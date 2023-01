Karlsruhe – Festnahmen nach Raub auf 24-Jährigen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Fünf Tatverdächtige wurden in der Nacht auf Sonntag nach einem

vorausgegangenen Raub auf einen 24-Jährigen festgenommen. Die Polizei sucht nun

nach Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf sich der 24-Jährige am Samstagabend gegen

19:50 Uhr mit seiner ehemaligen Freundin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in

der Kriegsstraße. Während der Unterredung stiegen fünf Personen aus zwei auf dem

Parkplatz geparkten Fahrzeugen aus und gingen unvermittelt auf das Tatopfer zu.

Als der 24-Jährige die Personengruppe erkannte, rannte er davon und stürzte auf

Höhe einer Shisha-Bar in der Kriegsstraße zu Boden. Die Täter schlugen und

traten in der Folge auf den Geschädigten ein. Nachdem die Angreifer von dem

jungen Mann abließen, stellte er das Fehlen seines Smartphones fest und sprach

die Gruppe darauf an. Einer der Täter zeigte dem Geschädigten daraufhin das

entwendete Mobiltelefon sowie ein Messer. Anschließend flüchteten die

Tatverdächtigen zu Fuß zurück auf den Parkplatz und dann mit einem blauen Ford

und einem grauen Citroen in Richtung Ettlinger Tor.

Im Zuge der Ermittlungen konnten vier Männer sowie eine Frau festgenommen

werden. Die vier tatverdächtigen Männer wurden am Sonntag dem zuständigen

Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und gegen Auflagen außer

Vollzug setzte.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der

Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betrunkener Autofahrer fährt in Schlangenlinien

Karlsruhe (ots) – Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer war am Samstagabend betrunken und

Schlangenlinien fahrend auf der Bundesstraße 36 in Richtung Neureut unterwegs.

Auf Höhe der Kreuzung B36/Sudetenstraße wurden Zeugen auf dessen auffällige

Fahrweise aufmerksam und informierten die Polizei. Bei der anschließenden

Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 35-Jährigen wahr.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille, weshalb

er zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Im Laufe der

Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann keine gültige

Fahrerlaubnis besitzt. Er muss nun mit gleich mehreren Strafanzeigen rechnen.

Sein Führerschein wurde einbehalten.

Bad Schönborn – Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus in Mingolsheim – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Derzeit unbekannte Täter drangen Samstagabend zwischen 16:45

Uhr und 00:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Waldparkstraße ein und

entwendeten diverses Diebesgut aus einer Wohnung.

Die Unbekannten brachen wohl zunächst die Tür des Mehrfamilienhauses und

anschließend einer Wohnung im 1. Obergeschoss auf. Mehrere Schränke und Kommoden

wurden in der Wohnung durchwühlt. Entwendet wurden nach derzeitigem

Ermittlungsstand zwei hochwertige Handtaschen, Tresorschlüssel, ein Geldbeutel

sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich. Um das erstrebte Diebesgut zu

transportieren benutzen die Diebe vermutlich ein Kissenbezug aus der Wohnung.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Höhe des Diebesguts

beträgt circa 17.000 Euro.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen, die verdächte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter 0721 6665555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zwei mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums KarlsruheKarlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach räuberischer

Erpressung in der Innenstadt

Karlsruhe (ots) – Zwei 18- und 20-jährige Männer wurden am Samstagabend in der

Karlsruher Innenstadt Opfer einer räuberischen Erpressung. Die Polizei ist nun

auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liefen die beiden Geschädigten gemeinsam mit zwei

Begleitern gegen 20:40 Uhr über den Europaplatz. Dort wurden sie beim Passieren

einer unbekannten Personengruppe aus der Gruppe angepöbelt. Die Geschädigten

setzten ihren Weg zunächst unbeirrt fort. In der Karlstraße bemerkten sie

jedoch, dass sie offenbar von einer vierköpfigen Personengruppe verfolgt wurden.

Als die Tatopfer und ihre Begleiter schließlich ein Anwesen in der Karlstraße

betreten wollten, stellten sich ihnen die Verfolger in den Weg. In der Folge

drückte ein Täter den 18-Jährigen gegen eine Wand. Ein weiterer Täter forderte

den 20-Jährigen dazu auf, seinen Pullover mit dem Logo eines Fußballvereins

auszuziehen und herauszugeben. Nachdem der Unbekannte seine Forderung mir einer

weiteren Drohung untermauerte, übergab der 20-Jährige ihm schließlich sowohl

seinen Pullover als auch sein darunter getragenes T-Shirt. Anschließend

flüchtete die Tätergruppierung zu Fuß in unbekannte Richtung.

Beide Täter wurden von den Tatopfern als 20-25 Jahre alt und circa 175-180cm

groß beschrieben.

Der erste Tatverdächtige soll kurze schwarze Haare und ein breites Gesicht

haben. Er war von deutschem Erscheinungsbild und mit einer blauen Jeanshose und

einem schwarzen Oberteil bekleidet.

Der Zweite trug laut den Beraubten eine Kopfbedeckung sowie eine Art Schal und

sprach mit örtlichem Dialekt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Zwei 31 bzw. 46 Jahre alte Tatverdächtige sind am Sonntag nach einem

Wohnungseinbruch vorläufig festgenommen worden und kamen im Laufe des Sonntags

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die beiden Männer gegen 02:30 Uhr in

eine Erdgeschosswohnung in Karlsruhe-Daxlanden eingebrochen sein, um dort

stehlenswerte Gegenstände zu entwenden. Hierzu hebelten sie ein Küchenfenster

auf und gelangten so in die Wohnung. Die Bewohner befanden sich zu diesem

Zeitpunkt nicht zu Hause. Während der Tat ging eine Vase zu Bruch, was von einer

Nachbarin gehört wurde. Diese schaltete daraufhin das Licht im Treppenhaus an,

was die Einbrecher zur Flucht bewegte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten

verfolgten frische Schuhspuren im Schnee bis in ein angrenzendes Wohngebiet.

Dort kam den Beamten ein Fahrzeug ohne Licht entgegen. Bei einer anschließenden

Fahrzeugkontrolle gingen den Polizisten die beiden mutmaßlichen Einbrecher ins

Netz.

Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden georgischen Staatsangehörigen durch

die Kriminalpolizei dauern an.

Karlsruhe – Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Im Karlsruher Stadtgebiet ereigneten sich am Wochenende

mehrere Einbrüche in Wohnhäuser sowie ein Keller- und ein Kircheneinbruch

Unbekannte Täter hebelten am Freitag zwischen 17:10 Uhr und 19:45 Uhr die

Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Knielinger Schulstraße auf und

durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Einbrecher nahmen aus einem aufgebrochenen

Tresor Bargeld und Schmuck an sich. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und

Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und

Sonntagnachmittag in der Nordstadt. Hier verschafften sich die Eindringlinge

über den Balkon gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der

Von-Beck-Straße. Die Diebe erbeuteten nach ersten Erkenntnissen auch hier

Schmuck und Bargeld.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Weitere Einbrüche nahm die Polizei am Wochenende in Beiertheim-Bulach zu

Protokoll. Zwischen Freitag und Sonntag brachen Unbekannte mit brachialer Gewalt

die Vorhängeschlösser zu zwei Kellerräumen in einem Mehrparteienhaus in der

Hohenzollernstraße auf und entwendeten ein hochwertiges Fahrrad.

In der Nacht zum Sonntag verschafften sich unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln

einer Hintertür Zutritt in eine Kirche in der Litzenhardtstraße. Auf der Suche

nach Wertgegenständen öffneten die Diebe zwei Tresore und stahlen Bargeld in

Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweisgeber zu den Einbrüchen in Beiertheim-Bulach werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 0721 666-3411 an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu

wenden.

Ettlingen – Mofafahrer missachtet Vorfahrt

Karlsruhe (ots) – Ein 84-jähriger Mofafahrer missachtete am Samstag gegen 16:15

Uhr an der Kreuzung Odertalweg / Lindenweg in Ettlingen die Vorfahrt eines

73-jährigen Autofahrers. In der Folge kam es zur Kollision. Der Mofafahrer

stürzte und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem

beteiligten Auto entstand geringer Sachschaden.

Bretten – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Fußgänger

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Bretten, bei dem

ein 18-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der 18-Jährige gegen 05:15 Uhr die

Merianstraße zwischen dem dortigen Kreisverkehr und der Unterführung der

Bundesstraße 35. Hierbei übersah er offenbar einen aus östlicher Richtung

kommenden Transporter und wurde von diesem frontal erfasst. Der junge Mann wurde

in der Folge von dem Fahrzeug aufgeladen und auf die Straße abgeworfen. Der

Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle ohne sich

um den Verletzten zu kümmern.

Der schwer verletzte Fußgänger wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen grauen Transporter

handeln. Dieser könnte durch den Zusammenstoß Beschädigungen im Frontbereich

aufweisen. Der Flüchtige fuhr nach dem Unfall offenbar in den Kreisverkehr ein

und bog dann in die Reuchlinstraße ein.

Wer zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug nähere Angaben machen kann,

wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei

Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe – Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in der Innenstadt- Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Derzeit unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagabend und

Sonntagmittag diverses Diebesgut aus mehreren geparkten Fahrzeugen in der

Innenstadt in Karlsruhe.

Die Polizei Karlsruhe ist in besagtem Zeitraum über bislang drei

Fahrzeugdiebstähle informiert worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab es

Vorfälle in der Leopoldsstraße, Sophienstraße sowie Viktoriastraße.

Vermutlich warfen die Unbekannten, zumindest in zwei Fällen, die Autoscheiben

mit einem Magnetstück ein und verschafften sich somit Zugang in das

Fahrzeuginnere. Bei einem der Fahrzeuge konnte noch nicht eindeutig geklärt

werden, wie die Diebe in den Innenraum gelangten. Entwendet wurden mitunter

hochwertige Kopfhörer, eine Jacke sowie eine Handtasche samt Inhalt. Die

Gesamtsumme des Diebstahlschadens beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen

insgesamt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Karlsruhe bittet sowohl Zeugen als auch Geschädigte, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721 666 3311 in

Verbindung zu setzen.

Ettlingen / Malsch – Einbrecher in Ettlingen und Malsch aktiv – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Vereinsheim, ein Bürogebäude und ein Einfamilienhaus waren

am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern in Ettlingen und Malsch.

In der Straße Am Brudergarten in Ettlingen drang ein Unbekannter in der Nacht

von Samstag auf Sonntag über ein Fenster in ein Vereinsheim ein. Der Dieb

durchwühlte einen Büroraum und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Laut

einer Videoaufzeichnungen ist der Täter von schlanker Statur und hat einen

leicht humpelnden Gang. Er war mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen

Streifen, einem Kapuzenpullover, einer dunklen Daunenjacke sowie Sportschuhe

bekleidet.

Einen hohen Sachschaden verursachten Einbrecher, als sie sich am Wochenende in

der Pforzheimer Straße in Ettlingen Zugang zu einem Bürogebäude verschafften.

Die Unbekannten, die über ein eingeworfenes Fenster in das Anwesen gelangten,

hebelten im Inneren mehrere Türen auf und durchsuchten zahlreiche Zimmer. Die

Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen

Ermittlungen.

Auf bislang unbekannte Weise brachen unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag

16:30 Uhr und Sonntagmorgen 01:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße

in Malsch ein. In Abwesenheit der Bewohner durchsuchten die Einbrecher mehrere

Zimmer und entwendeten Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände von bislang

unbekanntem Wert.

Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung in der Innenstadt

Karlsruhe (ots) – Zwei 18- und 20-jährige Männer wurden am Samstagabend in der

Karlsruher Innenstadt Opfer einer räuberischen Erpressung. Die Polizei ist nun

auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liefen die beiden Geschädigten gemeinsam mit zwei

Begleitern gegen 20:40 Uhr über den Europaplatz. Dort wurden sie beim Passieren

einer unbekannten Personengruppe aus der Gruppe angepöbelt. Die Geschädigten

setzten ihren Weg zunächst unbeirrt fort. In der Karlstraße bemerkten sie

jedoch, dass sie offenbar von einer vierköpfigen Personengruppe verfolgt wurden.

Als die Tatopfer und ihre Begleiter schließlich ein Anwesen in der Karlstraße

betreten wollten, stellten sich ihnen die Verfolger in den Weg. In der Folge

drückte ein Täter den 18-Jährigen gegen eine Wand. Ein weiterer Täter forderte

den 20-Jährigen dazu auf, seinen Pullover mit dem Logo eines Fußballvereins

auszuziehen und herauszugeben. Nachdem der Unbekannte seine Forderung mir einer

weiteren Drohung untermauerte, übergab der 20-Jährige ihm schließlich sowohl

seinen Pullover als auch sein darunter getragenes T-Shirt. Anschließend

flüchtete die Tätergruppierung zu Fuß in unbekannte Richtung.

Beide Täter wurden von den Tatopfern als 20-25 Jahre alt und circa 175-180cm

groß beschrieben.

Der erste Tatverdächtige soll kurze schwarze Haare und ein breites Gesicht

haben. Er war von deutschem Erscheinungsbild und mit einer blauen Jeanshose und

einem schwarzen Oberteil bekleidet.

Der Zweite trug laut den Beraubten eine Kopfbedeckung sowie eine Art Schal und

sprach mit örtlichem Dialekt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.