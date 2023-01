Platzverweis nicht nachgekommen – Ingewahrsamnahme

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 22.01.2023 gegen 19:15 Uhr informierte ein Taxifahrer eines Frankenthaler Taxidienstes die Polizei, da eine Person die fällige Rechnung bei Fahrtende im Bereich des Frankenthaler Hauptbahnhofes nicht zahlen konnte. Die Beamten stellten vor Ort einen 62- jährigen Mann aus Frankenthal fest, dem vor Fahrtantritt bewusst war, dass er über keinerlei Geldmittel verfügte.

Dem Mann wurde durch die Polizei ein Platzverweis erteilt. Diesen ignorierte er und begab sich in Anwesenheit der Polizei in eine nahegelegene Bar. Ein erneuter Betrug konnte hier durch die Einsatzkräfte verhindern werden. Den Rest der Nacht verbrachte der 62-Jährige in der Gewahrsamszelle.

