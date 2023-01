Mutterstadt: Lkw landet im Straßengraben der B9

Mutterstadt (ots) – Am 23.01.2023 kurz nach 16 Uhr gingen bei der Autobahnpolizei in Ruchheim mehrere Notrufe über einem umgekippten Lkw auf der B9 in der Anschlussstelle Mutterstadt-Süd ein. Vor Ort konnte durch die Beamten ein auf der Seite liegender Lkw im Straßengraben im dortigen Kurvenbereich der Abfahrt festgestellt werden.

Der 26-jährige Fahrer des Lkw konnte sich selbstständig aus dem stark beschädigten Führerhaus befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Aufgrund Bergungsarbeiten war die Abfahrt Mutterstadt-Süd in Richtung Speyer gesperrt. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Ruchheim, der Rettungsdienst, die Feuerwehr Mutterstadt und die Autobahnmeisterei Ruchheim.