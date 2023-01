Landau: Die Polizei-News

Aufmerksame Zeugin hilft, Unfallflucht zu klären

Landau (ots) – Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn kam am Sonntag 22.01.2023 gegen 10 Uhr ein 29-Jähriger Mann mit seinem Auto nach rechts von der Lindenbergstraße ab und touchierte ein geparktes Fahrzeug.

Eine Zeugin konnte dies ebenso beobachten, wie dass der Täter kurz ausstieg, sich den Schaden anschaute und unerlaubt die Unfallstelle verließ. Die Frau merkte sich das Kennzeichen und teilte ihre Beobachtungen der Polizei mit, wodurch die Verkehrsunfallflucht geklärt werden konnte.

Einbruchversuch in Geschäftsräume

Landau (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 22.01.2023 versuchte zwischen 03-03:30 Uhr ein unbekannter Täter, in ein Juwelier-Geschäft in der Marktstraße einzubrechen. Hierzu sollte die Sicherheitsglasscheibe eingeschlagen werden, was misslang.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Landau.