltens ist bislang unklar. |cri

Reizgas ins Gesicht gesprüht – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagmorgen zwischen 7.30 und 7.45 Uhr in der Merkurstraße unterwegs waren. Wem ist hier ein dunkel gekleideter Mann, etwa 1,90 Meter groß, breite Statur, aufgefallen, der zu Fuß in Richtung Opelkreisel lief und es vermutlich „eilig“ hatte?

Der Unbekannte hat zuvor im Innenhof des Anwesens Nummer 7 einem 52-Jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht. Wie das Opfer gegenüber der Polizei berichtete, war er von der dunkel gekleideten Person kurz nach halb 8 auf dem Firmenareal angesprochen worden. Weil ihm die Situation komisch vorkam, wollte er sich zurückziehen. In diesem Moment sprühte ihn sein Gegenüber mit dem Pfefferspray an.

Der 52-Jährige flüchtete daraufhin aus dem Innenhof in Richtung der stark frequentierten Merkurstraße. Der Täter rannte in Richtung Opelkreisel davon.

Die Polizeiinspektion 2 ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise auf den flüchtenden Mann unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |cri

Bei Kontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Ein 32-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet hat sich am Montagabend eine Strafanzeige eingehandelt. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der Grund: Bei einer Personenkontrolle in der Merkurstraße wurden bei dem Mann verschiedene Drogen gefunden.

Polizeibeamte waren gegen 20.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf den 32-Jährigen aufmerksam geworden. Als sie ihn kontrollierten und seine Sachen durchsuchten, kamen im Rucksack des Mannes eine Plastikkapsel mit einer weißen Paste darin sowie eine Plastikdose mit einem braunen Brocken zum Vorschein. Bei den Substanzen dürfte es sich um Amphetamin und Haschisch handeln. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Feuerlöscher in Tiefgarage versprüht

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am Montagabend in einer Tiefgarage am Stiftsplatz ihr Unwesen getrieben. Zwischen 19 und 20 Uhr versprühten sie den Inhalt von insgesamt vier Feuerlöschern.

Durch den „Unfug“ wurde auch die Brandmeldeanlage ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren jedoch nur noch die Hinterlassenschaften der Täter zu finden. Die Verantwortlichen selbst hatten sich aus dem Staub gemacht.

Ein vager Tatverdacht richtet sich gegen drei Jugendliche, die bei einer ersten Sichtung der Videoaufzeichnungen erkannt werden konnten. Einer von ihnen hat eine kräftige Statur und war bekleidet mit einem grau-weißen Jogginganzug sowie einer schwarzen Weste. Der zweite hat eine schmale Statur, trug blaue Jeans, eine hellblaue Jacke und eine graue Mütze. Der dritte ist ebenfalls von schmaler Statur und trug dunkelgraue Oberbekleidung. Das Trio wurde bei einer sofortigen Suche in der Umgebung nicht mehr gesichtet.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen 19 und 20 Uhr rund um die Tiefgarage oder auf dem Stiftsplatz eine Beobachtung gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Reifen zerstochen

Kaiserslautern (ots) – Eine mutwillige Beschädigung an seinem Fahrzeug hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag bei der Polizei angezeigt. Demnach wurde am Wochenende an seinem Ford Kuga ein Reifen zerstochen.

Als der 37-jährige den Pkw am Sonntagabend benutzen wollte, war der rechte Hinterreifen platt. Den Spuren nach zu urteilen, hatte ihn jemand mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagabend, 21 Uhr. In diesem Zeitraum stand das Fahrzeug in der Kaiserstraße in Höhe des Hauses Nummer 64. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Taschendiebe schlagen im Supermarkt zu

Kaiserslautern (ots) – Weil sie ihren Einkaufswagen kurz aus den Augen ließ, ist eine Frau am Montag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 66-jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie zwischen 14.30 und 15.30 Uhr einen Supermarkt in der Vogelwoogstraße besucht. Ihren Trolley stellte sie in ihren Einkaufswagen. Darin befanden sich auch ihr Geldbeutel sowie ein Schlüsselbund. Erst an der Kasse stellte die Dame schließlich fest, dass sowohl das Portemonnaie als auch der Schlüsselbund nicht mehr da sind.

Offenbar hatten Diebe einen unbeobachteten Moment genutzt, um sich die beiden Sachen zu greifen. Die 66-Jährige war sich sicher, ihren Einkaufswagen nur für einen kleinen Moment allein gelassen zu haben. Den Tätern reichte dies offensichtlich aus. Zusammen mit der Geldbörse erbeuteten sie etwas Bargeld, Personalausweis, Debitkarte sowie diverse Kundenkarten des Opfers.

Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie Ihre Taschen niemals aus dem Blick, erst recht nicht, wenn sich Wertgegenstände darin befinden! Andernfalls ist die Gefahr groß, dass sich Langfinger bedienen. Ihnen reichen schon kurze Augenblicke, um etwas zu stehlen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Druckfrischer Haftbefehl durch Bundespolizei vollstreckt

Ramstein (ots) – Am 23.01.2023 fiel den Polizisten gegen Mittag im Rahmen der Überwachung des grenzüberschreitenden Verkehrs auf der A 6 ein Porsche Panamera mit deutschem Kennzeichen auf. Die anschließende polizeiliche Kontrolle des Fahrers in Ramstein ergab, dass gegen den 30-jährigen Iraner ein Europäischer Haftbefehl aufgrund einer Ausschreibung durch Österreich wegen Schlepperei als Mitglied einer kriminellen Vereinigung bestand.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft konnte festgestellt werden, dass gerade erst am selbigen Tag der Beschluss über die Auslieferungshaft eingegangen sei und man im Begriff gewesen ist, eine Ausschreibung an die Polizeidienststellen zu veranlassen. Der Mann wurde mit zur Dienststelle verbracht und wurde am 24.01.2023 um 10.00 Uhr dem Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt.

Hier erging der Beschluss, dass der Mann bis zu seiner Überstellung nach Österreich in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal verbracht wird.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern