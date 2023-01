Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jährigen

Mannheim (ots) – Die seit letzter Woche als vermisst gemeldete 16-jährige Maryna

S. ist wohlbehalten an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt. Die

Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

(Mannheim) Rassistische Beleidigung gefolgt von Körperverletzung

Mannheim (ots) – Am Mannheimer Hauptbahnhof ist es Samstagmorgen (21. Januar) zu

einem Angriff auf einen 29-jährigen Mann gekommen. Eine 34-jährige Frau soll den

Geschädigten am Bahnsteig fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen haben.

Beide Personen warteten gegen 09:00 Uhr am Bahnsteig auf ihren Zug Richtung

Bruchsal. Dort näherte sich die deutsche Staatsangehörige dem aus Kamerun

stammenden Mann.

Nachdem die Tatverdächtige ihn zuerst beleidigte und anschließend auch noch

schlug, suchte der Geschädigte Hilfe im Hauptbahnhof. Mitarbeitende der

Deutschen Bahn verständigten die Bundespolizei.

Nach Abschluss der polizeilichen und strafrechtlichen Maßnahmen konnten beide

Personen ihren Weg fortsetzen. Der Geschädigte trug eine Schwellung im Gesicht

davon. Einer ärztlichen Behandlung bedurfte es diesbezüglich nicht. Auf die Frau

kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung zu. Die

Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hierfür wird

auch die Videoüberwachung des Mannheimer Hauptbahnhofes mit einbezogen.

Zeugen, die weitere Angaben zum Vorfall machen können werden gebeten, sich unter

0721 120160 mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen. Weiterhin steht das

Online-Portal der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de für Hinweise zur

Verfügung.

Mannheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Als der Eigentümer einer Wohnung im Dornheimer Ring in der

Nacht auf Sonntag gegen 01:15 nach Hause kam, musste er feststellen, dass sich

jemand Zutritt zu seiner Wohnung verschafft und diverse Schränke durchwühlt

hatte. Bislang unbekannte Täterschaft war in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und der

Heimkehr des Eigentümers über den Balkon in dessen Wohnung gelangt. Hier hatte

er/sie vermutlich mit einem Schraubenzieher gewaltsam die Balkontüre geöffnet

und schließlich 200 englische Pfund gestohlen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum

hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl übernommen und bittet

Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal

unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Mannheim: Wohnungseinbruch in Rheinau – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag zwischen 12:30 Uhr und 16:45 Uhr war ein

bislang unbekannter Täter durch ein zuvor eingeschlagenes Küchenfenster in ein

Wohnhaus im Sandrain eingedrungen. In der Wohnung durchwühlte der Unbekannte

mehrere Schränke und entwendete über 300 EUR Bargeld. Nachbarn, die sich im

Nachgang meldeten, hatten zu der Tatzeit eine männliche Person gesehen, die das

Grundstück über einen Zaun auf der Rückseite verlassen hatte. Die Person wurde

als Mitte/Ende 20, circa 175 cm groß, normale Statur beschrieben. Der

Tatverdächtige soll eine helle Sporthose oder Jeans, eine blau/graue

Kapuzenjacke und Handschuhe getragen haben. Er soll in Richtung der

Straßenbahnhaltestelle Sandrain geflohen sein. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen im Fall aufgenommen und bittet weitere Zeugen, der die verdächtige

Person aufgefallen ist oder die darüber hinaus Angaben machen können, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Mannheim: Alkoholisierter Skoda-Fahrer verursacht Auffahrunfall

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:20 Uhr kam es in

der Frankenthaler Straße zu einem Auffahrunfall eines Skodas auf ein Taxi. Ein

40-Jähriger war auf ein stehendes Auto an der roten Ampel aufgefahren. Der Grund

für den Unfall konnte durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Kontakt

mit dem Skoda-Fahrer schnell festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen

Wert von knapp 1,5 Promille. Am Taxi entstand ein Sachschaden im niedrigen

vierstelligen Bereich. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit. Der 40-jährige

Skoda-Fahrer musste die Polizistinnen und die Polizisten für eine Blutentnahme

zum Polizeirevier begleiten und sieht sich jetzt einer Anzeige wegen Gefährdung

des Straßenverkehrs in Folge von Alkoholisierung gegenüber.